Fuerte sismo sorprende a residentes

Kumamoto bajo tensión: terremoto superficial golpea Amakusa–Ashikita durante la madrugada

📍Kumamoto | 2 de agosto

Un sismo de magnitud 4,5 despertó a miles de personas en el suroeste de Japón durante la madrugada de este 2 de agosto, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El movimiento ocurrió a la 1:07 a. m., con epicentro en la región de Amakusa–Ashikita, en la prefectura de Kumamoto, y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

La buena noticia es que no existe riesgo de tsunami. Aun así, el temblor fue lo suficientemente fuerte como para sentirse en una amplia zona de Kyūshū, sorprendiendo a muchas personas que descansaban a esa hora.

La intensidad máxima fue de Shindo 4, registrada en Minamata, Kamiamakusa y Ashikita, en la prefectura de Kumamoto. Además, se reportó Shindo 3 en varias localidades de Kumamoto, así como en la península de Shimabara (Nagasaki) y en distintos municipios del norte de Kagoshima.

El movimiento también se percibió con menor intensidad en las prefecturas de Fukuoka, Miyazaki, Saga y Ōita, donde numerosas estaciones sísmicas registraron Shindo 1 y 2. En total, el temblor fue sentido en siete prefecturas del suroeste del país.

De acuerdo con la JMA, el epicentro se localizó en las coordenadas 32,5° de latitud norte y 130,5° de longitud este, en la región de Amakusa–Ashikita. Hasta el momento no se han reportado daños importantes ni víctimas relacionados con este sismo.

Las autoridades recomiendan mantener la calma y permanecer atentos a la información oficial, ya que podrían registrarse réplicas en las próximas horas. Si vive en zonas donde el temblor fue más intenso, conviene revisar posibles daños en la vivienda y asegurar los objetos que puedan caer ante un nuevo movimiento.

Zonas con mayor intensidad

Shindo 4: Minamata, Kamiamakusa y Ashikita (Kumamoto).

Shindo 3: Yatsushiro, Hitoyoshi, Uto, Uki, Amakusa, Misato, Tsunagi y Itsuki (Kumamoto); Minamishimabara (Nagasaki); Izumi, Satsumasendai, Isa, Satsuma y Nagashima (Kagoshima).

Shindo 2: Amplias zonas de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka y Miyazaki.

Shindo 1: También se sintió en Saga y Ōita, además de numerosas localidades del norte de Kyūshū.

Datos del sismo

Fecha: 2 de agosto de 2026

Hora: 1:07 a. m. (JST)

Epicentro: Región de Amakusa–Ashikita, prefectura de Kumamoto

Magnitud: 4,5

Profundidad: 10 km

Intensidad máxima: Shindo 4

Tsunami: No hay riesgo de tsunami.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 地震 jishin Sismo / terremoto 震源地 shingenti Epicentro 震源の深さ shingen no fukasa Profundidad del hipocentro マグニチュード magunichūdo Magnitud 最大震度 saidai shindo Intensidad sísmica máxima 震度4 shindo yon Intensidad 4 en la escala japonesa 津波 tsunami Tsunami 津波の心配はありません tsunami no shinpai wa arimasen No hay riesgo de tsunami 熊本県 Kumamoto-ken Prefectura de Kumamoto 天草・芦北地方 Amakusa–Ashikita chihō Región de Amakusa–Ashikita 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón 余震 yoshin Réplica sísmica 観測地点 kansoku chiten Punto de observación 市町村 shichōson Municipios 発表 happyō Anuncio / reporte oficial

Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, ampliaremos la información sobre los sismos con intensidad 4 o superior en la escala nipona.

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