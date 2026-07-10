Japón celebra el día de un alimento tradicional, humilde y poderoso

📍Tōkyō | 10 de Julio

Cada 10 de julio, Japón celebra el “Día del Natto” (納豆の日, Nattō no Hi), una fecha dedicada a uno de los alimentos más conocidos del país… y también uno de los más curiosos para muchos extranjeros que llegan a Japón por primera vez.

Para algunos, su textura con “hilos” puede resultar extraña al principio. Pero para millones de japoneses, el natto es un alimento de todos los días, especialmente en el desayuno, acompañado de un buen plato de arroz caliente.

La historia de esta celebración comenzó en 1981, cuando la Asociación Cooperativa de la Industria del Natto de Kansai decidió crear una fecha especial para promover el consumo de este alimento fermentado en la región.

Años después, en 1992, la Federación Nacional de Cooperativas de Natto de Japón (納豆連, Nattō Ren) convirtió el 10 de julio en una celebración oficial a nivel nacional.

¿Y por qué justamente ese día? Pues bien… la respuesta está en un juego de palabras japonés. El 10 de julio se lee como “nattō”, combinando los sonidos “natsu (7)” y “tō (10)”, una forma divertida de recordar el nombre de este alimento tradicional.

🫘 Un alimento pequeño, pero lleno de fuerza

El natto se elabora con soja cocida fermentada gracias a una bacteria especial llamada 納豆菌 (nattōkin).

Durante la fermentación ocurre algo muy particular: los granos de soja cambian de textura y aparecen esos famosos hilos pegajosos que hacen único al natto.

Aunque existen varias formas de preparación, el más conocido en Japón es el 糸引き納豆 (itohiki nattō), el natto que al mezclarlo con los palillos forma largas hebras.

Pero detrás de esa apariencia tan característica hay un alimento valorado por sus propiedades nutricionales. El natto contiene:

Proteínas vegetales provenientes de la soja.

provenientes de la soja. Vitamina K , relacionada con la coagulación de la sangre y el mantenimiento de los huesos.

, relacionada con la coagulación de la sangre y el mantenimiento de los huesos. Componentes generados durante el proceso de fermentación.

Por eso, muchas familias japonesas lo incluyen en su rutina diaria. Un poco de natto sobre arroz caliente, unas gotas de salsa de soja y un toque de mostaza japonesa… y listo. Un desayuno sencillo, tradicional y muy japonés.

🏯 Un sabor que viajó desde los templos hasta la mesa moderna

Aunque hoy se encuentra fácilmente en supermercados de todo Japón, el natto tiene una historia que se remonta a siglos atrás.

Una de las teorías más conocidas sobre su origen está relacionada con los antiguos templos budistas japoneses.

En esos templos existía un lugar llamado 納所 (nassho), donde se administraban alimentos, arroz y otros bienes. Según esta explicación, allí pudo haberse preparado este alimento fermentado, dando origen al nombre 納豆 (nattō).

Otra teoría señala que el nombre podría relacionarse con la idea de “frijoles entregados”, debido a que eran ofrecidos a autoridades o gobernantes.

Lo que sí se sabe es que la palabra 納豆 ya existía hace casi mil años. Su referencia escrita más antigua aparece en el libro 『新猿楽記』(Shin Sarugōki), escrito a mediados del siglo XI por el estudioso 藤原明衡 (Fujiwara no Akihira), durante el período Heian.

Hoy, el natto sigue siendo mucho más que un simple alimento. Es una pequeña muestra de la cultura japonesa: una tradición que pasó de los templos antiguos a los desayunos familiares, manteniendo vivo un sabor que divide opiniones… pero que nunca deja indiferente.

🗣️ Términos clave

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