La tierra vuelve a moverse en Tōhoku

Sismo frente a Miyagi: Ishinomaki registra intensidad shindo 3

📍Tokio | 4 de agosto

Un sismo de magnitud 4,6 se registró alrededor de las 23:00 del martes con epicentro frente a la costa de la prefectura de Miyagi, en el noreste de Japón. El hipocentro fue localizado a aproximadamente 40 kilómetros de profundidad.

La intensidad máxima alcanzó 震度3 — shindo 3 en la ciudad de Ishinomaki, prefectura de Miyagi. La Agencia Meteorológica de Japón informó que no existe preocupación por tsunami debido a este movimiento.

Aunque la magnitud permite estimar la energía liberada en el punto de origen, para los residentes en Japón el dato más importante es la intensidad sísmica shindo, porque indica cuánto se sintió el movimiento en cada localidad.

El epicentro se situó en 宮城県沖 — Miyagi-ken oki, una zona marítima con actividad sísmica frecuente debido al contacto entre placas tectónicas frente a la costa del Pacífico japonés.

Para quienes viven en las zonas donde se percibió el movimiento, se recomienda comprobar que muebles, estanterías y objetos pesados permanezcan asegurados, además de mantener preparada una linterna, agua, batería portátil y otros artículos básicos de emergencia.

Datos del sismo

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