Un helado que abraza a Kumamon

Un pequeño oso y un famoso helado japonés vuelven a unir corazones: la campaña que ayuda a reconstruir Kumamoto

📍Kumamoto | 30 de julio

A veces, un pequeño detalle puede transmitir un gran mensaje… En Japón, un simple helado vuelve a convertirse en un símbolo de apoyo, esperanza y unión.

La empresa japonesa Akagi Nyūgyō (赤城乳業) anunció el lanzamiento nacional de “Garigari-kun Kyūshū Mikan” (ガリガリ君九州みかん), una edición especial con sabor a mandarina de Kyūshū que llega con una celebración muy especial: 10 años de colaboración junto a Kumamon (くまモン), la querida mascota oficial de la prefectura de Kumamoto.

Desde el 10 de marzo de 2026, este helado estará disponible en todo Japón, desde supermercados hasta tiendas de conveniencia. Un producto sencillo, de esos que muchas personas disfrutan en un día caluroso… pero que esta vez trae consigo una historia mucho más profunda.

🍊 Diez años de una colaboración nacida en Kyūshū

La historia comenzó en 2017. En aquel momento, Garigari-kun y Kumamon unieron fuerzas en una colaboración que, año tras año, fue ganando cariño entre los consumidores japoneses.

Y es que no se trata solamente de un helado.

Es una mezcla de sabores que recuerda a Kyūshū, a sus frutas, a sus paisajes y a esa sensación tan japonesa de apoyar una región a través de pequeños gestos cotidianos.

Esta edición utiliza:

🍊 7% de jugo de mandarina producida en Kyūshū

❄️ Una textura característica de hielo triturado, similar al tradicional kakigōri (かき氷)

🍬 Un sabor dulce y refrescante que deja una sensación ligera al terminar

Ese “crujir” del hielo al morderlo es precisamente una de las características que hizo famoso a Garigari-kun durante generaciones.

🐻 Kumamon y Garigari-kun esconden una sorpresa

El nuevo envase llega con un diseño especial por el décimo aniversario.

En él aparecen dos personajes muy queridos por los japoneses:

🐻 Kumamon (くまモン), el símbolo de Kumamoto

👦 Garigari-kun, uno de los personajes de helados más reconocidos de Japón

Pero hay un pequeño detalle para los más curiosos…

El paquete esconde el número “10”, como un juego para celebrar esta década de colaboración.

Además, existen tres diseños diferentes, con distintas expresiones y poses de ambos personajes. Un detalle que seguramente hará que más de un fan quiera buscar todos los modelos.

🤝 Un helado que también lleva un mensaje de solidaridad

Sin embargo, detrás de esta edición especial hay algo más importante que el sabor.

Akagi Nyūgyō anunció que una parte de las ventas será destinada a la recuperación de Kumamoto, apoyando los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres naturales que han afectado a la región.

En Japón, muchas veces los productos locales se convierten en una forma de mantener vivo el recuerdo y acompañar a las comunidades que necesitan apoyo.

Una compra pequeña… un helado de menos de 100 yenes… puede transformarse en un gesto de solidaridad.

Porque al final, la idea es sencilla: disfrutar algo rico y, al mismo tiempo, recordar que detrás de cada región hay personas, historias y familias.

🍊 Diez años después, el sabor continúa

Para muchos japoneses, Garigari-kun Kyūshū Mikan no es solamente una barra de hielo con sabor a mandarina.

Es un pequeño pedacito de Kumamoto, una celebración de la cultura regional y una manera dulce de decir:

“Seguimos apoyando juntos”.

Una historia donde un helado, una mascota y miles de consumidores vuelven a demostrar que en Japón… hasta los pequeños sabores pueden tener un gran significado.

🎁 Campaña especial por los 10 años

Para celebrar la colaboración, Akagi Nyūgyō realizará un sorteo especial.

Los premios incluyen:

🍊 10 unidades de Garigari-kun Kyūshū Mikan

👕 1 camiseta original

🏷️ 1 set de pegatinas originales

Serán seleccionadas 10 personas ganadoras mediante las cuentas oficiales de la empresa en redes sociales.

📅 Periodo de participación:

Del 6 al 19 de marzo de 2026 hasta las 23:59

📌 Datos del producto

Información Detalle Producto ガリガリ君九州みかん Nombre en español Garigari-kun Mandarina de Kyūshū Fabricante 赤城乳業 (Akagi Nyūgyō) Lanzamiento 10 de marzo de 2026 Precio recomendado 97 yenes（税込） Contenido 105 ml Calorías 72 kcal Tipo Helado de hielo (氷菓) Venta Todo Japón Apoyo social Donación parcial para recuperación de Kumamoto

📝 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 熊本 Kumamoto Prefectura japonesa de Kyūshū くまモン Kumamon Mascota oficial de Kumamoto 九州みかん Kyūshū mikan Mandarina producida en Kyūshū 復興支援 Fukkō shien Apoyo a la recuperación/reconstrucción 寄付 Kifu Donación 売上の一部 Uriage no ichibu Parte de las ventas 氷菓 Hyōka Helado de hielo 限定デザイン Gentei dezain Diseño especial limitado コラボ Korabo Colaboración ©2026 NoticiasNippon