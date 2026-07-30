El balance sigue creciendo: se confirma nuevas víctimas

Kumamoto vive horas de dolor: aumenta a 30 el número de fallecidos tras el fuerte terremoto

Tōkyō | 30 de julio

El Gobierno japonés confirmó que el número de personas fallecidas por el terremoto de Kumamoto (熊本地震, Kumamoto Jishin) llegó a 30, incluyendo a quienes todavía están siendo investigados para determinar si su muerte estuvo relacionada directamente con el desastre.

La primera ministra Sanae Takaichi (高市早苗) informó sobre la actualización durante la reunión del Cuartel General de Respuesta a Desastres de Emergencia realizada este 30 de julio en la residencia oficial del primer ministro.

Según explicó la mandataria, el balance correspondía a las 12:30 del mediodía, y la cifra incluye casos en los que las autoridades continúan revisando la relación entre el terremoto y el fallecimiento de las víctimas.

Una tragedia que sigue bajo evaluación

El terremoto de Kumamoto alcanzó una intensidad máxima de 7 en la escala japonesa de intensidad sísmica (震度7, shindo nana), el nivel más alto del sistema utilizado en Japón para medir cómo se siente el movimiento en la superficie.

A diferencia de la magnitud, que mide la energía liberada por el terremoto, el shindo refleja el impacto real en cada zona: cómo se movieron los edificios, qué daños sufrieron las viviendas y qué sintieron los habitantes.

Las autoridades continúan evaluando daños en distintas áreas afectadas, así como las consecuencias indirectas del desastre, entre ellas problemas de salud derivados de la evacuación, estrés, condiciones de vida difíciles y otros factores relacionados.

El Gobierno mantiene la vigilancia en las zonas afectadas

Durante la reunión de emergencia, el Gobierno japonés revisó la situación de las áreas golpeadas por el terremoto y la evolución de las labores de apoyo.

Las autoridades mantienen equipos de rescate, asistencia médica y apoyo para los residentes afectados, mientras continúan las inspecciones de edificios y viviendas para garantizar la seguridad de la población.

En Japón, después de grandes terremotos, el número de víctimas puede cambiar con el paso de los días debido a investigaciones posteriores que determinan si algunos fallecimientos estuvieron vinculados al desastre.

Kumamoto vuelve a recordar la fuerza de los terremotos en Japón

La prefectura de Kumamoto (熊本県, Kumamoto-ken), ubicada en la isla de Kyūshū, ya había vivido una grave experiencia sísmica en 2016, cuando una serie de terremotos provocó importantes daños y dejó decenas de víctimas.

Por ello, cada nuevo movimiento fuerte revive entre sus habitantes una preocupación profunda: la necesidad de estar preparados, revisar viviendas y mantener siempre listas las medidas de prevención.

Para los residentes extranjeros en Japón, el caso vuelve a recordar la importancia de conocer palabras básicas de emergencia, tener una mochila de evacuación preparada y seguir siempre la información oficial de las autoridades japonesas.

Términos clave

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