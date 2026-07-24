El sabor secreto del Japón celebra su día

Los pequeños copos de pescado que esconden el alma del umami

📍 Tokio | 24 de julio

Hay sabores que no se ven… pero que están presentes en cada plato. En Japón, uno de ellos nace de unos pequeños copos de pescado seco que, al caer sobre una comida caliente, parecen moverse como si tuvieran vida propia.

Hablamos del 削り節 (kezuribushi), las finas virutas de pescado seco que representan uno de los grandes secretos del umami, ese quinto sabor que da profundidad y equilibrio a la gastronomía japonesa.

Cada día 24 del mes, Japón recuerda el Día del Kezuribushi (削り節の日 / Kezuribushi no Hi), una fecha dedicada a un ingrediente humilde, pero fundamental en la historia del Washoku (和食), la cocina tradicional japonesa.

Un juego de palabras que une idioma y tradición

En Japón, muchas celebraciones nacen de los llamados juegos de palabras (語呂合わせ / goroawase), donde los números pueden tener sonidos parecidos a determinadas palabras.

La fecha 24 se lee:

2 = ふ (fu)

4 = し (shi)

Juntos forman 節 (fushi), un término relacionado con productos tradicionales de pescado seco como el katsuobushi.

Pero aquí aparece una curiosidad…

En Japón también existe el 24 de noviembre como Día del Katsuobushi (鰹節の日 / Katsuo Bushi no Hi), establecido por la empresa japonesa Yamaki, uno de los principales fabricantes del sector.

La razón es otro juego de palabras:

いい節 (ii fushi)

➡️ “Buen fushi” o “buen katsuobushi”.

Por eso, muchas personas pueden confundirse: 削り節の日 (Kezuribushi no Hi) y 鰹節の日 (Katsuobushi no Hi)tienen nombres muy parecidos y están relacionados con el mismo universo gastronómico.

¿Katsuobushi y Kezuribushi son lo mismo?

Aunque parecen iguales, existe una pequeña diferencia.

鰹節 (Katsuobushi)

Es el bloque duro de pescado elaborado principalmente con bonito (かつお / katsuo).

Su preparación tradicional requiere varios pasos:

Cocinar el pescado. Quitar gran parte de la humedad. Ahumarlo. Secarlo durante largos periodos. En algunos casos, madurarlo mediante procesos especiales.

El resultado es un bloque extremadamente duro, casi parecido a una pieza de madera.

削り節 (Kezuribushi)

Son las finas láminas obtenidas al rallar el katsuobushi.

Además, el término puede incluir virutas de otros pescados como:

鯖 (saba) → caballa.

→ caballa. 鰯 (iwashi) → sardina.

→ sardina. 鮪 (maguro) → atún.

Es decir:

Katsuobushi es el bloque.

Kezuribushi son los copos que llegan al plato.

El pequeño ingrediente que crea el gran sabor del dashi

En la cocina japonesa, el kezuribushi es uno de los pilares del 出汁 (dashi), el caldo base utilizado en miles de preparaciones.

Cuando se combina con 昆布 (kombu), un alga seca rica en glutamato, crea una mezcla perfecta de sabores.

El katsuobushi aporta principalmente:

イノシン酸 (inosansan / ácido inosínico)

Este componente ayuda a producir esa sensación profunda conocida como:

うま味 (umami).

Por eso, aunque parezca un ingrediente pequeño, está detrás del sabor de muchos platos japoneses:

🍲 味噌汁 (misoshiru)

Sopa de miso.

🍜 うどん (udon)

Fideos japoneses.

🍜 そば (soba)

Fideos de trigo sarraceno.

🥢 お好み焼き (okonomiyaki)

La popular tortilla japonesa.

🐙 たこ焼き (takoyaki)

Las famosas bolas de pulpo.

🍝 焼きそば (yakisoba)

Fideos salteados.

Cuando los copos parecen bailar sobre el takoyaki

Para muchos visitantes extranjeros, una de las imágenes más curiosas de la gastronomía japonesa ocurre al probar un takoyaki.

Sobre la superficie caliente aparecen finas láminas de katsuobushi que comienzan a moverse lentamente con el vapor.

Parece que los copos están “bailando”.

Pero no es magia… es la reacción del delicado pescado seco frente al calor.

Ese pequeño movimiento se ha convertido en una de las escenas más reconocibles de los puestos callejeros japoneses.

Los diferentes tipos de kezuribushi

Tipo Japonés Característica Corte fino 薄削り (usu kezuri) Láminas delicadas ideales para dashi Corte grueso 厚削り (atsu kezuri) Sabor más intenso y profundo Corte en hilo 糸削り (ito kezuri) Forma fina utilizada como decoración Fragmentos 砕片 (saihen) Pequeños trozos de pescado Polvo 削り粉 (kezuriko) Usado como condimento

Actualmente, la mayoría de familias japonesas utilizan pequeños paquetes herméticos que contienen los copos protegidos con nitrógeno, una tecnología que ayuda a mantener el aroma y evitar la oxidación.

“Ralla el katsuobushi mirando al cliente”

Existe una antigua expresión dentro de la cocina japonesa:

「鰹節は客の顔を見てから削れ」

“Hay que cortar el katsuobushi después de mirar el rostro del cliente”.

La frase transmite una idea sencilla: el mejor aroma aparece cuando el pescado se ralla justo antes de servir.

En los antiguos restaurantes tradicionales japoneses, conocidos como 料亭 (ryōtei), preparar el katsuobushi en el momento era una muestra de respeto hacia el comensal.

No era solamente cocinar…

Era ofrecer una experiencia.

Un pequeño copo que guarda siglos de historia

El 削り節 (kezuribushi) no es simplemente un condimento.

Es memoria, paciencia y tradición.

Detrás de una sopa de miso, un plato de fideos o un takoyaki cubierto de copos que se mueven con el calor, existe una historia de pescadores, artesanos y generaciones que aprendieron a conservar el sabor del mar.

En Japón, incluso algo tan pequeño como una fina viruta de pescado puede contener siglos de cultura.

Porque a veces… el verdadero sabor de un país no está en lo más grande, sino en esos pequeños detalles que casi no se ven, pero nunca se olvidan.

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