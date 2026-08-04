Japón entre el sol y la lluvia

Japón afronta un martes de calor intenso, noches tropicales y lluvias repentinas

📍Tokio | 4 de agosto

El pronóstico para este martes 4 de agosto muestra un Japón dividido en tres escenarios: tiempo más estable y agradable en buena parte del norte, calor muy intenso desde Kantō hasta Kyūshū y una elevada posibilidad de lluvias pasajeras en sectores de Hokuriku, Shikoku, Kyūshū y Okinawa.

Las temperaturas más altas se esperan en Saga y Kumamoto, con 37 °C, seguidas por varias ciudades que alcanzarán 36 °C, entre ellas Kioto, Osaka, Okayama, Nagasaki, Fukuoka y Kagoshima. Además, en el oeste y sur del país las mínimas permanecerán entre 27 y 29 °C, por lo que el calor continuará incluso durante la noche.

Previsión por regiones metereológicas

En los mapas, la cifra roja corresponde a la temperatura máxima, la azul a la mínima y el porcentaje indica la probabilidad de precipitación. Cuando aparece una flecha entre dos símbolos, señala un cambio esperado del tiempo a lo largo del día.

Hokkaidō: tiempo mayormente estable y temperaturas muy variables

En Hokkaidō predominarán el sol y los intervalos nubosos. Las temperaturas serán moderadas en el sur y el este, pero subirán con fuerza en el área de Abashiri.

Wakkanai tendrá sol con algunas nubes, con 24 °C de máxima, 20 °C de mínima y 20 % de lluvia. En Asahikawa, las nubes iniciales darán paso a momentos soleados: 29/17 °C y 30 %.

Abashiri alcanzará una máxima elevada para la región, con 31/18 °C y 20 %, mientras que Sapporo disfrutará de una jornada soleada, con 27/17 °C y 0 % de precipitación.

Más fresco estará el litoral del Pacífico: Kushiro, con nubes y posteriores claros, registrará 22/17 °C y 30 %. Murorantendrá condiciones similares, con apenas 21/17 °C y 30 %. En Hakodate dominará el sol, con 25/19 °C y 20 %.

Tōhoku: sol y calor, especialmente en Akita

La región de Tōhoku tendrá una jornada bastante estable. El calor más intenso se concentrará en Akita, mientras que Sendai permanecerá relativamente templada.

Aomori tendrá sol, 30/17 °C y 10 % de lluvia. En Akita, el cielo estará despejado y la temperatura llegará a 33 °C, con mínima de 20 °C y 0 % de precipitación.

Morioka registrará sol con algunas nubes, 30/16 °C y 20 %. Yamagata tendrá una máxima de 29 °C, mínima de 18 °C y 20 %.

En la vertiente del Pacífico habrá más nubosidad. Sendai espera nubes y posteriores claros, con 26/19 °C y 30 %. En Fukushima se prevé un panorama parecido, con 29/19 °C y 30 %.

Hokuriku: calor y aumento de las lluvias durante la jornada

En Hokuriku las temperaturas rondarán los 32 o 33 °C, pero aumentará la posibilidad de chubascos, especialmente en Toyama.

Kanazawa tendrá nubes y claros, con 32/26 °C y 40 % de precipitación. En Fukui, el día comenzará con sol, aunque posteriormente podrá llover: 33/27 °C y 50 %.

Toyama también pasará del sol a posibles lluvias y presenta la probabilidad más elevada de la región: 33/25 °C y 70 %. En contraste, Niigata tendrá una jornada predominantemente soleada, con 33/23 °C y apenas 10 %.

Kantō y Kōshin: calor intenso en Nagano y Kōfu

En Kantō–Kōshin predominarán los periodos de sol mezclados con nubosidad. Las máximas serán más elevadas en las zonas interiores, mientras que el litoral del Pacífico tendrá valores algo más contenidos.

Maebashi registrará nubes y claros, 31/22 °C y 30 %. Utsunomiya tendrá 31/21 °C y 20 %.

En Mito, el sol dará paso a algunas nubes, con 27/21 °C y 30 %. Nagano será la ciudad más calurosa de la región, con cielo soleado, 35/22 °C y 20 %.

Saitama alcanzará 30/22 °C, con aumento de la nubosidad y 30 % de lluvia. Kōfu llegará a 34/23 °C, con nubes y posteriores claros y una probabilidad del 20 %.

En el área metropolitana, Yokohama tendrá 31/23 °C y 30 %; Tokio, 30/22 °C y 30 %; y Chiba, 29/23 °C y 30 %. En las tres ciudades se espera sol al comienzo y mayor nubosidad posteriormente.

Tōkai: calor y posibles lluvias fuertes en Nagoya

La región de Tōkai tendrá máximas de entre 32 y 34 °C. El punto de mayor atención será Nagoya, donde la probabilidad de lluvia alcanzará el 70 %.

Gifu tendrá nubes que darán paso al sol, con 34/26 °C y 30 %. Shizuoka disfrutará de una jornada soleada, con 32/24 °C y solo 10 % de precipitación.

En Tsu se esperan nubes y posteriores claros, con 33/27 °C y 30 %. Nagoya comenzará con sol, pero podrá registrar lluvias durante el día: 33/26 °C y 70 %.

Kinki: hasta 36 °C en Kioto y Osaka

El calor será muy intenso en Kinki, con máximas de 34 a 36 °C. Aunque habrá periodos soleados, en varias ciudades aparecerán nubes y existe posibilidad de algún chubasco aislado.

Kioto tendrá sol con algunas nubes y alcanzará 36/27 °C, con 20 % de lluvia. Kobe registrará 35/27 °C y 30 %, con una mañana más nubosa y posteriores claros.

Osaka llegará también a 36 °C, con mínima de 27 °C y 30 %. En Ōtsu se esperan 34/26 °C y 20 %.

Nara tendrá 35/26 °C y 20 %, mientras que Wakayama registrará 33/27 °C y 40 %. Las mínimas elevadas anuncian otra noche cálida en toda la región.

Chūgoku: calor severo y lluvias en el oeste

La región de Chūgoku combinará temperaturas muy altas con un aumento de la inestabilidad en Yamaguchi y Hiroshima.

Matsue tendrá cielo soleado, 35/28 °C y 40 % de precipitación. Tottori también alcanzará 35 °C, con mínima de 26 °C y 40 %.

En Yamaguchi, el sol dará paso a la lluvia, con 34/26 °C y 70 %. Hiroshima tendrá una evolución similar, con 34/28 °C y 50 %.

Okayama será la ciudad más calurosa de la región: se esperan sol y algunas nubes, con 36/27 °C y 20 %.

Shikoku: riesgo elevado de lluvia en Kōchi y Tokushima

En Shikoku, el norte tendrá más sol y calor, mientras que el sur y el este afrontarán una probabilidad muy alta de lluvias.

Matsuyama comenzará con sol, pero podrá recibir chubascos más tarde: 34/28 °C y 50 %. Takamatsu tendrá nubes y posteriores claros, con 35/27 °C y 40 %.

En Kōchi predominará la lluvia antes de una posible mejora hacia cielo nublado. La temperatura será de 30/27 °C, con una probabilidad de precipitación del 80 %.

Tokushima también presenta 80 % de lluvia, aunque el tiempo podría mejorar posteriormente y dar paso al sol. Se esperan 33/28 °C.

Kyūshū: máximas de 37 °C y chubascos durante la tarde

Kyūshū será una de las regiones más calurosas del país. Saga y Kumamoto alcanzarán los 37 °C, mientras que en varias prefecturas podrán desarrollarse lluvias después de un comienzo soleado.

Nagasaki tendrá sol seguido de posibles lluvias, con 36/28 °C y 60 %. En Saga, la máxima llegará a 37 °C, con mínima de 29 °C y 50 %.

Fukuoka tendrá cielo mayormente soleado, con 36/29 °C y 40 %. En Ōita se esperan sol y algunas nubes, con 35/28 °C y 40 %.

Kumamoto igualará la máxima nacional mostrada en los mapas, con 37/28 °C y 60 % de lluvia. El día comenzará soleado, pero aumentará el riesgo de precipitaciones.

En Miyazaki se espera lluvia y posteriormente cielo nublado, con 32/27 °C y 60 %. Kagoshima tendrá predominio del sol, 36/29 °C y 40 %.

Okinawa: calor tropical y lluvias pasajeras

En Okinawa las máximas se mantendrán entre 33 y 34 °C. Las mínimas serán muy elevadas, de 27 a 29 °C, y existe una probabilidad considerable de chubascos en casi todo el archipiélago.

Kumejima tendrá nubes y posteriores claros, con 34/28 °C y 40 %. Naha comenzará con sol, pero podrá registrar lluvias más tarde: 34/29 °C y 50 %.

En Nago se alternarán el sol y las lluvias, con 34/27 °C y 60 %. Minamidaitō tendrá 34/27 °C y 50 %, también con posibilidad de lluvia después de los periodos soleados.

Yonaguni será uno de los puntos más estables, con cielo soleado, 34/27 °C y 40 %. Ishigaki registrará 34/27 °C y 60 %, mientras que Miyakojima tendrá 33/27 °C y 60 %. En ambas islas se esperan periodos de sol seguidos de posibles chubascos.

Recomendaciones para residentes

El principal riesgo de la jornada será el calor intenso, especialmente en las regiones comprendidas entre Kinki, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū, donde las temperaturas volverán a situarse en niveles muy elevados y la sensación térmica podría ser aún mayor debido a la humedad. En estas zonas, el riesgo de golpe de calor aumentará durante las horas centrales del día, por lo que las autoridades recomiendan evitar actividades físicas intensas al aire libre entre el final de la mañana y el atardecer. Es importante beber agua con frecuencia, incluso antes de sentir sed, reponer sales minerales cuando sea necesario, vestir ropa ligera y de colores claros, utilizar sombrero o sombrilla y buscar lugares con sombra o climatización siempre que sea posible.

La prevención será especialmente importante para los grupos más vulnerables. Las personas mayores, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas son más propensos a sufrir complicaciones relacionadas con las altas temperaturas. Del mismo modo, quienes trabajan en la construcción, la agricultura, el reparto de mercancías o cualquier otra actividad al aire libre deberán realizar pausas frecuentes, descansar en lugares frescos y mantenerse bien hidratados durante toda la jornada. También es recomendable prestar atención a síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas o confusión, ya que pueden ser señales tempranas de un golpe de calor que requiere atención inmediata.

Además del calor, algunas regiones enfrentarán un riesgo significativo de lluvias y tormentas, especialmente donde la probabilidad de precipitaciones supere el 50 %. En estos sectores, el tiempo podría cambiar con rapidez, pasando de cielos parcialmente despejados a chubascos intensos acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Por ello, conviene llevar paraguas o impermeable, proteger los dispositivos electrónicos de la lluvia y consultar las actualizaciones del pronóstico antes de salir. Quienes tengan previsto conducir o realizar actividades al aire libre deberán extremar las precauciones, ya que la lluvia intensa puede reducir la visibilidad y provocar acumulaciones de agua en carreteras y zonas urbanas.

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