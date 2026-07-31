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Japón soporta otro día de calor extremo

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Jul 31, 2026 #Día extremadamente caluroso, #kokushobi, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #ola de calor, #temperaturas, #酷暑日

 

Al borde del límite: Japón enfrenta otra batalla contra un calor que no da tregua

📍Tokio, 31 de julio

La ola de calor extrema continúa afectando a amplias regiones de Japón, manteniendo a millones de residentes bajo condiciones peligrosas de altas temperaturas. Según los datos provisionales de la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁・JMA), actualizados hasta las 17:00 horas del 31 de julio, un total de 201 puntos de observación meteorológicaregistraron temperaturas máximas de 35 °C o más, alcanzando la categoría de 猛暑日 (mōshōbi: día de calor extremo).

Aunque esta jornada no se registraron temperaturas iguales o superiores a los 40 °C, clasificadas como 酷暑日 (kokushobi: día de calor severo extremo), el calor volvió a mostrar una intensidad peligrosa en numerosas zonas del país. Las regiones del oeste de Japón, especialmente Kyūshū, Shikoku y áreas interiores de Kansai, fueron nuevamente las más afectadas, con valores cercanos al límite de los 40 °C y una fuerte sensación térmica que aumenta el riesgo de golpe de calor (熱中症・necchūshō).

Las autoridades meteorológicas piden máxima precaución ante la persistencia de este ambiente sofocante. Con cientos de localidades superando los 30 °C y más de 200 puntos bajo condiciones de 猛暑日, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, utilizar aire acondicionado, hidratarse constantemente y prestar especial atención a niños, personas mayores y trabajadores expuestos al calor. El verano japonés continúa mostrando una tendencia de temperaturas extremas y episodios de calor cada vez más intensos.

🌡️ Nara vuelve a estar en el centro del calor extremo

El valor más alto del día fue registrado en:

🥇 Kamikitayama (上北山村), prefectura de Nara
➡️ 39,6 °C a las 12:53

Le siguieron:

Ranking Lugar Prefectura Temperatura
1 Kamikitayama Nara 39,6 °C
2 Kazeya (風屋) Nara 39,5 °C
3 Nakamura (中村) Kochi 39,3 °C
4 Mikado (神門) Miyazaki 39,2 °C
5 Anabuki (穴吹) Tokushima 38,7 °C
6 Inukai (犬飼) Ōita 38,5 °C
7 Kurisugawa (栗栖川) Wakayama 38,5 °C
8 Tenryū (天竜) Shizuoka 38,5 °C
9 Hirose (広瀬) Yamaguchi 38,4 °C
10 Takahashi (高梁) Okayama 38,4 °C

📊 Balance nacional del calor (15:00)

Categoría Significado Número de puntos
☀️ 真夏日 (manatsubi) Máxima ≥30 °C 541 puntos
🔥 猛暑日 (mōshōbi) Máxima ≥35 °C 201 puntos
🟥 酷暑日 (kokushobi) Máxima ≥40 °C 0 puntos

Los datos son provisionales y pueden cambiar tras la revisión oficial de JMA.

🗾 Amplia zona afectada: desde Kyūshū hasta Kansai

El mapa meteorológico muestra una extensa franja naranja y roja sobre Japón occidental:

  • Kyūshū continúa con temperaturas cercanas a los 40 °C.
  • Shikoku mantiene un fuerte calentamiento por aire cálido y cielos despejados.
  • Kansai, especialmente zonas interiores de Nara y Wakayama, vuelve a registrar valores extremos.
  • Chūgoku y Tōkai también superaron ampliamente los 35 °C.

En las ciudades, el riesgo aumenta por el fenómeno conocido como “isla de calor urbana”, donde el asfalto y los edificios conservan temperaturas elevadas incluso después de la puesta del sol.

⚠️ Advertencia para residentes en Japón

Con temperaturas cercanas a los 40 °C, el riesgo de 熱中症 (necchūshō) aumenta especialmente en:

  • Personas mayores.
  • Niños pequeños.
  • Trabajadores al aire libre.
  • Personas que realizan ejercicio intenso.
  • Quienes no utilizan aire acondicionado.

Recomendaciones:

✅ Usar aire acondicionado sin esperar a sentirse mal.
✅ Beber agua frecuentemente y complementar con sales minerales.
✅ Evitar actividades físicas durante las horas de mayor calor.
✅ Revisar los avisos locales de la JMA y del Ministerio de Medio Ambiente.

Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español
猛暑日 mōshobi Día extremadamente caluroso (35 °C o más)
酷暑日 kokushobi Día de calor extremo de 40 °C o más
熱中症 necchūshō Golpe de calor
最高気温 saikō kion Temperatura máxima
予想気温 yosō kion Temperatura prevista
高温注意情報 kōon chūi jōhō Aviso por altas temperaturas
水分補給 suibun hokyū Hidratación
塩分補給 enbun hokyū Reposición de sales
冷房 reibō Aire acondicionado

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