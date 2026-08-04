Japón vuelve a arder y el calor extremo no da tregua

94 puntos superan los 35 °C:Hiroshima y Saga rozan los 38 °C mientras millones de personas enfrentan otro día de intenso calor

Tokio | 4 de agosto

El verano japonés sigue mostrando toda su fuerza… y este martes volvió a dejar una jornada marcada por el calor extremo.

Desde temprano, muchas zonas del país sintieron ese aire pesado, caliente, que parece quedarse atrapado entre los edificios. A las 17:40 horas, los registros provisionales mostraban que varios puntos habían superado los 37 °C, mientras cientos de estaciones meteorológicas confirmaban que Japón atraviesa uno de los periodos más intensos de este verano.

El lugar con la temperatura más alta del día fue Kakei (加計), en Akiōta, prefectura de Hiroshima, donde el termómetro llegó a 38,1 °C a las 12:47.

Muy cerca quedaron Shiroishi (白石), en Saga, y Shimabara (島原), en Nagasaki, ambas con 38,0 °C.

Pero el calor no se concentró en un solo lugar. Muchas ciudades tuvieron que soportar temperaturas propias de una jornada extrema:

Saga (佐賀): 37,7 °C

Kurume (久留米), Fukuoka: 37,6 °C

Fukuchiyama (福知山), Kioto: 37,5 °C

Miyoshi (三次), Hiroshima: 37,4 °C

Sasebo (佐世保), Nagasaki: 37,4 °C

Ōmuta (大牟田), Fukuoka: 37,3 °C

Yamaguchi (山口): 37,3 °C

☀️ 94 lugares vivieron un “día extremadamente caluroso”

Los números muestran claramente la magnitud de esta ola de calor.

Durante la jornada:

🌡️ 524 puntos registraron temperaturas de 30 °C o más, conocidos en Japón como 真夏日 (manatsubi), los llamados “días de pleno verano”.

🔥 94 puntos superaron los 35 °C, entrando en la categoría de 猛暑日 (mōshobi), un día extremadamente caluroso.

🔴 Hasta las 17:00 horas, ningún punto llegó a los 40 °C, categoría conocida como 酷暑日 (kokushobi).

Sin embargo… que no se hayan alcanzado los 40 grados no significa que el riesgo sea bajo.

Cuando el termómetro supera los 35 °C, especialmente acompañado de alta humedad, el cuerpo puede tener muchas dificultades para regular su temperatura. El peligro aumenta para personas mayores, niños pequeños y quienes trabajan al aire libre.

📈 Agosto comienza con una fuerte presión de calor

Los primeros días de agosto muestran que el calor continúa siendo protagonista:

Fecha 30 °C o más 35 °C o más 40 °C o más 1 de agosto 557 puntos 252 puntos 0 2 de agosto 546 puntos 311 puntos 3 3 de agosto 502 puntos 227 puntos 7 4 de agosto 524 puntos 94 puntos 0

Aunque el número de lugares con más de 35 °C bajó respecto a días anteriores, los especialistas recuerdan algo importante:

El calor acumulado no desaparece de un día para otro.

Las noches con temperaturas elevadas, la humedad y la falta de descanso pueden provocar que el cuerpo llegue al límite poco a poco. Ese cansancio acumulado puede aumentar el riesgo de sufrir un golpe de calor (熱中症 / necchūshō).

⚠️ Consejos para protegerse del calor en Japón

Las autoridades piden no esperar a sentirse mal para tomar medidas.

💧 Beba agua con frecuencia, incluso aunque no tenga sed.

🧂 Reponga sales minerales cuando sea necesario, especialmente después de sudar mucho.

❄️ Use el aire acondicionado antes de que aparezcan síntomas como mareo o debilidad.

☀️ Evite permanecer bajo el sol durante las horas más intensas, especialmente entre el mediodía y la tarde.

🛠️ Si trabaja al aire libre, haga pausas frecuentes y busque zonas con sombra.

En Japón, el calor no se trata solamente de mirar el número del termómetro.

Un día de 37 °C con mucha humedad puede sentirse mucho más peligroso de lo que parece. El sol fuerte, el aire caliente y la falta de descanso pueden convertir una jornada normal de verano en una situación de riesgo.

Este verano… la mejor protección sigue siendo la prevención. Porque frente al calor extremo, unos minutos de cuidado pueden marcar una gran diferencia.

©2026 Noticias Nippon