Continúa el riesgo de golpe de calor

Jornada de contrastes entre calor extremo, tormentas y un norte mucho más fresco

📍Tokio | 2 de agosto

Hoy domingo dejará un panorama meteorológico muy contrastado en Japón. Hokkaidō disfrutará de las condiciones más agradables del país, con cielos mayormente despejados, mañanas frescas y máximas moderadas de entre 22 y 29 °C. Sin embargo, al avanzar hacia el centro y el oeste del archipiélago, el ambiente cambiará de forma drástica: Tōkai, Kinki, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū enfrentarán un calor intenso y persistente, con muchas ciudades por encima de los 35 °C y algunos puntos cercanos o incluso iguales a los 40 °C. Nagoya y Saga figuran entre las zonas más calurosas, mientras Osaka, Kioto, Okayama, Tokushima, Kumamoto y Kagoshima también soportarán temperaturas sofocantes. En estas regiones será fundamental reducir la exposición al sol, beber agua con frecuencia y utilizar aire acondicionado siempre que sea posible.

Al mismo tiempo, una atmósfera muy inestable favorecerá la aparición de lluvias, chubascos repentinos y tormentas eléctricas en buena parte del este y noreste del país. Tōhoku tendrá precipitaciones especialmente en Morioka, Yamagata, Sendai y Fukushima, mientras que en Kantō-Kōshin el calor de la mañana dará paso a un aumento del riesgo de tormentas durante la tarde. Tokio, Saitama, Yokohama, Chiba, Maebashi, Utsunomiya y Kōfu podrían registrar lluvias intensas en poco tiempo, acompañadas en algunos casos de rayos y ráfagas de viento. Por ello, se recomienda llevar paraguas, consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir y evitar lugares abiertos o elevados si comienza una tormenta.

Regiones:

Hokkaidō

Hokkaidō será la región con el tiempo más agradable del país, con cielos mayormente despejados, mañanas frescas y temperaturas muy confortables durante la tarde. Wakkanai registrará 23/16 °C con cielo soleado y 0 % de lluvia; Sapporo, 28/17 °C y 20 %; Asahikawa, 29/17 °C y 30 %; Abashiri, 24/15 °C y 20 %; Kushiro, 22/15 °C y 20 %; Muroran, 23/16 °C y 10 %; y Hakodate, 23/19 °C con nubes y claros y 20 % de probabilidad de lluvia.

Tōhoku

Tōhoku presentará un ambiente más inestable, con lluvias intermitentes y posibles tormentas eléctricas, especialmente en la costa del Pacífico y en las prefecturas del sur. Aomori tendrá 25/20 °C y 30 % de lluvia; Akita, 27/22 °C y 40 %; Morioka, 24/19 °C y 70 %; Yamagata, 26/23 °C y 70 %; Sendai, 22/21 °C y 80 %; y Fukushima, 23/22 °C, también con un 80 % de probabilidad de precipitaciones.

Hokuriku

En Hokuriku continuará el calor húmedo, aunque Niigata tendrá mayor probabilidad de precipitaciones que el resto de la región. Kanazawa registrará 33/27 °C y 20 % de lluvia; Fukui, 34/28 °C y 20 %; Toyama, 34/27 °C y 20 %.

Por su parte, Niigata alcanzará 29/27 °C, con lluvias ocasionales y un 50 % de probabilidad de precipitaciones.

Kantō y Kōshin

Kantō y Kōshin vivirán una mañana muy calurosa y soleada, pero durante la tarde aumentará el riesgo de chubascos y tormentas eléctricas.

Maebashi tendrá 37/27 °C y 80 % de lluvia; Utsunomiya, 33/26 °C y 90 %; Mito, 30/24 °C y 40 %; Saitama, 37/27 °C y 100 %; Tokio, 36/26 °C y 100 %; Yokohama, 37/28 °C y 90 %; Chiba, 36/29 °C y 90 %; Nagano, 34/23 °C y 40 %; y Kōfu, 37/27 °C, con tormentas aisladas y 60 % de lluvia.

Tōkai

Tōkai volverá a ser una de las regiones más calurosas de Japón, con temperaturas extremas y posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde. Nagoya alcanzará 40/29 °C y 60 % de lluvia; Gifu, 39/28 °C y 50 %; Tsu, 38/29 °C y 20 %; mientras Shizuoka registrará 36/28 °C, con nubes y claros y un 40 % de probabilidad de precipitaciones.

Kinki

En Kinki predominarán el cielo despejado y el calor intenso durante prácticamente toda la jornada. Kioto registrará 38/27 °C y 20 % de lluvia; Osaka, 38/29 °C y 20 %; Kōbe, 37/29 °C y 20 %; Ōtsu, 36/27 °C y 20 %; Nara, 38/26 °C y 20 %; mientras Wakayama alcanzará 38/28 °C, con apenas un 10 % de probabilidad de precipitaciones.

Chūgoku

Chūgoku tendrá un ambiente muy caluroso y estable, con predominio del sol y escasas posibilidades de lluvia en toda la región. Tottori registrará 35/26 °C y 20 % de lluvia; Matsue, 36/27 °C y 10 %; Okayama, 39/28 °C y 20 %; Hiroshima, 36/27 °C y 20 %; y Yamaguchi, 39/25 °C, con cielo despejado y solo un 10 % de probabilidad de precipitaciones.

Shikoku

En Shikoku continuará el calor extremo, acompañado de cielos mayormente despejados y condiciones muy estables.

Takamatsu alcanzará 38/29 °C y 10 % de lluvia; Matsuyama, 36/27 °C y 20 %; Kōchi, 38/27 °C y 0 %; mientras Tokushima registrará 39/29 °C, con apenas un 10 % de probabilidad de precipitaciones.

Kyūshū

Kyūshū mantendrá un tiempo muy estable, con abundante sol y temperaturas sofocantes durante toda la jornada. Fukuoka tendrá 36/28 °C y 0 % de lluvia; Saga, 40/27 °C y 10 %; Nagasaki, 36/27 °C y 10 %; Ōita, 37/27 °C y 0 %; Kumamoto, 38/27 °C y 10 %; Miyazaki, 37/27 °C y 10 %; mientras Kagoshima registrará 38/26 °C, con sol entre nubes y un 20 % de probabilidad de precipitaciones.

Okinawa

Okinawa conservará su característico ambiente tropical, con calor húmedo, intervalos de sol y algunas nubes a lo largo del día. Naha registrará 34/29 °C y 40 % de lluvia; Nago, 34/27 °C y 20 %; Minamidaitō, 34/24 °C y 20 %; Kumejima, 34/25 °C y 40 %; Yonaguni, 33/26 °C y 20 %; Ishigaki, 34/27 °C y 10 %; y Miyakojima, 34/25 °C, con un 10 % de probabilidad de precipitaciones.

Recomendaciones

El mayor riesgo del día será el calor extremo en el centro y oeste de Japón. En numerosas ciudades las temperaturas estarán entre 37 °C y 39 °C, por lo que es recomendable evitar la exposición prolongada al sol entre el final de la mañana y la tarde, beber agua con frecuencia, reponer sales minerales, utilizar aire acondicionado cuando sea posible y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 晴れ hare Soleado 曇り kumori Nublado 雨 ame Lluvia にわか雨 niwaka ame Lluvia repentina 雷雨 raiu Tormenta eléctrica 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 猛暑日 mōshobi Día con 35 °C o más 熱中症 necchūshō Golpe de calor 紫外線 shigaisen Radiación ultravioleta 湿度 shitsudo Humedad 日傘 higasa Sombrilla para el sol 水分補給 suibun hokyū Hidratación 天気予報 tenki yohō Pronóstico del tiempo

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