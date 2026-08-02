Continúa el riesgo de golpe de calor

Jornada de contrastes entre calor extremo, tormentas y un norte mucho más fresco
📍Tokio | 2 de agosto
Hoy domingo dejará un panorama meteorológico muy contrastado en Japón. Hokkaidō disfrutará de las condiciones más agradables del país, con cielos mayormente despejados, mañanas frescas y máximas moderadas de entre 22 y 29 °C. Sin embargo, al avanzar hacia el centro y el oeste del archipiélago, el ambiente cambiará de forma drástica: Tōkai, Kinki, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū enfrentarán un calor intenso y persistente, con muchas ciudades por encima de los 35 °C y algunos puntos cercanos o incluso iguales a los 40 °C. Nagoya y Saga figuran entre las zonas más calurosas, mientras Osaka, Kioto, Okayama, Tokushima, Kumamoto y Kagoshima también soportarán temperaturas sofocantes. En estas regiones será fundamental reducir la exposición al sol, beber agua con frecuencia y utilizar aire acondicionado siempre que sea posible.
Al mismo tiempo, una atmósfera muy inestable favorecerá la aparición de lluvias, chubascos repentinos y tormentas eléctricas en buena parte del este y noreste del país. Tōhoku tendrá precipitaciones especialmente en Morioka, Yamagata, Sendai y Fukushima, mientras que en Kantō-Kōshin el calor de la mañana dará paso a un aumento del riesgo de tormentas durante la tarde. Tokio, Saitama, Yokohama, Chiba, Maebashi, Utsunomiya y Kōfu podrían registrar lluvias intensas en poco tiempo, acompañadas en algunos casos de rayos y ráfagas de viento. Por ello, se recomienda llevar paraguas, consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir y evitar lugares abiertos o elevados si comienza una tormenta.
Regiones:
Hokkaidō
Hokkaidō será la región con el tiempo más agradable del país, con cielos mayormente despejados, mañanas frescas y temperaturas muy confortables durante la tarde. Wakkanai registrará 23/16 °C con cielo soleado y 0 % de lluvia; Sapporo, 28/17 °C y 20 %; Asahikawa, 29/17 °C y 30 %; Abashiri, 24/15 °C y 20 %; Kushiro, 22/15 °C y 20 %; Muroran, 23/16 °C y 10 %; y Hakodate, 23/19 °C con nubes y claros y 20 % de probabilidad de lluvia.
Tōhoku
Tōhoku presentará un ambiente más inestable, con lluvias intermitentes y posibles tormentas eléctricas, especialmente en la costa del Pacífico y en las prefecturas del sur. Aomori tendrá 25/20 °C y 30 % de lluvia; Akita, 27/22 °C y 40 %; Morioka, 24/19 °C y 70 %; Yamagata, 26/23 °C y 70 %; Sendai, 22/21 °C y 80 %; y Fukushima, 23/22 °C, también con un 80 % de probabilidad de precipitaciones.
Hokuriku
En Hokuriku continuará el calor húmedo, aunque Niigata tendrá mayor probabilidad de precipitaciones que el resto de la región. Kanazawa registrará 33/27 °C y 20 % de lluvia; Fukui, 34/28 °C y 20 %; Toyama, 34/27 °C y 20 %.
Por su parte, Niigata alcanzará 29/27 °C, con lluvias ocasionales y un 50 % de probabilidad de precipitaciones.
Kantō y Kōshin
Kantō y Kōshin vivirán una mañana muy calurosa y soleada, pero durante la tarde aumentará el riesgo de chubascos y tormentas eléctricas.
Maebashi tendrá 37/27 °C y 80 % de lluvia; Utsunomiya, 33/26 °C y 90 %; Mito, 30/24 °C y 40 %; Saitama, 37/27 °C y 100 %; Tokio, 36/26 °C y 100 %; Yokohama, 37/28 °C y 90 %; Chiba, 36/29 °C y 90 %; Nagano, 34/23 °C y 40 %; y Kōfu, 37/27 °C, con tormentas aisladas y 60 % de lluvia.
Tōkai
Tōkai volverá a ser una de las regiones más calurosas de Japón, con temperaturas extremas y posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde. Nagoya alcanzará 40/29 °C y 60 % de lluvia; Gifu, 39/28 °C y 50 %; Tsu, 38/29 °C y 20 %; mientras Shizuoka registrará 36/28 °C, con nubes y claros y un 40 % de probabilidad de precipitaciones.
Kinki
En Kinki predominarán el cielo despejado y el calor intenso durante prácticamente toda la jornada. Kioto registrará 38/27 °C y 20 % de lluvia; Osaka, 38/29 °C y 20 %; Kōbe, 37/29 °C y 20 %; Ōtsu, 36/27 °C y 20 %; Nara, 38/26 °C y 20 %; mientras Wakayama alcanzará 38/28 °C, con apenas un 10 % de probabilidad de precipitaciones.
Chūgoku
Chūgoku tendrá un ambiente muy caluroso y estable, con predominio del sol y escasas posibilidades de lluvia en toda la región. Tottori registrará 35/26 °C y 20 % de lluvia; Matsue, 36/27 °C y 10 %; Okayama, 39/28 °C y 20 %; Hiroshima, 36/27 °C y 20 %; y Yamaguchi, 39/25 °C, con cielo despejado y solo un 10 % de probabilidad de precipitaciones.
Shikoku
En Shikoku continuará el calor extremo, acompañado de cielos mayormente despejados y condiciones muy estables.
Takamatsu alcanzará 38/29 °C y 10 % de lluvia; Matsuyama, 36/27 °C y 20 %; Kōchi, 38/27 °C y 0 %; mientras Tokushima registrará 39/29 °C, con apenas un 10 % de probabilidad de precipitaciones.
Kyūshū
Kyūshū mantendrá un tiempo muy estable, con abundante sol y temperaturas sofocantes durante toda la jornada. Fukuoka tendrá 36/28 °C y 0 % de lluvia; Saga, 40/27 °C y 10 %; Nagasaki, 36/27 °C y 10 %; Ōita, 37/27 °C y 0 %; Kumamoto, 38/27 °C y 10 %; Miyazaki, 37/27 °C y 10 %; mientras Kagoshima registrará 38/26 °C, con sol entre nubes y un 20 % de probabilidad de precipitaciones.
Okinawa
Okinawa conservará su característico ambiente tropical, con calor húmedo, intervalos de sol y algunas nubes a lo largo del día. Naha registrará 34/29 °C y 40 % de lluvia; Nago, 34/27 °C y 20 %; Minamidaitō, 34/24 °C y 20 %; Kumejima, 34/25 °C y 40 %; Yonaguni, 33/26 °C y 20 %; Ishigaki, 34/27 °C y 10 %; y Miyakojima, 34/25 °C, con un 10 % de probabilidad de precipitaciones.
Recomendaciones
El mayor riesgo del día será el calor extremo en el centro y oeste de Japón. En numerosas ciudades las temperaturas estarán entre 37 °C y 39 °C, por lo que es recomendable evitar la exposición prolongada al sol entre el final de la mañana y la tarde, beber agua con frecuencia, reponer sales minerales, utilizar aire acondicionado cuando sea posible y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
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