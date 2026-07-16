Entre esperanza y grandes desafíos

Una promesa que cruza fronteras: Keiko Fujimori ofrece trabajar por todos los peruanos, incluidos quienes viven lejos de su patria

📍Lima | miércoles 15 de julio / 📍Tokio | jueves 16 de julio

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, recibió oficialmente las credenciales que la reconocen como próxima mandataria del país. La ceremonia fue organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se realizó en el Teatro Nacional, ante autoridades, invitados y representantes de distintas instituciones.

No fue únicamente un acto protocolar. Con la entrega de este documento quedó formalmente cerrado el proceso electoraly comenzó una nueva etapa: la preparación para la transferencia del mando presidencial.

Durante la ceremonia también recibieron sus credenciales los vicepresidentes electos Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres, quienes acompañarán a Fujimori en el próximo Poder Ejecutivo.

Un mensaje de agradecimiento y responsabilidad

Tras recibir sus credenciales, Fujimori inició su discurso agradeciendo la confianza de los ciudadanos que participaron en las elecciones.

Aseguró que asume la responsabilidad del cargo con compromiso y plena conciencia de los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno. El mensaje central fue claro: las elecciones ya terminaron y ahora corresponde mirar hacia adelante.

Según señaló, el Perú necesita iniciar una etapa orientada a la paz, el progreso y la inclusión. Una etapa en la que las diferencias políticas no se conviertan, otra vez, en barreras imposibles de superar.

Fujimori también reconoció el trabajo de los integrantes de su organización política y saludó la participación de las demás agrupaciones que compitieron en los comicios.

Después de una campaña marcada por posiciones enfrentadas, explicó que el nuevo escenario exige algo muy distinto: diálogo, acuerdos y objetivos comunes.

“Gobernar para todos”

Uno de los momentos más importantes del discurso llegó cuando la presidenta electa habló sobre la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Fujimori reconoció que muchas personas sienten que las instituciones públicas están lejos de sus problemas cotidianos. Esa sensación que aparece cuando un trámite demora meses, cuando una familia no encuentra atención médica o cuando una comunidad espera durante años una obra prometida…

Frente a esa realidad, hizo una promesa:

“Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esta desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad. La democracia nos entrega un mandato, pero la República nos impone una obligación aún mayor: gobernar para todos”, afirmó.

La presidenta electa sostuvo que su administración priorizará la solución de los problemas antes que los grandes anuncios. Menos promesas desde un escritorio y más resultados concretos, explicó en esencia.

Para ello, aseguró que el Ejecutivo mantendrá una presencia constante en todas las regiones del país y realizará un seguimiento permanente de los compromisos asumidos.

Cada ministerio, anunció, tendrá metas específicas y mecanismos que permitan a la ciudadanía conocer y evaluar los avances de la administración pública. Es decir, que las personas puedan saber qué se prometió, cuánto se avanzó y qué sigue pendiente.

Eficiencia y transparencia en el uso de los recursos

Fujimori también señaló que los recursos del Estado deberán administrarse con eficiencia y transparencia.

El objetivo será reducir las trabas burocráticas que muchas veces retrasan proyectos, inversiones o servicios esenciales. Asimismo, planteó fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para responder con mayor rapidez a las necesidades de la población.

En palabras sencillas: que el Estado funcione… y que funcione para la gente.

Un gabinete técnico y plural

Sobre la conformación del próximo Consejo de Ministros, Fujimori adelantó que buscará convocar a profesionales con experiencia y capacidad técnica, sin que la militancia política sea el principal requisito para ocupar un cargo.

“Nuestro gobierno estará integrado por mujeres y hombres de gran capacidad técnica, sin importar su militancia partidaria. Haremos un llamado a la unidad en la diversidad. Pensar distinto no nos hace enemigos”, expresó.

La presidenta electa añadió que la reconciliación nacional será fundamental para avanzar.

“Ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando el odio”, manifestó.

Su mensaje apuntó directamente a una sociedad que, durante los últimos años, ha vivido entre crisis políticas, enfrentamientos y una creciente desconfianza hacia sus autoridades.

Seguridad y prevención ante el fenómeno El Niño

En la parte final de su intervención, Fujimori aseguró que su trayectoria política le ha permitido reflexionar sobre sus aciertos, pero también sobre sus errores.

Reconoció que esas experiencias influirán en la manera en que afrontará el próximo gobierno.

Entre las primeras prioridades mencionó la lucha contra la extorsión, un delito que afecta cada vez más a comerciantes, transportistas, empresarios y familias en diferentes regiones del país.

También indicó que su administración deberá prepararse con anticipación ante la posible llegada del fenómeno El Niño, fortaleciendo las acciones de prevención y la capacidad de respuesta frente a lluvias intensas, inundaciones y otros desastres.

Una elección histórica para el Perú

Durante el acto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó que las elecciones se desarrollaron con transparencia y resaltó la importancia histórica del resultado.

Por primera vez, el Perú eligió democráticamente a una mujer para ejercer la Presidencia de la República.

Burneo recordó que las credenciales no son únicamente documentos oficiales. Representan la confianza entregada por millones de ciudadanos, pero también una enorme responsabilidad frente al país.

“Este proceso será recordado. Las credenciales que reciben constituyen un honor y una gran responsabilidad. Esta proviene de la confianza de millones de peruanos”, manifestó.

A la ceremonia asistieron diversas autoridades e invitados, entre ellos el presidente interino de la República, José María Balcázar.

Con las credenciales ya entregadas, comienza ahora la cuenta regresiva para el cambio de mando. Una transición que llega en un momento especialmente delicado para el Perú, con instituciones debilitadas, problemas urgentes y una ciudadanía que espera algo muy concreto del próximo gobierno: resultados, estabilidad y un Estado realmente cercano a la gente.

Para miles de peruanos que viven en Japón, lejos de la familia y de la tierra que los vio nacer, este cambio de gobierno también despierta esperanza… pero, sobre todo, el deseo de ver un Perú más unido, seguro y capaz de ofrecer oportunidades para todos.

Desde Tokio, Osaka, Nagoya, Gunma, Okinawa y tantas otras ciudades japonesas, la comunidad peruana observa con atención este nuevo capítulo. Porque aunque la distancia sea grande, el corazón continúa mirando hacia el Perú.

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