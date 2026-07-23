¡El secreto japonés contra el calor vuelve a la mesa!

El crujiente sabor del verano japonés: Japón celebra el Día de la Tempura, un plato nacido del intercambio cultural

📍Tōkyō | 23 de julio

En medio de uno de los periodos más calurosos del año en Japón, hay una tradición que llega con aroma a fritura recién hecha y un sonido inconfundible: ese pequeño “crack” al romper una buena tempura.

Hoy Japón celebra el Día de la Tempura (天ぷらの日, Tenpura no Hi), una fecha que invita a disfrutar de uno de los platos más queridos del país y que, curiosamente, tiene una historia marcada por los encuentros entre culturas.

Cada 23 de julio y también el día 23 de cada mes, muchos japoneses recuerdan esta costumbre con una idea muy sencilla: comer tempura para recuperar energía y enfrentar mejor el intenso calor del verano.

La fecha está relacionada con 大暑 (Taishō), el periodo tradicional considerado como una de las etapas más calurosas del calendario japonés. Es ese momento del año en que el aire parece pesado, la humedad aumenta y salir a la calle puede convertirse en todo un desafío.

🌞 La batalla contra el “natsu bate”: cuando el verano deja sin fuerzas

En Japón existe una palabra muy utilizada durante los meses de calor:

夏バテ (natsu bate)

➡️ El cansancio o agotamiento provocado por el verano.

No es raro escuchar a alguien decir:

“この暑さで夏バテした…”

(Kono atsusa de natsu bate shita…)

“Con este calor me quedé agotado…”

Las altas temperaturas, la humedad, dormir peor por las noches o perder el apetito pueden hacer que muchas personas sientan falta de energía.

Por eso, la tempura quedó asociada a la idea de recuperar fuerzas. Sus ingredientes variados —como camarones, pescado y verduras— ofrecen una combinación que muchas personas disfrutan precisamente en esta época del año.

Una mesa con tempura recién preparada, arroz caliente y una sopa de miso… parece una escena sencilla, pero para muchos japoneses representa un pequeño momento de confort durante el verano.

🍤 Una celebración que llega también a los restaurantes

Aunque no existe información precisa sobre qué organización estableció oficialmente el Día de la Tempura, con el paso del tiempo el 23 de julio se convirtió en una fecha gastronómica reconocida.

Durante esta jornada, algunos restaurantes japoneses preparan propuestas especiales:

🍤 Menús de tempura de temporada.

🍱 Platos combinados con arroz o soba.

🎉 Promociones especiales.

🍵 Combinaciones con bebidas tradicionales japonesas.

Para muchos clientes, es una buena oportunidad para disfrutar de un plato clásico que forma parte de la vida cotidiana japonesa.

🇯🇵 La tempura: un símbolo japonés con raíces extranjeras

Aunque hoy la tempura es vista como una de las grandes representantes de la gastronomía japonesa, su historia comenzó con el contacto entre Japón y otros países.

La preparación parece simple:

Un ingrediente fresco se cubre con una masa ligera hecha principalmente con harina de trigo y después se fríe en aceite.

Pero conseguir esa textura perfecta requiere técnica.

La verdadera magia está en ese contraste:

外はサクサク、中はジューシー

(Soto wa sakusaku, naka wa jūshī)

➡️ Crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Entre los ingredientes más populares encontramos:

🍤 海老 (ebi) — camarón.

🐟 Pescados.

🦑 Calamares.

🎃 Verduras de temporada.

🇵🇹➡️🇯🇵 De Portugal a Edo: el largo viaje de la tempura

La historia de la tempura está relacionada con la llegada de influencias extranjeras durante el siglo XVI, especialmente a través del contacto con comerciantes y misioneros portugueses.

Una de las teorías sobre su nombre señala que podría venir de palabras portuguesas como:

temperar

➡️ condimentar o preparar alimentos.

tempero

➡️ condimento o preparación culinaria.

En Japón nació una versión propia conocida como 長崎天ぷら (Nagasaki tenpura), que incorporaba elementos como azúcar, sal y alcohol en la masa.

Con los años, esta preparación viajó hacia el este del país hasta llegar a 江戸 (Edo), la antigua Tokio.

Allí fue adaptándose al gusto de la población urbana y terminó convirtiéndose, junto al sushi y el soba, en una de las grandes expresiones gastronómicas de la ciudad.

🏮 Un sabor de Tokio que conquistó al mundo

Hoy la tempura es uno de los platos japoneses más conocidos fuera del país.

Su encanto está en algo aparentemente sencillo:

✨ Ingredientes frescos.

✨ Una masa fina y ligera.

✨ Una técnica cuidadosa de fritura.

✨ Un equilibrio entre sabor y textura.

Para muchos residentes extranjeros en Japón, comer una tempura recién preparada no es solo probar comida japonesa… es descubrir una pequeña parte de la cultura diaria del país.

Ese momento de sentarse en un restaurante, escuchar el sonido de la fritura y recibir un plato recién hecho tiene algo especial. Algo muy japonés.

📌 Tres fechas gastronómicas japonesas para combatir el cansancio del verano

En Japón se conocen como:

夏バテ防止の三大記念日

(Natsu bate bōshi no sandai kinenbi)

➡️ Las tres grandes fechas gastronómicas para prevenir el agotamiento del verano.

🍤 天ぷらの日 (Tenpura no Hi)

📅 23 de julio

➡️ Día de la tempura.

🐟 土用の丑の日 (Doyō no Ushi no Hi)

📅 Alrededor del 20 de julio

➡️ Tradición de comer うなぎ (unagi, anguila).

🥩 焼き肉の日 (Yakiniku no Hi)

📅 29 de agosto

➡️ Día dedicado al yakiniku, la carne a la parrilla japonesa.

En un verano japonés donde el calor puede ser agotador, la tempura recuerda algo sencillo: a veces, un plato tradicional puede convertirse en un pequeño impulso para seguir adelante.

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