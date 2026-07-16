Pronóstico para el jueves 16 de julio

Calor extremo en gran parte del país mientras Hokkaido afronta lluvias y temperaturas más moderadas

📍Tokio | 16 de julio

Este jueves , Japón vivirá una jornada marcada por un fuerte contraste climático entre el norte y el resto del país. La llegada del pleno verano continuará elevando las temperaturas en amplias zonas de Honshu, Shikoku y Kyushu, donde el calor será intenso desde las primeras horas del día. Numerosas ciudades registrarán máximas superiores a los 35 °C, alcanzando niveles propios de una ola de calor, mientras que algunas zonas del interior podrían acercarse a los 38 °C. Lugares como Kofu, Nagoya, Gifu, Kochi, Tokushima y Miyazaki estarán entre los puntos con mayor vigilancia debido a las altas temperaturas previstas. La combinación de calor y humedad típica del verano japonés hará que la sensación térmica sea aún más elevada, aumentando el cansancio físico y el riesgo para las personas que trabajan al aire libre o permanecen expuestas durante largos periodos.

Al mismo tiempo, el norte del país presentará un escenario completamente diferente. En Hokkaido, especialmente en las zonas del norte y este, continuarán las condiciones más inestables con lluvias intermitentes, cielos nublados y temperaturas moderadas, muy alejadas del calor extremo que afectará al centro y oeste de Japón. Ciudades como Kushiro, Wakkanai y Hakodate tendrán un ambiente más fresco, aunque con alta humedad y precipitaciones frecuentes. En la región de Tohoku y Hokuriku también se esperan cambios de tiempo, con periodos de sol combinados con lluvias repentinas, debido a la presencia de aire húmedo. Estas condiciones pueden generar una sensación de bochorno, incluso cuando los termómetros no alcancen temperaturas extremas.

Las autoridades meteorológicas recuerdan que el peligro del verano japonés no depende únicamente de la temperatura máxima, sino también de factores como la humedad, la falta de descanso y la exposición prolongada al sol. Por ello, aumenta la preocupación por casos de golpe de calor (熱中症, necchūshō) en todo el país, incluso en regiones donde las temperaturas sean inferiores a 35 °C. Se recomienda beber agua con frecuencia, consumir bebidas con sales minerales cuando sea necesario, utilizar aire acondicionado en interiores, evitar esfuerzos físicos durante las horas de mayor calor y prestar especial atención a personas mayores, niños pequeños y trabajadores al aire libre. La jornada del jueves será, una vez más, una muestra del intenso verano japonés, con un norte más fresco y lluvioso frente a un amplio territorio sometido a un calor extremo.

Hokkaido: lluvias dispersas y temperaturas más frescas

La región más septentrional de Japón tendrá un día diferente al resto del país. Mientras gran parte de Japón sufrirá calor intenso, Hokkaido permanecerá bajo la influencia de nubes y sistemas de lluvia, con temperaturas más cómodas.

En el norte, Wakkanai tendrá una jornada con lluvia y posterior mejora temporal, con una máxima de 26 °C y mínima de 22 °C. La probabilidad de lluvia será muy alta, del 100 %, por lo que se recomienda llevar paraguas.

Asahikawa alcanzará los 31 °C, con una mínima de 22 °C. Aunque habrá momentos soleados, existe una alta posibilidad de precipitaciones (80 %), especialmente durante cambios de tiempo.

En la zona oriental, Abashiri registrará también 31 °C / 22 °C, con lluvias intermitentes y una probabilidad del 90 %.

La capital regional, Sapporo, tendrá un ambiente cálido para la zona, con 32 °C de máxima y 22 °C de mínima. El cielo presentará intervalos de sol y lluvia, con una probabilidad de precipitación del 60 %.

En la costa sur, Muroran tendrá temperaturas de 30 °C / 21 °C, mientras que Hakodate alcanzará 27 °C / 23 °C, con nubosidad variable.

La ciudad más fresca será Kushiro, donde predominarán las nubes y lluvias, con apenas 23 °C de máxima y 18 °Cdurante la madrugada.

Tohoku: regreso del calor veraniego con posibilidad de lluvias

La región de Tohoku experimentará un aumento considerable de las temperaturas. El ambiente será más propio del verano, aunque todavía existirán posibilidades de lluvias debido a la humedad.

En Aomori, el termómetro llegará a 32 °C, con una mínima de 25 °C. Se espera lluvia seguida de claros, con un 70 % de probabilidad de precipitaciones.

Akita tendrá una máxima de 30 °C y mínima de 26 °C, con alternancia entre sol y lluvia.

En Morioka, el calor será más intenso: 34 °C / 24 °C, con cielos variables y riesgo de lluvias.

Yamagata alcanzará los 34 °C, con una mínima de 25 °C. Será una de las zonas más calurosas de Tohoku.

En Sendai, la temperatura llegará a 32 °C, con ambiente húmedo y posibilidad de lluvia (50 %).

Fukushima registrará 34 °C / 26 °C, con sol y posibles lluvias durante el día.

Hokuriku: calor húmedo y lluvias ocasionales en la costa del mar de Japón

La región de Hokuriku continuará con un ambiente muy húmedo debido a la influencia del mar de Japón.

En Kanazawa, se esperan 32 °C / 26 °C, con lluvias y claros, además de una elevada probabilidad de precipitaciones (90 %).

Fukui tendrá condiciones similares, con 32 °C / 26 °C y un 80 % de posibilidad de lluvia.

En Toyama, el calor será mayor: la máxima alcanzará 34 °C, con mínima de 26 °C. Aunque habrá nubes, la humedad aumentará la sensación térmica.

Niigata tendrá una máxima de 30 °C y mínima de 26 °C, con lluvias pasajeras y una probabilidad del 80 %.

Kanto y Koshin: una de las zonas más afectadas por el calor

La región donde se encuentran Tokio y sus alrededores tendrá una jornada extremadamente calurosa. Las autoridades recomiendan precaución, especialmente para personas mayores, niños y trabajadores al aire libre.

Tokio alcanzará una máxima de 35 °C y mínima de 27 °C. Aunque habrá momentos soleados, no se descartan lluvias repentinas durante la tarde.

En Saitama, el calor será más intenso con 36 °C / 27 °C.

Maebashi (Gunma) llegará a 36 °C, mientras que Kofu (Yamanashi) será una de las ciudades más calientes del día, con una previsión de 38 °C.

En Utsunomiya, la máxima será de 34 °C; Mito, 33 °C; y Chiba, 34 °C.

La zona de Yokohama tendrá 35 °C / 27 °C, con nubosidad variable.

En las áreas montañosas, como Nagano, también se espera calor intenso con 35 °C.

Tokai: temperaturas cercanas a 38 grados

Tokai vivirá uno de los días más calurosos del país.

Nagoya alcanzará los 38 °C, con mínima de 28 °C, convirtiéndose en una de las principales zonas de vigilancia por calor.

Gifu llegará a 37 °C / 28 °C, con cielo despejado y poca probabilidad de lluvia.

En Tsu (Mie) se esperan 36 °C / 29 °C, mientras que Shizuoka tendrá temperaturas algo más moderadas, con 34 °C / 26 °C.

La combinación de altas temperaturas y humedad puede provocar una sensación térmica superior a la temperatura real.

Kinki: Osaka y Kioto bajo intenso calor de verano

La región de Kansai tendrá cielos mayormente soleados y temperaturas elevadas.

Kioto alcanzará 35 °C / 27 °C, con posibilidad de algunas nubes.

Osaka tendrá una máxima de 34 °C y mínima de 28 °C, con ambiente caluroso desde la mañana.

Kobe registrará 34 °C / 28 °C.

En Nara, la temperatura llegará a 34 °C, mientras que Wakayama alcanzará 35 °C.

Otsu (Shiga) tendrá 33 °C / 26 °C.

Chugoku: calor intenso bajo cielos estables

La región occidental de Honshu tendrá condiciones principalmente soleadas.

Okayama alcanzará 36 °C / 27 °C.

Hiroshima también llegará a 36 °C, con cielo estable y prácticamente sin lluvias previstas.

En Yamaguchi, la máxima será de 35 °C.

Más al norte, Matsue y Tottori tendrán temperaturas ligeramente menores, alrededor de 33 °C.

Shikoku: máximas de hasta 37 grados

Shikoku continuará bajo un fuerte calor veraniego.

Kochi y Tokushima alcanzarán los 37 °C, con noches cálidas de 26–27 °C.

En Takamatsu, la máxima será de 36 °C.

Matsuyama tendrá 34 °C / 27 °C.

La humedad será elevada, aumentando el cansancio y el riesgo de deshidratación.

Kyushu: calor intenso y ambiente húmedo

Kyushu tendrá temperaturas elevadas, aunque algunas zonas tendrán nubosidad.

Miyazaki alcanzará 37 °C / 28 °C.

Oita llegará a 35 °C.

En Fukuoka, la máxima será de 34 °C con una mínima muy alta de 29 °C, lo que favorecerá una noche calurosa.

Saga tendrá 34 °C / 28 °C.

Kumamoto registrará 33 °C / 27 °C.

Kagoshima tendrá 33 °C / 28 °C, con cielos más nublados.

Nagasaki será algo más fresca, con 32 °C / 27 °C.

Okinawa: verano estable con mucho sol

Las islas de Okinawa mantendrán su típico clima tropical.

Naha tendrá 32 °C / 27 °C, con cielo soleado.

Nago registrará 31 °C / 27 °C.

Kumejima y Miyakojima alcanzarán alrededor de 31–32 °C.

En Ishigaki, Yonaguni y Minamidaito, las máximas serán de 32 °C, con algunas nubes pasajeras.

Aunque las temperaturas no serán las más altas de Japón, la humedad y la exposición directa al sol requieren precaución.

Recomendaciones para residentes en Japón

Beber agua frecuentemente, incluso sin sensación de sed.

Utilizar aire acondicionado o ventiladores durante las horas más calurosas.

Evitar ejercicio intenso entre las 11:00 y las 16:00 .

. Usar sombrero, sombrilla y ropa ligera.

Tener especial cuidado con niños pequeños, personas mayores y trabajadores al aire libre.

El jueves 16 de julio marcará otra jornada de pleno verano japonés, con un país dividido entre el clima fresco y lluvioso del norte y el calor extremo del centro y oeste.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 猛暑日 Mōshobi Día de calor extremo (35 °C o más) 真夏日 Manatsubi Día muy caluroso (30 °C o más) 熱中症 Necchūshō Golpe de calor 雷雨 Raiu Tormenta eléctrica にわか雨 Niwaka ame Lluvia pasajera 降水確率 Kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 最低気温 Saitei kion Temperatura mínima 晴れ Hare Soleado 曇り Kumori Nublado 雨 Ame Lluvia 湿度 Shitsudo Humedad 強風 Kyōfū Vientos fuertes 天気予報 Tenki yohō Pronóstico del tiempo 水分補給 Suibun hokyū Hidratación 屋外活動 Okugai katsudō Actividades al aire libre 紫外線 Shigaisen Radiación ultravioleta 気象警報 Kishō keihō Alerta meteorológica

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