Alerta por netchūshō en 41 prefecturas

El calor peligroso se extiende desde Kantō hasta Okinawa: Tokio, Osaka, Nagoya y amplias zonas del oeste de Japón están entre las áreas bajo vigilancia

📍Tokio | 23 de julio

Japón afronta este jueves una jornada marcada por un riesgo elevado de golpe de calor. Según el reporte oficial mostrado por el Ministerio de Medio Ambiente de Japón, se han emitido alertas por golpe de calor (熱中症警戒アラート) para 41 zonas, desde la región de Kantō-Kōshin hasta Okinawa.

El mapa es contundente: buena parte del centro, oeste y sur del archipiélago aparece en morado, color que identifica las zonas donde está activa una alerta por golpe de calor. Además, aparecen áreas en rojo, que indican lugares donde se pronostica que el índice máximo diario WBGT alcanzará 31 o más, nivel considerado peligroso.

Hay, sin embargo, una distinción importante: no se ha emitido ninguna “alerta especial por golpe de calor” (熱中症特別警戒アラート). El recuento oficial de este jueves es 0 alertas especiales y 41 alertas regulares por golpe de calor.

¿Dónde están activas las alertas?

La alerta se concentra principalmente desde Kantō hacia el oeste y el sur de Japón. Hokkaidō y Tōhoku no figuran en la tabla con una alerta de golpe de calor activa, aunque el mapa muestra sectores donde el WBGT máximo previsto puede alcanzar niveles elevados. Por eso, incluso fuera de las 41 zonas oficialmente alertadas, no conviene interpretar la ausencia de una alerta como ausencia total de riesgo.

En Kantō-Kōshin, la alerta alcanza a Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa, Nagano y Yamanashi. Es decir, prácticamente toda esta amplia región aparece incluida. Para quienes viven o trabajan en el área metropolitana de Tokio, la recomendación es especialmente relevante porque el calor urbano, la humedad y la exposición al sol pueden elevar rápidamente la carga térmica.

En Tōkai, están bajo alerta Shizuoka, Aichi, Gifu y Mie. Esto incluye importantes zonas urbanas e industriales del centro de Japón, entre ellas el entorno de Nagoya.

En Hokuriku, las alertas corresponden a Toyama, Ishikawa y Fukui. Niigata, en cambio, no aparece marcada con alerta en la tabla presentada.

La situación también es extensa en Kinki/Kansai: están incluidas Shiga, Kioto, Osaka, Hyogo, Nara y Wakayama. En otras palabras, las seis prefecturas mostradas para esta región están bajo alerta.

Más al oeste, en Chūgoku, aparecen Okayama, Hiroshima, Shimane y Tottori.

En Shikoku, la alerta cubre las cuatro prefecturas: Tokushima, Kagawa, Ehime y Kochi.

El calor peligroso continúa hacia Kyūshū. En la zona norte —que en el reporte incluye también Yamaguchi— están bajo alerta Yamaguchi, Fukuoka, Oita, Nagasaki, Saga y Kumamoto.

En Kyūshū meridional y Amami, aparecen Miyazaki, Kagoshima —exceptuando Amami— y también la región de Amami, por lo que las dos divisiones meteorológicas de Kagoshima que aparecen en el documento están incluidas.

Finalmente, en Okinawa, la alerta afecta a la isla principal de Okinawa y a las islas Daitō. En el reporte mostrado no aparecen activas para las regiones de Miyako y Yaeyama.

En conjunto, son exactamente 41 áreas meteorológicas con alerta.

¿Qué significa realmente esta alerta?

La 熱中症警戒アラート — nesshūshō keikai arāto no significa simplemente que “hará mucho calor”. Se utiliza para advertir de condiciones ambientales en las que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir golpe de calor y otros trastornos relacionados con las altas temperaturas.

Una de las claves es el WBGT (暑さ指数 / atsusa shisū), conocido como índice de estrés térmico o índice de calor WBGT. A diferencia de mirar únicamente la temperatura del termómetro, este indicador tiene en cuenta factores relacionados con el calor, la humedad y la radiación térmica.

En el mapa oficial, el rojo señala zonas donde el máximo diario previsto del WBGT es de 31 o superior. A partir de esos niveles, el riesgo es elevado y se recomienda evitar, en la medida de lo posible, actividades físicas intensas.

Esto explica por qué una persona puede encontrarse en peligro incluso cuando la temperatura que aparece en el teléfono no parece excepcional: una humedad elevada y la exposición directa al sol pueden hacer que el cuerpo tenga muchas más dificultades para disipar el calor.

Especial atención a niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre

Para los residentes extranjeros en Japón, el mensaje práctico es sencillo: durante una alerta de este tipo, no es recomendable esperar a sentir sed para beber líquidos.

El aire acondicionado debe utilizarse cuando sea necesario, especialmente en viviendas donde viven personas mayores, niños pequeños o personas vulnerables al calor. También conviene evitar permanecer durante largos periodos bajo el sol y reducir las actividades físicas intensas durante las horas más calurosas.

Quienes trabajan en construcción, reparto, agricultura, fábricas sin suficiente climatización u otras actividades expuestas al calor necesitan extremar las precauciones y realizar descansos frecuentes.

También hay que recordar algo muy japonés del verano: dentro de una vivienda cerrada puede acumularse una cantidad importante de calor. El golpe de calor no ocurre solamente en la calle.

Si aparecen síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad intensa, calambres, confusión o alteraciones de la conciencia, la situación puede requerir atención inmediata. Una persona que presenta alteración de conciencia o no puede beber por sí misma necesita asistencia médica urgente.

Una franja enorme del país bajo vigilancia

El reporte de este 23 de julio dibuja una extensa franja de riesgo desde Tokio y Kantō, pasando por Tōkai, Kansai, Chūgoku y Shikoku, hasta Kyūshū y Okinawa.

La cifra que resume la jornada es clara: 41 zonas con alerta por golpe de calor.

Y aunque no existe por ahora una alerta especial, eso no resta importancia al aviso vigente. Para millones de residentes, especialmente quienes deben desplazarse o trabajar al aire libre, este jueves será un día para vigilar no solamente la temperatura, sino también la humedad, el WBGT y el tiempo de exposición al calor.

¿Qué es la Alerta por Golpe de Calor?

La Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート / Necchūshō Keikai Arāto) es un sistema nacional que Japón utiliza desde 2021.

Se emite cuando el WBGT previsto alcanza 33 o más, un nivel considerado de riesgo muy alto para la salud.

Esta alerta sustituyó a las antiguas advertencias por altas temperaturas y se basa en un criterio mucho más preciso.

¿Qué es el índice WBGT?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o Índice de Calor no depende únicamente de la temperatura.

También considera:

Temperatura del aire.

Humedad.

Radiación solar.

Viento.

Por ello, es el indicador que mejor refleja el estrés térmico que soporta el cuerpo humano.

Cuando el WBGT alcanza niveles de “Peligro”, las actividades físicas intensas deben suspenderse siempre que sea posible.

Recomendaciones de las autoridades

El Ministerio del Medio Ambiente recomienda:

Permanecer en lugares con aire acondicionado.

Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.

Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas o alimentos adecuados.

Evitar actividades prolongadas bajo el sol.

Descansar con frecuencia si se trabaja al aire libre.

Vigilar especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Consultar regularmente el índice WBGT de la zona donde se reside.

Las autoridades recuerdan que el golpe de calor puede afectar a cualquier persona y que actuar con anticipación es la mejor forma de prevenir emergencias médicas.

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©️2026 Noticias Nippon

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