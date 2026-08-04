Un mensaje falso puede convertirse en una tragedia

Japón endurece la lucha contra los falsos rumores durante los terremotos. Una publicación falsa puede parecer un simple mensaje… pero en una emergencia puede poner vidas en riesgo

📍Kumamoto | 4 de agosto

El terremoto que sacudió Kumamoto el 28 de julio de 2026 no solo dejó preocupación por los movimientos de la tierra, los daños y las réplicas.

También abrió otra alerta, una que cada vez preocupa más en Japón: la desinformación en redes sociales.

Mientras los equipos de rescate trabajan contra el tiempo, algunos usuarios aprovechan estos momentos de incertidumbre para publicar rumores falsos, buscar más visitas o intentar ganar dinero con sus publicaciones.

Ante esta situación, la Policía de la Prefectura de Kumamoto lanzó una advertencia contundente a través de su cuenta oficial en X:

“¡En una emergencia, no se permiten informaciones falsas para ganar impresiones!”

El mensaje fue dirigido especialmente a quienes crean contenidos falsos para conseguir más seguidores, aumentar visualizaciones o llamar la atención en internet.

Porque durante un desastre… una mentira no queda solo en una pantalla. Puede causar problemas reales.

📱 Un rumor en internet puede convertirse en un problema serio

A veces una publicación falsa puede parecer una simple broma, una exageración o “algo sin importancia”.

Pero en medio de un terremoto, cuando miles de personas buscan información y ayuda, un mensaje falso puede desviar recursos y crear confusión.

Japón ya tiene antecedentes.

Durante el terremoto de Kumamoto de 2016, un usuario publicó en redes sociales que:

“Un león había escapado del zoológico debido al terremoto”.

La información era completamente falsa.

Sin embargo, el mensaje provocó numerosas llamadas al Zoológico y Jardín Botánico de Kumamoto. El personal tuvo que detener parte de sus actividades para confirmar la seguridad del lugar y responder a la preocupación de los ciudadanos.

Tres meses después, un hombre de 20 años fue detenido bajo sospecha de obstrucción fraudulenta de actividades comerciales (偽計業務妨害罪).

Fue uno de los primeros casos en Japón donde una publicación falsa relacionada con un desastre terminó con una investigación policial.







🚑 Falsas llamadas de rescate: cuando una mentira puede retrasar una ayuda real

El problema volvió a aparecer después del terremoto de la península de Noto en 2024.

En esa ocasión, circularon por redes sociales varias publicaciones falsas solicitando ayuda y rescate.

Algunas parecían mensajes desesperados de personas atrapadas… pero cuando policías y equipos de emergencia llegaron al lugar indicado, descubrieron que no había nadie que necesitara asistencia.

Ese tiempo perdido puede ser decisivo.

Mientras los equipos revisan una falsa emergencia, otra persona que realmente necesita ayuda podría estar esperando.

Por este caso, un hombre también fue detenido por obstrucción fraudulenta de actividades comerciales.

Según la investigación, habría reconocido que publicó el mensaje buscando llamar la atención y obtener más visibilidad.

📊 Los rumores falsos aumentan con cada desastre

El Libro Blanco de Información y Comunicaciones 2024 del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (総務省) señaló que la desinformación durante emergencias se ha convertido en un problema creciente.

Un análisis del Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (NICT) comparó las solicitudes de rescate publicadas en redes sociales durante las primeras 24 horas después de dos grandes terremotos:

Terremoto Solicitudes analizadas Posibles falsos rumores Kumamoto 2016 573 publicaciones 1 caso Noto 2024 1.091 publicaciones 104 casos

Los números muestran una realidad: las redes sociales pueden ser una herramienta muy valiosa para pedir ayuda… pero también pueden convertirse en un lugar donde los rumores se multiplican en cuestión de minutos.

💰 “Ganar impresiones” puede salir muy caro

La expresión utilizada por la policía de Kumamoto, “インプ稼ぎ (inpu kasegi)”, hace referencia a intentar aumentar las impresiones o visualizaciones de una publicación para conseguir atención o posibles beneficios económicos.

En plataformas como X, una mayor cantidad de visualizaciones puede estar relacionada con sistemas de monetización.

Pero Japón advierte que buscar fama o dinero mediante información falsa durante un desastre puede tener consecuencias graves.

Una publicación engañosa puede terminar en:

Investigación policial.

Detención por obstrucción de actividades.

Responsabilidad por daños causados.

Reclamaciones económicas por parte de personas u organizaciones afectadas.

En otras palabras…

Un mensaje publicado en segundos puede generar consecuencias durante años.

⚖️ Marco legal japonés: posibles sanciones

Delito Japonés Explicación Obstrucción fraudulenta de actividades comerciales 偽計業務妨害罪 (Gikei gyōmu bōgai-zai) Crear engaños o información falsa que dificulta el trabajo de empresas, instituciones o servicios de emergencia Obstrucción violenta de actividades comerciales 威力業務妨害罪 (Iryoku gyōmu bōgai-zai) Interferir mediante amenazas, presión o acciones que impidan una actividad normal Responsabilidad por daños civiles 損害賠償責任 (Songai baishō sekinin) Posible obligación de compensar económicamente los daños provocados Difusión de información falsa 偽情報拡散 (Nijōhō kakusan) Propagación de datos falsos que pueden afectar a personas o a la sociedad

🇯🇵 El mensaje de Japón es claro

Durante un terremoto, una inundación o cualquier emergencia, la información correcta puede salvar vidas.

Por eso las autoridades piden algo sencillo:

Antes de compartir… verifique la fuente.

Porque en una situación de crisis, una publicación falsa no es solo un rumor.

Puede convertirse en un obstáculo para quienes están intentando ayudar.

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