El verano japonés supera nuevamente los límites de peligro

Récord tras récord: el verano 2026 confirma una temporada de calor excepcional en Japón

📍Tokio, 30 de julio

Japón volvió a vivir una jornada de calor extremo este jueves Según los datos oficiales de la Agencia Metereógica de Japón, varias zonas del oeste y centro del país registraron máximas cercanas a los 40 °C, una situación que aumenta el riesgo de golpe de calor (熱中症・ねっちゅうしょう) para residentes, trabajadores al aire libre y personas mayores.

La temperatura más alta del día alcanzó 39,4 °C en Nakamura (ciudad de Shimanto, prefectura de Kochi) y también 39,4 °C en Anabuki (ciudad de Mima, Tokushima). Ambas localidades se convirtieron en los puntos más calurosos de Japón durante la jornada.

La situación fue especialmente severa en la región de Shikoku, Chūgoku, Kansai y parte de Chūbu, donde el aire caliente y la fuerte radiación solar provocaron un ambiente similar al de un “horno”.

🔥 Las ciudades más calientes del 30 de julio

De acuerdo con la tabla oficial de observaciones:

Puesto Lugar Prefectura Temperatura máxima 1 Nakamura (Shimanto) Kochi 39,4 °C 2 Anabuki (Mima) Tokushima 39,4 °C 3 Kamikitayama Nara 39,1 °C 4 Saga (Kuroshio) Kochi 39,0 °C 5 Kake (Akitakata) Hiroshima 38,8 °C 6 Kazeya (Totsukawa) Nara 38,8 °C 7 Ōdochi (Kami) Kochi 38,7 °C 8 Motoyama Kochi 38,7 °C 9 Kitō (Naka) Tokushima 38,7 °C 10 Kuse (Maniwa) Okayama 38,6 °C

🌡️ El calor se concentra en el oeste de Japón

El mapa meteorológico muestra una amplia zona marcada con colores rojos y rosados, indicando temperaturas previstas de 35 °C o más.

Las áreas más afectadas incluyen:

🟥 Kansai

Kyoto: 39 °C previsto

Zonas interiores de Nara con temperaturas cercanas a 39 °C

🟥 Chūbu

Nagoya: 39 °C previsto

Kōfu (Yamanashi): 39 °C previsto

🟥 Shikoku

Takamatsu: 39 °C previsto

Kochi con valores extremos

🟥 Kantō

Maebashi: 37 °C previsto

🟥 Kyūshū

Kumamoto: 36 °C previsto

La característica principal de este episodio es que el calor no se limita a las grandes ciudades. También afecta con fuerza a zonas rurales y montañosas, donde el calor acumulado durante el día puede mantenerse durante la noche.

¿Por qué Japón está soportando tanto calor?

Los meteorólogos explican que varios factores están combinándose:

1. Dominio de altas presiones

Un sistema de alta presión mantiene cielos despejados y permite que la radiación solar caliente intensamente la superficie.

2. Aire cálido procedente del sur

Masas de aire tropical ingresan desde zonas marítimas cercanas, elevando aún más la temperatura.

3. Efecto “cuenca” en ciudades interiores

Lugares como Kyoto, Nagoya o zonas interiores de Shikoku acumulan calor porque el aire caliente queda atrapado entre montañas.

Japón ya ha experimentado en este verano varios episodios con temperaturas superiores a 40 °C, un nivel que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) considera extremadamente peligroso.

⚠️ Advertencia para residentes extranjeros en Japón

Para muchas personas recién llegadas a Japón, este tipo de calor puede resultar sorprendente porque no solo importa la temperatura: la humedad aumenta la sensación térmica.

Una temperatura de 35 °C con humedad elevada puede sentirse mucho más intensa que un clima seco de la misma temperatura.

Recomendaciones básicas:

✅ Utilizar aire acondicionado durante las horas de mayor calor

✅ Beber agua frecuentemente aunque no haya sed

✅ Consumir bebidas con sales minerales cuando se suda mucho

✅ Evitar trabajos físicos entre las 11:00 y 15:00

✅ Usar sombrero, sombrilla y ropa ligera

✅ Revisar a familiares mayores que viven solos

La JMA y las autoridades japonesas mantienen recomendaciones constantes para prevenir casos de 熱中症 (necchūshō)durante los periodos de calor extremo.

🏠 Atención especial

En Japón, algunos síntomas de golpe de calor pueden confundirse con cansancio normal del verano:

Mareo

Dolor de cabeza

Náuseas

Sudor excesivo o ausencia de sudor

Confusión

Debilidad repentina

Si una persona pierde el conocimiento o no puede beber agua por sí misma, se debe llamar al 119 (ambulancia).

Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español 猛暑日 mōshobi Día extremadamente caluroso (35 °C o más) 酷暑日 kokushobi Día de calor extremo de 40 °C o más 熱中症 necchūshō Golpe de calor 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 予想気温 yosō kion Temperatura prevista 高温注意情報 kōon chūi jōhō Aviso por altas temperaturas 水分補給 suibun hokyū Hidratación 塩分補給 enbun hokyū Reposición de sales 冷房 reibō Aire acondicionado

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