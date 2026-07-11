Ramen: Japón celebra su alimento más energético

Una celebración del “power food” japonés y su sorprendente historia con un samurái curioso

📍Tōkyō | 11 de Julio

Cada 11 de julio se celebra en Japón el Día del Ramen, una fecha cargada de sabor, historia y cultura.

Hay platos que alimentan… y hay otros que también despiertan recuerdos.

El ramen es uno de ellos.

Ese tazón caliente que aparece frente a nosotros, con el vapor subiendo lentamente, los fideos escondidos en el caldo y el sonido de los palillos al mezclarlos… forma parte de la vida cotidiana en Japón.

Por eso, cada 11 de julio, el país celebra el Día del Ramen, una fecha dedicada a reconocer la historia, la cultura y la importancia de uno de los platos japoneses más conocidos en todo el mundo.

La conmemoración fue creada por la Asociación Japonesa del Ramen, una organización fundada en 2007 y con sede en Nihonbashi Honcho, en el distrito de Chūō, Tokio.

Su objetivo es impulsar la industria, apoyar a los restaurantes y proteger esa cultura tan particular que Japón ha construido alrededor del ramen.

La fecha fue reconocida oficialmente en 2017 por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos.

¿Por qué se celebra justamente el 11 de julio?

Pues bien… la explicación es bastante curiosa.

El número 7 se parece a una renge, la cuchara tradicional que se utiliza para tomar la sopa del ramen.

Y los dos números 1 del día 11 representan un par de palillos japoneses.

Es decir: una cuchara y dos palillos. Todo lo necesario para disfrutar un buen tazón.

Pero hay otra razón.

El 11 de julio también es la fecha de nacimiento de Tokugawa Mitsukuni, antiguo señor feudal del dominio de Mito, conocido popularmente como Mito Kōmon.

Según la tradición, Mitsukuni habría sido una de las primeras personas en Japón en probar un plato parecido al ramen.

La historia del primer ramen

Tokugawa Mitsukuni vivió entre 1628 y 1701.

Fue un gobernante conocido por su curiosidad, su interés por el conocimiento y su apertura hacia las culturas extranjeras. Algo poco común para su época.

Se cuenta que estudió con el erudito chino Zhu Shunshui, quien llegó a Japón tras huir de China durante el periodo Edo.

Este intelectual habría compartido con Mitsukuni diferentes conocimientos, costumbres y alimentos chinos. Entre ellos, una preparación hecha con fideos.

Por esa razón, Mitsukuni suele aparecer en los relatos históricos como el primer japonés que probó algo parecido al ramen.

Eso sí… conviene tomar esta historia con cierta cautela. Algunos detalles se han transmitido durante generaciones y no todos pueden comprobarse completamente con documentos históricos.

Aun así, la imagen resulta fascinante: un señor feudal del periodo Edo sentado frente a un tazón de fideos que, siglos después, se convertiría en uno de los platos más famosos de Japón.

Revive una receta del periodo Edo

En la ciudad de Mito, prefectura de Ibaraki, todavía existe un plato regional llamado Mito-han Ramen, que puede traducirse como “ramen del dominio de Mito”.

Esta preparación busca recrear el ramen que supuestamente habría comido Tokugawa Mitsukuni.

Una de sus principales características está en los fideos, que llevan polvo de raíz de loto, conocida en Japón como renkon.

Además, el plato se acompaña con los llamados goshin, cinco ingredientes aromáticos:cebollino chino, rakkyo, cebolla verde, ajo y jengibre.

El resultado es un ramen con un aroma intenso, un sabor profundo y un toque muy distinto al de los estilos más conocidos.

No es simplemente un plato para llenar el estómago. También es una pequeña ventana hacia el Japón del periodo Edo.

“El alimento energético de Japón”

Uno de los lemas utilizados para promocionar el Día del Ramen lo presenta como:

“El alimento energético de Japón que hace olvidar el calor del verano”.

Puede sonar curioso, porque muchas personas relacionan el ramen con el invierno, el frío y esos días en los que uno busca algo caliente para recuperar fuerzas.

Sin embargo, en Japón también se come ramen durante el verano.

Hay versiones frías, ligeras, picantes o preparadas con ingredientes propios de cada región.

Algunos caldos se hacen con cerdo, otros con pollo, pescado, miso, salsa de soja o simplemente sal.

También cambian los fideos: gruesos, finos, rectos, ondulados… cada tienda tiene su secreto.

Y ahí está parte de su encanto. Uno puede recorrer Japón probando ramen y sentir que cada ciudad cuenta una historia diferente dentro del mismo tazón.

Una cultura que sigue creciendo

El ramen llegó a Japón bajo la influencia de la cocina china, pero con el paso del tiempo cambió, se adaptó y desarrolló una identidad completamente propia.

Hoy existen miles de restaurantes especializados, desde pequeños locales atendidos por una familia hasta grandes cadenas conocidas en todo el país.

Algunos negocios apenas tienen unas cuantas sillas frente a la barra. Otros reciben filas de clientes desde temprano. Y casi todos guardan con cuidado la receta de su caldo.

Además, el ramen se ha convertido en una importante atracción turística. Muchas ciudades promocionan sus propias versiones regionales y atraen a visitantes que viajan únicamente para probarlas.

El Día del Ramen no es solo una excusa para comer.

También es una oportunidad para conocer la diversidad de este plato, apoyar a los restaurantes locales y recordar que, detrás de cada tazón, hay historia, trabajo y mucha tradición.

Así que este 11 de julio, si ves un pequeño local de ramen y sientes ese aroma escapar desde la cocina… quizá sea buen momento para entrar, sentarte y disfrutar.

Después de todo, pocas cosas representan mejor al Japón moderno que un tazón caliente, unos palillos y una buena sopa.

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Significado en español ラーメンの日 Rāmen no Hi Día del Ramen 日本ラーメン協会 Nippon Rāmen Kyōkai Asociación Japonesa del Ramen レンゲ Renge Cuchara utilizada para tomar la sopa 箸 Hashi Palillos 徳川光圀 Tokugawa Mitsukuni Señor feudal de Mito conocido como Mito Kōmon 水戸黄門 Mito Kōmon Nombre popular de Tokugawa Mitsukuni 水戸藩らーめん Mito-han Rāmen Ramen inspirado en la receta del dominio de Mito 蓮根 Renkon Raíz de loto 五辛 Goshin Cinco ingredientes aromáticos o picantes 中華麺 Chūka-men Fideos de estilo chino ご当地ラーメン Gotōchi rāmen Ramen regional o típico de una localidad 生類憐れみの令 Shōrui Awaremi no Rei Conjunto de normas de protección de seres vivos del periodo Edo

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