Japón y Corea del Sur vuelven a acercarse

Japón conquista a Corea del Sur: la imagen positiva del país alcanza un récord histórico

📍Seúl | 3 de agosto

La amabilidad de su gente, el orden de sus ciudades y una gastronomía que enamora están cambiando la manera en que muchos surcoreanos miran a Japón.

Una nueva encuesta publicada este 3 de agosto revela que la percepción positiva hacia el país nipón alcanzó su nivel más alto desde que comenzaron estas mediciones, en 2013. Y sí… el cambio es bastante significativo.

Según el estudio elaborado por el centro de análisis surcoreano East Asia Institute, el 54,3 % de los ciudadanos encuestados afirmó tener una buena impresión de Japón, un aumento de 1,9 puntos porcentuales respecto al año anterior.

El sondeo fue realizado durante julio entre aproximadamente 1.500 personas en Corea del Sur, en colaboración con la fundación japonesa International House of Japan.

¿Qué es lo que más gusta de Japón?

Para muchos surcoreanos, la respuesta está en detalles que cualquier visitante puede reconocer apenas pisa una estación, entra en una tienda o pregunta por una dirección.

El 66,9 % destacó la amabilidad de los japoneses y su respeto por el orden. Esa sensación de encontrar calles limpias, trenes puntuales y personas dispuestas a ayudar —incluso cuando el idioma se convierte en una pequeña barrera— parece haber dejado una huella positiva.

Otro 43,9 % mencionó la gastronomía, las compras y los viajes como los principales atractivos de Japón.

Sushi, ramen, templos, tiendas abiertas hasta tarde, barrios llenos de luces… Japón continúa siendo uno de esos destinos que muchos surcoreanos sienten cercano, accesible y, sobre todo, fascinante.

Mirar al futuro comienza a pesar más que el pasado

La encuesta también planteó una pregunta especialmente delicada: ¿qué debería priorizarse en la relación entre Japón y Corea del Sur?

El 42,2 % respondió que ambos países deberían apostar por una cooperación orientada hacia el futuro, mientras que el 34,1 % consideró más importante resolver primero los problemas históricos pendientes.

La historia, claro, sigue presente. No desaparece de un día para otro… Sin embargo, cada vez más personas parecen creer que ambos países necesitan sentarse a conversar, colaborar y avanzar juntos.

La preocupación por China también acerca a Seúl y Tokio

El estudio mostró, además, una fuerte desconfianza hacia China: el 74 % de los surcoreanos encuestados afirmó que no considera al país vecino como confiable.

Para Son Yul, exdirector del East Asia Institute, esta percepción estaría influyendo directamente en el acercamiento entre Corea del Sur y Japón.

Según su análisis, la sensación de una creciente amenaza china habría fortalecido la idea de que Seúl necesita mantener una cooperación más estrecha con Tokio, especialmente en asuntos de seguridad y estabilidad regional.

En Japón también mejora la imagen de Corea del Sur

El cambio no ocurre solamente del lado surcoreano.

En la encuesta realizada en Japón, el 35,3 % de los participantes dijo tener una buena impresión de Corea del Sur, una subida de nada menos que 10,5 puntos porcentuales frente al año anterior.

En agosto de 2025, la percepción japonesa había empeorado tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Jae-myung, quien asumió el cargo en junio de ese mismo año y había sido cuestionado en Japón por algunas de sus antiguas declaraciones consideradas duras hacia Tokio.

Ahora, sin embargo, la tendencia parece haberse invertido.

No significa que todos los problemas hayan quedado atrás. Ni mucho menos. Pero las cifras muestran algo importante: japoneses y surcoreanos comienzan nuevamente a mirarse con mayor cercanía, curiosidad y confianza.

Y, a veces, los grandes cambios empiezan así… con un plato compartido, un viaje, una conversación sencilla o un gesto de amabilidad entre vecinos.

Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español 世論調査 yoron chōsa Encuesta de opinión pública 対日認識 tainichi ninshiki Percepción sobre Japón 好印象 kōinshō Buena impresión / imagen positiva 過去最高 kako saikō Máximo histórico 親切 shinsetsu Amabilidad / trato atento 秩序を重んじる chitsujo o omonjiru Valorar y respetar el orden 国民性 kokuminsei Carácter nacional 食文化 shokubunka Cultura gastronómica 未来志向の協力 mirai shikō no kyōryoku Cooperación orientada al futuro 歴史問題 rekishi mondai Problemas históricos 日韓関係 Nikkan kankei Relaciones entre Japón y Corea del Sur 信頼できない shinrai dekinai No confiable / no se puede confiar 安全保障 anzen hoshō Seguridad nacional y regional 東アジア研究院 Higashi Ajia Kenkyūin Instituto de Estudios de Asia Oriental 国際文化会館 Kokusai Bunka Kaikan International House of Japan

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