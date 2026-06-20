[tenkiyohō] sábado 20 de junio

Japón bajo la influencia del frente lluvioso: fuertes precipitaciones desde Kyushu hasta Kanto

📍Tōkyō | 20 de junio

El frente de lluvias de la temporada de tsuyu (梅雨前線, baiu zensen) se extiende este viernes 20 de junio desde el oeste hasta el este de Japón, mientras una baja presión avanza por el Mar de Japón. Como consecuencia, gran parte del país experimentará condiciones inestables, con lluvias persistentes y episodios localmente intensos acompañados de tormentas eléctricas. Las autoridades meteorológicas advierten especialmente sobre el riesgo de inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos en varias regiones.

Las áreas más afectadas serán Kyushu, Shikoku, Kansai, Tokai, Hokuriku y Kanto, donde las probabilidades de lluvia alcanzan entre el 80% y el 100%. En algunos sectores, especialmente en el norte de Kyushu, las precipitaciones podrían intensificarse durante la jornada, generando acumulaciones significativas en pocas horas.

En Tokio, la capital tendrá una jornada completamente marcada por la lluvia. Se espera una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 21°C, con una probabilidad de precipitación del 100%. La sensación será húmeda durante todo el día, por lo que se recomienda llevar paraguas, impermeable y prestar atención a posibles retrasos en el transporte público.

La situación será similar en Nagoya, donde se prevén lluvias constantes con temperaturas entre 25°C y 24°C, y una probabilidad de lluvia del 100%. Debido a la escasa diferencia entre la máxima y la mínima, la sensación de bochorno será notable.

En la región de Kansai, Osaka también registrará lluvias durante prácticamente toda la jornada. La temperatura alcanzará los 26°C, con una mínima de 23°C, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene en 100%. Los desplazamientos durante las horas de mayor precipitación podrían verse afectados.

Más al oeste, Hiroshima tendrá un panorama igualmente lluvioso. Se esperan 25°C de máxima, 23°C de mínima y un 90% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones podrían intensificarse en algunos momentos con actividad eléctrica.

En Fukuoka, una de las ciudades donde los meteorólogos vigilan con mayor atención la evolución del sistema, se prevé una máxima de 28°C, mínima de 25°C y una probabilidad de lluvia del 80%. Sin embargo, el pronóstico oficial señala que el norte de Kyushu podría recibir lluvias muy intensas en ciertos periodos, por lo que se recomienda extremar precauciones cerca de ríos, laderas y zonas propensas a inundaciones.

La isla de Shikoku tampoco escapará a las precipitaciones. En Kochi, la máxima será de 26°C y la mínima de 23°C, con una probabilidad de lluvia del 90%. El ambiente continuará muy húmedo debido al flujo constante de aire cálido y húmedo desde el Pacífico.

En el extremo sur de Kyushu, Kagoshima presentará temperaturas de 29°C de máxima y 25°C de mínima, acompañadas por un 90% de probabilidad de lluvia. Aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas, las precipitaciones ayudarán a moderar ligeramente el calor.

La región de Hokuriku será otra de las zonas más afectadas. Kanazawa tendrá lluvias durante toda la jornada con una máxima de 26°C, mínima de 23°C y una probabilidad de precipitación del 100%. Asimismo, en Niigata se esperan 30°C de máxima, 21°C de mínima y un 90% de probabilidad de lluvia. A pesar de las precipitaciones, Niigata registrará una de las temperaturas más altas del país.

En la región de Tohoku, la situación será algo más variable. Sendai registrará temperaturas más frescas, con una máxima de 20°C y una mínima de 19°C, mientras la probabilidad de lluvia alcanza el 80%. Las precipitaciones aparecerán de forma intermitente durante la jornada.

Más al norte, en Hokkaido, las condiciones serán relativamente más tranquilas. Sapporo combinará intervalos de sol y nubes, con una máxima de 27°C, mínima de 18°C y una probabilidad de lluvia del 20%. En cambio, Kushiro tendrá un ambiente mucho más fresco y nublado, con temperaturas entre 18°C y 14°C y una probabilidad de precipitación del 30%.

La excepción en todo el archipiélago será Okinawa. En Naha, el tiempo se mantendrá estable y soleado, con temperaturas veraniegas de 31°C de máxima y 26°C de mínima, mientras la probabilidad de lluvia se limita al 10%. Será una de las pocas regiones donde predominará el buen tiempo.

En términos generales, las temperaturas máximas en Japón se situarán entre valores normales y ligeramente superiores al promedio de esta época del año. No obstante, la combinación de humedad elevada y lluvias frecuentes incrementará la sensación térmica en muchas ciudades. Para los residentes extranjeros y quienes tengan previsto desplazarse durante este viernes, la recomendación principal es mantenerse atentos a las alertas meteorológicas locales, revisar el estado de trenes y carreteras antes de salir y evitar acercarse a cauces de ríos o zonas montañosas durante los episodios de lluvia intensa.

La jornada estará marcada por un claro contraste: mientras Okinawa disfruta de un ambiente plenamente veraniego, gran parte del resto de Japón enfrentará uno de los días más lluviosos de la semana bajo la influencia activa del frente de la temporada de lluvias.

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