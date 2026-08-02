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Fuerte sismo sorprende a residentes

PorNoticiasNippon

Ago 2, 2026 #Kumamoto, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #SHINDO 4, #Sismo Japón, #地震, #地震情報, #熊本県天草芦北地方, #防災, #震度4
Kumamoto bajo tensión: terremoto superficial golpea Amakusa–Ashikita durante la madrugada

📍Kumamoto | 2 de agosto

Un sismo de magnitud 4,5 despertó a miles de personas en el suroeste de Japón durante la madrugada de este 2 de agosto, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El movimiento ocurrió a la 1:07 a. m., con epicentro en la región de Amakusa–Ashikita, en la prefectura de Kumamoto, y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

La buena noticia es que no existe riesgo de tsunami. Aun así, el temblor fue lo suficientemente fuerte como para sentirse en una amplia zona de Kyūshū, sorprendiendo a muchas personas que descansaban a esa hora.

La intensidad máxima fue de Shindo 4, registrada en Minamata, Kamiamakusa y Ashikita, en la prefectura de Kumamoto. Además, se reportó Shindo 3 en varias localidades de Kumamoto, así como en la península de Shimabara (Nagasaki) y en distintos municipios del norte de Kagoshima.

El movimiento también se percibió con menor intensidad en las prefecturas de Fukuoka, Miyazaki, Saga y Ōita, donde numerosas estaciones sísmicas registraron Shindo 1 y 2. En total, el temblor fue sentido en siete prefecturas del suroeste del país.

De acuerdo con la JMA, el epicentro se localizó en las coordenadas 32,5° de latitud norte y 130,5° de longitud este, en la región de Amakusa–Ashikita. Hasta el momento no se han reportado daños importantes ni víctimas relacionados con este sismo.

Las autoridades recomiendan mantener la calma y permanecer atentos a la información oficial, ya que podrían registrarse réplicas en las próximas horas. Si vive en zonas donde el temblor fue más intenso, conviene revisar posibles daños en la vivienda y asegurar los objetos que puedan caer ante un nuevo movimiento.

 

Zonas con mayor intensidad

  • Shindo 4: Minamata, Kamiamakusa y Ashikita (Kumamoto).
  • Shindo 3: Yatsushiro, Hitoyoshi, Uto, Uki, Amakusa, Misato, Tsunagi y Itsuki (Kumamoto); Minamishimabara (Nagasaki); Izumi, Satsumasendai, Isa, Satsuma y Nagashima (Kagoshima).
  • Shindo 2: Amplias zonas de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka y Miyazaki.
  • Shindo 1: También se sintió en Saga y Ōita, además de numerosas localidades del norte de Kyūshū.

Datos  del sismo

  • Fecha: 2 de agosto de 2026
  • Hora: 1:07 a. m. (JST)
  • Epicentro: Región de Amakusa–Ashikita, prefectura de Kumamoto
  • Magnitud: 4,5
  • Profundidad: 10 km
  • Intensidad máxima: Shindo 4
  • Tsunami: No hay riesgo de tsunami.

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

地震

jishin

Sismo / terremoto

震源地

shingenti

Epicentro

震源の深さ

shingen no fukasa

Profundidad del hipocentro

マグニチュード

magunichūdo

Magnitud

最大震度

saidai shindo

Intensidad sísmica máxima

震度4

shindo yon

Intensidad 4 en la escala japonesa

津波

tsunami

Tsunami

津波の心配はありません

tsunami no shinpai wa arimasen

No hay riesgo de tsunami

熊本県

Kumamoto-ken

Prefectura de Kumamoto

天草・芦北地方

Amakusa–Ashikita chihō

Región de Amakusa–Ashikita

気象庁

Kishōchō

Agencia Meteorológica de Japón

余震

yoshin

Réplica sísmica

観測地点

kansoku chiten

Punto de observación

市町村

shichōson

Municipios

発表

happyō

Anuncio / reporte oficial

 

 

Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, ampliaremos la información sobre los sismos con intensidad 4 o superior en la escala nipona.

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