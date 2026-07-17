Sacudida moderada frente a Kyushu

Japón siente un nuevo movimiento sísmico en el sur del país sin riesgo de tsunami

📍Tokio | viernes 17 de julio

La Agencia Meteorológica de Japón informó que este 17 de julio, alrededor de las 06:49 de la mañana (hora japonesa), se registró un sismo frente al mar ubicado al este de la península de Osumi, en la zona sur de la región de Kyushu. El movimiento fue detectado en varias áreas de las prefecturas de Miyazaki y Kagoshima, donde numerosos habitantes percibieron el temblor durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el reporte oficial, el terremoto tuvo una magnitud estimada de 5.2 y el foco sísmico se localizó a una profundidad aproximada de 40 kilómetros bajo el mar. La intensidad máxima registrada fue Shindo 3, un nivel que indica que muchas personas pueden sentir claramente el movimiento dentro de casas, edificios y establecimientos, aunque normalmente no genera daños graves en construcciones preparadas bajo las normas sísmicas japonesas.

El movimiento fue especialmente perceptible en la ciudad de Nichinan, en la prefectura de Miyazaki, y en el municipio de Kimotsuki, en la prefectura de Kagoshima, donde se registró la mayor intensidad. También se detectaron temblores de menor nivel en otras ciudades de ambas prefecturas, incluyendo Miyazaki, Miyakonojo, Kushima, Kagoshima y Kanoya.

Tras analizar las características del sismo, las autoridades japonesas confirmaron que no existe riesgo de tsunami asociado a este evento. La Agencia Meteorológica de Japón mantiene la vigilancia sobre la zona debido a la actividad tectónica del sur de Kyushu y recomienda a los residentes continuar con las medidas habituales de prevención, como asegurar muebles pesados y permanecer atentos ante la posibilidad de futuras réplicas.

¿Sismo, terremoto o temblor?

Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, estas palabras tienen matices diferentes.

Sismo es el término más técnico y general utilizado para describir cualquier movimiento de la Tierra provocado por la liberación de energía en el interior del planeta, sin importar si es débil o intenso.

Temblor es una expresión más común del lenguaje cotidiano y suele utilizarse cuando las personas perciben una sacudida leve o moderada que normalmente no causa grandes daños.

En cambio, terremoto suele asociarse a movimientos sísmicos de mayor intensidad que pueden provocar daños en viviendas, edificios, carreteras o servicios básicos. En Japón, además de conocer estas diferencias, es fundamental prestar atención a la intensidad sísmica (震度, shindo), las alertas oficiales y las recomendaciones de prevención para actuar correctamente ante cualquier emergencia.

En Japón, la palabra que se prioriza oficialmente es 「地震」(じしん, jishin), que en español corresponde a “sismo” o “terremoto” en sentido técnico.

La diferencia es más de uso del idioma que de significado:

Japonés Rōmaji Español Uso en Japón 地震 jishin Sismo / terremoto ✅ Es la palabra oficial y científica. La usan la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), medios de comunicación y autoridades. 揺れ yure Temblor / movimiento Se usa para describir la sensación de movimiento: “la casa tembló”, “sentí un movimiento”. 大地震 daijishin Gran terremoto Se usa cuando el evento es muy fuerte o de gran impacto. 震災 shinsai Desastre sísmico Se usa cuando el terremoto provoca daños graves y afecta a la sociedad.

En español existe una diferencia cultural: muchas personas dicen “terremoto” para referirse a un sismo fuerte y “temblor” para uno pequeño. En Japón esa separación casi no existe. Un movimiento de magnitud 3, 5 o 7 sigue siendo un 地震 (jishin).

Por ejemplo:

M5.2 frente a Kyushu → 日本では「地震 (jishin)」

(“Un sismo ocurrió frente a Kyushu”).

→ 日本では「地震 (jishin)」 (“Un sismo ocurrió frente a Kyushu”). M7.6 de la península de Noto (2024) → también 「地震 (jishin)」, pero por sus daños se convirtió en 「能登半島地震 (Noto Hantō Jishin)」 y posteriormente en un 「震災 (shinsai)」.

Para una audiencia hispanohablante residente en Japón, la recomendación de Noticias Nippon sería:

Título principal:

🟦 SISMO (地震 / Jishin) → término correcto y oficial en Japón.

Explicación secundaria:

“Temblor” = la sensación que sentimos.

“Terremoto” = en español suele asociarse a un sismo fuerte, pero en Japón oficialmente sigue siendo un 地震.

Por eso, en noticias japonesas lo más preciso sería escribir:

✅ “Sismo de magnitud 5.2 en Japón”

o

✅ “Terremoto de magnitud 7.6 en Japón” (cuando se quiere destacar la gravedad para lectores hispanos)

pero la palabra japonesa detrás siempre será:

地震 (jishin).

📍 Regiones donde se sintió con mayor intensidad

Intensidad sísmica Prefectura / Región Ciudades y municipios donde se registró Shindo 3 (震度3)

Máxima intensidad registrada Prefectura de Miyazaki (宮崎県) Ciudad de Nichinan (日南市)

Zona donde el movimiento fue más perceptible:

• Nichinan, distrito de Nango (南郷地区)Prefectura de Kagoshima (鹿児島県)

• Municipio de Kimotsuki (肝付町)

• Zona de Shintomi (新富地区) Shindo 2 (震度2) Miyazaki (宮崎県) • Ciudad de Miyazaki (宮崎市)

• Ciudad de Miyakonojo (都城市)

• Ciudad de Nichinan (日南市)

• Ciudad de Kushima (串間市) Shindo 1 (震度1) Miyazaki (宮崎県) Movimiento leve detectado en:

• Kobayashi (小林市)

• Saito (西都市)

• Ebino (えびの市)

• Mimata (三股町)

• Takaharu (高原町)

• Takanabe (高鍋町) Shindo 2 (震度2) Kagoshima (鹿児島県) Movimiento registrado en:

• Ciudad de Kagoshima (鹿児島市)

• Kanoya (鹿屋市)

• Nishinoomote (西之表市)

• Soo (曽於市)

• Shibushi (志布志市)

• Osaki (大崎町)

• Higashikushira (東串良町)

• Kinko (錦江町)

• Minamiosumi (南大隅町)

• Nakatane (中種子町)

• Minamitane (南種子町)

• Yakushima (屋久島町) Shindo 1 (震度1) Kagoshima (鹿児島県) Movimiento leve percibido en:

• Kirishima (霧島市)

• Ibusuki (指宿市)

• Tarumizu (垂水市)

• Satsumasendai (薩摩川内市)

• Makurazaki (枕崎市)

• Minamikyushu (南九州市)

🌋 Contexto sísmico

El terremoto se produjo en una zona marítima cercana al extremo sur de Kyushu, una región donde la actividad sísmica es frecuente debido a la interacción de diversas placas tectónicas alrededor del archipiélago japonés. Esta ubicación hace que las autoridades mantengan una vigilancia constante ante posibles movimientos del subsuelo.

El sismo alcanzó una magnitud de 5.2, pero la intensidad máxima registrada fue de Shindo 3, lo que significa que el movimiento fue claramente percibido por muchas personas en las zonas afectadas, aunque con un nivel de impacto considerado moderado y sin daños estructurales importantes reportados.

Según la información disponible hasta el momento, no se han confirmado heridos, daños materiales relevantes ni interrupciones en los servicios básicos. Las autoridades continúan recopilando información de las áreas donde se sintió el temblor y mantienen la vigilancia ante la posibilidad de réplicas.

La Agencia Meteorológica de Japón recomienda a los residentes mantener las medidas habituales de prevención sísmica, como asegurar muebles y objetos pesados dentro del hogar, conocer las rutas de evacuación y permanecer atentos a los avisos oficiales en caso de nuevos movimientos.

📚 Términos clave

日本語 (Japonés) Rōmaji Español 地震 Jishin Terremoto / sismo 震度 Shindo Intensidad sísmica (grado de movimiento sentido en un lugar) 震度3 Shindo san Intensidad sísmica 3 震源 Shingen Hipocentro / punto donde se origina el terremoto 震源の深さ Shingen no fukasa Profundidad del hipocentro マグニチュード Magunichūdo Magnitud del terremoto (energía liberada) 津波の心配なし Tsunami no shinpai nashi Sin riesgo de tsunami 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón (JMA) 大隅半島 Ōsumi hantō Península de Osumi 九州 Kyūshū Región de Kyushu, sur de Japón 震源地 Shingenti Epicentro / zona de origen del terremoto 揺れ Yure Movimiento o sacudida del suelo 余震 Yoshin Réplica sísmica 緊急地震速報 Kinkyū jishin sokuhō Alerta temprana de terremoto 防災 Bōsai Prevención y preparación ante desastres 避難 Hinan Evacuación 活断層 Katsudansō Falla activa 南海トラフ Nankai Torafu Fosa de Nankai (zona de gran riesgo sísmico)

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