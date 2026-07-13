[kinenbi] motsuyaki no hi

Celebración relacionada con una idea muy presente en la cultura japonesa del “mottainai”

📍Tōkyō | 13 de Julio

Hoy lunes se celebra el “Motsuyaki no hi 「もつ焼の日」(Día del Motsuyaki) en el archipiélago nipón.

Es una fecha singular que rinde homenaje a uno de los sabores más auténticos y tradicionales de la cocina japonesa: el de las vísceras asadas o “motsu”.

📌 ¿Qué es el “motsuyaki”?

El término motsuyaki「もつ焼き」se refiere a un plato hecho a base de vísceras animales a la parrilla, especialmente de res o cerdo, que se asan en brochetas o directamente sobre fuego.

Lejos de ser considerado un plato humilde, es una delicia profundamente arraigada en el imaginario culinario japonés, especialmente en barrios obreros o de tabernas tradicionales, donde el aroma del carbón y la salsa tare lo convierte en un reclamo irresistible.

🐂 Origen del Día

Este día fue instaurado en 2011 por dos entidades:

La Asociación Japonesa de Subproductos Ganaderos, con sede en Tokio, que trabaja por la modernización de la distribución de vísceras, su uso eficiente como recurso y el aumento de su consumo. La empresa Marukyo Shokusan, de la ciudad de Sasebo (prefectura de Nagasaki), especializada en el procesamiento de carne y vísceras comestibles.

El 13 de julio fue elegido por el juego de palabras numérico japonés:

7（な / “na”）

1（い / “i”）

3（ぞう / “zou”）

Lo cual suena como “naizou（内臓）”, que significa “vísceras” en japonés.

🍴 ¿Por qué celebrarlo?

En pleno verano japonés, cuando las altas temperaturas y la intensa humedad comienzan a afectar la energía diaria, el motsuyaki aparece como una opción gastronómica tradicional para recuperar fuerzas. Este plato, elaborado con vísceras de cerdo o vacuno asadas a la parrilla, es valorado por su aporte de proteínas, hierro y vitaminas del grupo B, nutrientes que ayudan al organismo a mantenerse activo durante la temporada más exigente del año.

Más allá de su sabor intenso y su presencia habitual en los izakaya japoneses, comer “motsu” representa una costumbre vinculada al cuidado de la salud y al aprovechamiento completo de los alimentos. Para muchos japoneses, disfrutar de un plato de motsuyaki en verano es una manera de combatir el temido “natsubate” (夏バテ), el cansancio provocado por el calor, mientras se mantiene viva una tradición culinaria transmitida durante generaciones.

El Día del Motsuyaki no solo celebra una comida popular, sino también una filosofía japonesa basada en valorar cada parte de los ingredientes y reducir el desperdicio. En medio del calor del verano, esta especialidad recuerda que la gastronomía también puede ser una forma de conectar con la cultura, recuperar energía y disfrutar de los sabores auténticos de Japón.

🧠 Curiosidades culturales

En Japón, las vísceras no son consideradas “sobras” ni tabú, sino una fuente de sabor y tradición. Los cortes más comunes incluyen:

Hormón (小腸, intestino delgado)

Shimachō (大腸, intestino grueso)

Rebā (肝臓, hígado)

Mino, Hachinosu, Senmai, Giaara: los cuatro estómagos del ganado vacuno

Hatsu (心臓, corazón)

Harami (横隔膜, diafragma)

🏮 El motsuyaki en la vida cotidiana

Aunque muchos lo asocian con restaurantes especializados (やきとん o もつ焼き屋), el motsuyaki es también un plato popular en los festivales de verano, en reuniones al aire libre como barbacoas, y hasta en la cocina casera. Su preparación es sencilla pero requiere habilidad para tratar correctamente las vísceras y marinar bien los ingredientes.

📅 Otros días relacionados

7 de noviembre – Día del Motsunabe（もつ鍋の日）: plato caliente de vísceras cocidas con vegetales en olla, ideal para el invierno.

🌞 Mensaje con sabor local:

En este caluroso julio, mientras las temperaturas se elevan y el cuerpo pide refuerzos, los japoneses tienen una respuesta sencilla y deliciosa: una brocheta de motsuyaki, recién hecha, jugosa y con un toque de ajo o salsa dulce de soja.

Celebrar este día es también una manera de recordar la importancia de aprovechar todos los recursos del animal con respeto y sin desperdicio, una idea muy presente en la cultura japonesa del “mottainai”.

Así que si estás en Japón o cerca de una parrilla japonesa… ¡hoy es un buen día para probar algo distinto, cargado de historia, sabor y energía!

¡Feliz Día del Motsuyaki! もつ焼きの日、おめでとうございます！

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Significado もつ焼の日 Motsuyaki no Hi Día del Motsuyaki もつ焼 Motsuyaki Vísceras asadas a la parrilla 内臓 Naizō Órganos internos 畜産副産物 Chikusan fukusambutsu Subproductos ganaderos 焼肉 Yakiniku Carne a la parrilla 夏バテ Natsubate Cansancio por el calor del verano 栄養価 Eiyōka Valor nutricional 食材 Shokuzai Ingrediente alimentario 有効活用 Yūkō katsuyō Aprovechamiento eficaz

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