El sabor que conquista Japón desde hace siglos

🦊🍣 Del templo a la mesa: cómo el zorro de Inari dio nombre al inarizushi

📍Tōkyō | 17 de julio

En Japón, el día 17 de cada mes se celebra el “Día del Inari” (いなりの日), una fecha creada para promover el consumo del inarizushi (いなり寿司), muy popular en la gastronomía japonesa.

Esta conmemoración fue establecida por la empresa japonesa Misuzu Corporation, especializada en la producción y venta de ingredientes para preparar este platillo.

La elección del día 17 no es casualidad, sino que se basa en un juego de palabras en japonés: el número 17 se puede leer como “i-na” (いーな), que recuerda al nombre “inari” (いなり). Este tipo de asociaciones fonéticas son comunes en Japón para fijar fechas conmemorativas y hacerlas más fáciles de recordar.

Fue reconocido y registrado por la Asociación de Días Conmemorativos de Japón, lo que refuerza su estatus dentro de las celebraciones gastronómicas del país.

¿Qué es?

El inarizushi es un tipo de sushi que consiste en una bolsita de tofu frito (油揚げ, aburaage) rellena con arroz avinagrado.

Este tofu ha sido previamente cocinado en una mezcla dulce de salsa de soja, azúcar y mirin, lo que le da un sabor ligeramente dulce y una textura jugosa.

En distintas regiones de Japón, el inarizushi puede recibir diferentes nombres, como:

•“Oinari-san” (お稲荷さん)

•“Oinari” (お稲荷)

•“Inari” (いなり)

•“Kitsune sushi” (きつね寿司, sushi de zorro)

•“Konkon sushi” (こんこん寿司, onomatopeya del sonido del zorro en japonés)

Su relación con los zorros proviene de la creencia de que los kitsune (狐, zorros) – los mensajeros de la deidad sintoísta Inari – tienen un gusto especial por el tofu frito. Esto llevó a que este platillo adoptara el nombre de la deidad.

Orígenes

El inarizushi tiene una historia larga dentro de la gastronomía japonesa. Aparece mencionado en la obra “Moriyasu Manko” (守貞謾稿, もりさだまんこう), una enciclopedia escrita a finales del periodo Edo (1603-1868), lo que indica que este platillo ya era conocido en esa época.

Algunos datos clave sobre su historia incluyen:

•Se cree que el inarizushi comenzó a popularizarse en la región de Kansai (Osaka y Kioto) antes de expandirse a todo el país. Aquí suele ser más alargado y el arroz se mezcla con ingredientes adicionales como semillas de sésamo o verduras.

•En la región de Kanto (Tokio y alrededores), el inari sushi es más redondeado o en forma de bolsa.

El inarizushi es un platillo común en festivales, eventos y comidas caseras en Japón, y se asocia con la buena fortuna debido a su conexión con el dios Inari, protector de la cosecha, la prosperidad y los negocios.

Curiosidades

A diferencia de muchos tipos de sushi conocidos internacionalmente, el inarizushi (稲荷寿司) es un plato que no utiliza pescado ni mariscos. En lugar de ingredientes del mar, su protagonista es el aburaage (油揚げ), una fina bolsa de tofu frito cocida lentamente en una mezcla de salsa de soja, azúcar y otros condimentos que le proporcionan su característico sabor dulce y salado. Por esta razón, se ha convertido en una alternativa muy apreciada por personas vegetarianas, quienes no consumen mariscos o quienes prefieren una opción más sencilla dentro de la gastronomía japonesa.

Su preparación también refleja una característica importante de la cocina japonesa: la búsqueda del equilibrio entre sabor, textura y practicidad. La combinación del tofu frito ligeramente dulce con el arroz avinagrado crea una experiencia diferente a otros tipos de sushi, ofreciendo un plato suave, fácil de comer y adecuado para niños, adultos mayores y personas de todas las edades.

El inari sushi es además uno de los alimentos más populares para los obento (お弁当, loncheras japonesas). Gracias a su tamaño compacto, resistencia al transporte y facilidad para comerlo sin necesidad de cubiertos, suele aparecer en almuerzos escolares, jornadas laborales, excursiones, picnics y viajes en tren. Aunque se recomienda conservar adecuadamente los alimentos preparados, su estructura permite que sea una opción práctica para llevar durante varias horas en comparación con otros platos más delicados.

En muchas familias japonesas, preparar inari sushi para un obento también tiene un significado especial, ya que es considerado un alimento casero que transmite cuidado y dedicación. Su forma ordenada y su apariencia dorada suelen aportar color y alegría a las cajas de comida japonesa.

Además, el vínculo del inari sushi con la tradición espiritual japonesa se mantiene presente en algunos santuarios dedicados a Inari (稲荷神社, Inari Jinja). En estos lugares, donde los zorros son considerados mensajeros de la deidad Inari, es posible encontrar puestos que ofrecen este plato a los visitantes. Para algunas personas, comer inari sushi cerca de un santuario representa una forma de conectar con la historia y las creencias populares de Japón.

De esta manera, el inari sushi no es solamente una comida cotidiana: es un plato que reúne gastronomía, tradición religiosa, practicidad y memoria familiar, manteniendo vivo un pequeño pero importante símbolo de la cultura japonesa.

Conclusión

El Día del Inari (いなりの日, Inari no Hi) es una celebración mensual que se conmemora cada día 17 en Japón con el objetivo de mantener viva la tradición de uno de los platos más queridos de la gastronomía japonesa: el inari sushi (稲荷寿司). La fecha fue elegida por un juego de palabras japonés, ya que el número 17 puede leerse como “ii-na” (い〜な), una expresión que transmite la idea de algo agradable o positivo.

Más allá de su sabor dulce y su preparación sencilla, el inari sushi representa una parte importante de la vida cotidiana japonesa. Su combinación de arroz avinagrado (酢飯, sumeshi) dentro de una bolsa de tofu frito sazonado (油揚げ, aburaage) lo ha convertido en un alimento práctico, económico y apreciado por personas de todas las edades. Es común encontrarlo en supermercados, tiendas de conveniencia, estaciones de tren y reuniones familiares, donde forma parte de momentos especiales y celebraciones tradicionales.

El inari sushi también posee una profunda conexión con la historia, la espiritualidad y las creencias populares de Japón. Su nombre está relacionado con Inari Ōkami (稲荷大神), una deidad vinculada con la agricultura, la prosperidad y la buena fortuna. Según la tradición japonesa, los zorros (狐, kitsune) son mensajeros de esta deidad y se cree que tienen una especial relación con el aburaage, ingrediente fundamental de este plato.

Esta mezcla entre gastronomía y cultura religiosa permitió que el inari sushi trascendiera como una simple comida y se convirtiera en un símbolo de la identidad japonesa. Desde los registros del período Edo hasta la actualidad, este pequeño sushi de apariencia sencilla continúa transmitiendo historias, costumbres y recuerdos familiares, manteniéndose como un clásico que conecta el pasado con la vida moderna de Japón.

Términos clave

Japonés Lectura Significado いなりの日 Inari no Hi Día del Inari. Se celebra cada 17 del mes. いなり寿司 / 稲荷寿司 Inari sushi Sushi relleno de arroz avinagrado dentro de tofu frito dulce-salado. 油揚げ Aburaage Lámina de tofu frito usada para envolver el arroz. 酢飯 Sumeshī Arroz con vinagre usado en sushi. 語呂合わせ Goroawase Juego de palabras con números y sonidos japoneses. 稲荷神 Inari-shin Deidad japonesa asociada a la cosecha, el comercio y la prosperidad. 狐 Kitsune Zorro; en la tradición japonesa se asocia con los santuarios Inari. 日本記念日協会 Nihon Kinenbi Kyōkai Asociación Japonesa de Aniversarios.

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