Fallo nacional de tarjetas de crédito afecta pagos

Caos digital en Japón: una falla nacional deja fuera de servicio las tarjetas de crédito en comercios y afecta pagos de transporte

📍Tokio | jueves 16 de julio

Una falla técnica de alcance nacional provocó este 16 de julio problemas en el uso de tarjetas de crédito en diversos comercios de Japón, incluyendo tiendas de conveniencia (konbini) y otros establecimientos donde millones de personas realizan sus compras diarias.

Desde aproximadamente las 8:00 de la mañana, algunas empresas emisoras de tarjetas comenzaron a recibir reportes de clientes que no podían completar sus pagos. Entre las compañías afectadas se encuentran grandes operadores como Mitsubishi UFJ NICOS y Sumitomo Mitsui Card, que informaron que estaban investigando la causa del problema y trabajando para restablecer el servicio.

La interrupción también alcanzó al sistema de transporte. Usuarios de Mobile Suica, el servicio que permite utilizar la tarjeta IC de transporte desde el teléfono móvil, tuvieron dificultades para realizar operaciones que requieren pagos con tarjeta de crédito, como la compra o renovación de algunos abonos de transporte.

En la región metropolitana de Tokio, servicios vinculados a Mobile PASMO también registraron inconvenientes similares, generando preocupación entre pasajeros que utilizan diariamente el transporte público mediante aplicaciones móviles.

Sin embargo, los operadores ferroviarios señalaron que el saldo ya cargado en las tarjetas IC y los títulos de transporte adquiridos previamente continúan funcionando con normalidad. Los pasajeros pueden seguir utilizando sus tarjetas para acceder a trenes y autobuses mientras avanzan las labores de recuperación.

En Japón, donde el uso de pagos digitales y tarjetas ha aumentado rápidamente en los últimos años, este tipo de fallos puede afectar desde pequeñas compras en comercios locales hasta servicios esenciales como el transporte urbano.

Las empresas responsables continúan analizando el origen de la falla y recomiendan a los usuarios utilizar otros métodos de pago disponibles mientras se normalizan los sistemas.

⚖️ Marco legal y operativo en Japón

Las empresas emisoras de tarjetas y operadores de pago tienen la responsabilidad de mantener la continuidad y seguridad de sus servicios electrónicos.

En Japón, los sistemas de pago digital están sujetos a normas de protección al consumidor y gestión de riesgos tecnológicos.

Cuando ocurre una interrupción masiva, las compañías deben informar a los usuarios y trabajar en la recuperación del servicio.

Los operadores de transporte mantienen alternativas como pagos en efectivo y uso de saldos previamente cargados para reducir el impacto en los pasajeros.

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