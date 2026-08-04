Madrugada de tensión en Japón: un nuevo temblor golpea una de las zonas sísmicas más vigiladas del país

📍Kumamoto | 4 de agosto

La madrugada de este martes, cuando muchas personas todavía descansaban, la tierra volvió a moverse en Japón. Un sismo de magnitud 4,1 fue registrado alrededor de las 05:32 en la región central de Kumamoto, en la isla de Kyūshū.

El movimiento tuvo una profundidad de unos 10 kilómetros y la mayor intensidad se observó en Uto, donde alcanzó shindo 4 (震度4), un nivel en el que muchas personas pueden sentir claramente la sacudida y algunos objetos dentro de las viviendas pueden moverse. En otras zonas de Kumamoto, así como en prefecturas cercanas como Nagasaki, Miyazaki, Fukuoka, Saga, Ōita y Kagoshima, el temblor se percibió con intensidades más bajas, entre Shindo 1 (震度1) y Shindo (震度3).

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que no existe preocupación por tsunami tras este terremoto. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado daños importantes, pero las autoridades continúan revisando la situación y piden mantener la atención ante posibles réplicas.

Y es que Kumamoto no es una zona cualquiera cuando hablamos de terremotos… Esta región forma parte de uno de los puntos con mayor actividad sísmica de Japón, donde existen varias fallas activas capaces de generar movimientos fuertes. Entre ellas se encuentran las fallas de Hinagu y Futagawa, conocidas especialmente por su relación con el gran terremoto de Kumamoto de 2016, un evento que llegó a alcanzar 震度7 (shindo 7) y dejó una profunda huella en la memoria de los habitantes.

Aquel terremoto provocó graves daños en viviendas, carreteras, edificios históricos y en uno de los símbolos de la región: el castillo de Kumamoto. Por eso, cada nuevo movimiento en esta zona es observado con especial atención por los residentes y por los equipos de emergencia.

Aunque el sismo de esta madrugada fue mucho menor en intensidad, los especialistas recuerdan que en Japón incluso un terremoto moderado puede sentirse con fuerza cuando ocurre cerca de la superficie. La recomendación sigue siendo la misma: revisar los objetos que podrían caer dentro del hogar, tener preparada una mochila de emergencia y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Porque en Kyūshū, la tierra puede parecer tranquila durante días… pero siempre es importante estar preparados.

Datos del sismo

Para comprender la noticia

©️2026 Noticias Nippon