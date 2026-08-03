El calor golpea con una fuerza inédita

Siete localidades alcanzan 40 °C o más y Japón enfrenta una jornada de enorme riesgo por golpe de calor

📍Tokio | 3 de agosto

Japón vivió este 3 de agosto una de esas jornadas en las que salir a la calle se convierte, literalmente, en una prueba de resistencia. El calor golpeó con especial fuerza al oeste del país y, sobre todo, a la región de Kyūshū, donde varias ciudades superaron la peligrosa barrera de los 40 °C.

La temperatura más alta del día se registró en Kurume, prefectura de Fukuoka, con 40,4 °C a las 15:05. La cifra no solo encabezó el ranking nacional, sino que también estableció un nuevo récord histórico para esta estación meteorológica.

Muy cerca quedó el centro de la ciudad de Kumamoto, donde el termómetro alcanzó los 40,3 °C. En Kikuchi, también en Kumamoto, se registraron 40,2 °C, la misma temperatura observada en Dazaifu, en Fukuoka, y en la ciudad de Saga.

El calor tampoco dio tregua en Shiroishi, prefectura de Saga, y en Saita, prefectura de Kagawa, donde se alcanzaron exactamente los 40,0 °C.

Y no fue un episodio aislado… A las 17:00, la Agencia Meteorológica de Japón contabilizaba:

502 puntos de observación con temperaturas de 30 °C o más,

227 puntos con 35 °C o más,

y 7 localidades con registros de 40 °C o superiores.

También destacaron Shimabara, en Nagasaki, con 39,9 °C; Kōsa, en Kumamoto; Ureshino, en Saga, y Takahashi, en Okayama, todas con 39,8 °C.

Lo más preocupante es que varias de estas ciudades rompieron sus máximos históricos. El mapa meteorológico mostraba amplias zonas del oeste de Japón cubiertas por colores rojos, magentas y morados… una imagen clara de la intensidad de esta jornada sofocante.

Ante este calor extremo, la recomendación es sencilla, pero puede marcar una gran diferencia: beber agua con frecuencia, utilizar aire acondicionado, evitar actividades físicas durante las horas centrales y no esperar a sentir sed o mareos para descansar.

La JMA recuerda que las cifras difundidas son todavía datos provisionales y podrían ser corregidas posteriormente. Entretanto, la vigilancia debe continuar, especialmente entre niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre. Porque con temperaturas cercanas a los 40 grados… cada precaución cuenta.





Términos clave

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