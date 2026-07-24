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Golpe de calor

Alerta por netchūshō en 33 prefecturas

PorNoticiasNippon

Jul 24, 2026 #Agencia Metereológica de Japón, #alerta por golpe de calor, #Kankyosho, #Kishocho, #Ministerio de Ambiente, #Netchūshō Keikai Arāto, #気象庁, #熱中症警戒アラート, #環境

El oeste y centro del país concentran buena parte de las alertas, pero el riesgo se extiende desde Kanagawa y Nagano hasta Kyūshū y Okinawa.

📍Tokio | 24 de julio

Japón vuelve a enfrentarse a una jornada de calor extremo. Según el reporte oficial del Ministerio de Medio Ambiente de Japón (環境省, Kankyō-shō), este jueves 24 de julio se encuentran activas alertas por golpe de calor (熱中症警戒アラート, Necchūshō Keikai Arāto) en 33 prefecturas y regiones, mientras que no se emitió ninguna alerta especial por golpe de calor (熱中症特別警戒アラート).

La advertencia significa que las condiciones meteorológicas pueden provocar un alto riesgo de sufrir un golpe de calor, especialmente entre personas mayores, niños, trabajadores al aire libre, deportistas y quienes no están acostumbrados al intenso verano japonés.

🟣 ALERTA POR GOLPE DE CALOR ACTIVA: 33 regiones

Las zonas marcadas en color morado en el mapa oficial corresponden a regiones donde se recomienda extremar precauciones.

🏙️ Kanto y alrededores

Kanagawa (神奈川)

  • Toda la prefectura bajo alerta.

Nagano (長野)

  • Toda la prefectura bajo alerta.

Yamanashi (山梨)

  • Toda la prefectura bajo alerta.

🌊 Tokai (東海)

Shizuoka (静岡)

  • Alerta activa.

Aichi (愛知)

  • Alerta activa.

Gifu (岐阜)

  • Alerta activa.

Mie (三重)

  • Alerta activa.

🏔️ Hokuriku (北陸)

Toyama (富山)

  • Alerta activa.

(Niigata, Ishikawa y Fukui no aparecen con alerta activa en el reporte mostrado.)

🏯 Kinki / Kansai (近畿)

Alerta activa en:

  • Shiga (滋賀)
  • Kioto (京都)
  • Osaka (大阪)
  • Hyogo (兵庫)
  • Nara (奈良)
  • Wakayama (和歌山)

La zona urbana de Osaka–Kioto–Kobe mantiene especial atención debido a la combinación de altas temperaturas y humedad elevada.

🌸 Chūgoku (中国)

Alerta activa en:

  • Okayama (岡山)
  • Hiroshima (広島)
  • Shimane (島根)
  • Tottori (鳥取)

🌉 Shikoku (四国)

Alerta activa en:

  • Tokushima (徳島)
  • Kagawa (香川)
  • Ehime (愛媛)
  • Kochi (高知)

🌋 Kyūshū y Okinawa

Kyūshū norte (九州北部)

Alerta activa en:

  • Yamaguchi (山口)
  • Fukuoka (福岡)
  • Oita (大分)
  • Nagasaki (長崎)
  • Kumamoto (熊本)

(Saga aparece sin alerta activa en la tabla mostrada.)

Kyūshū sur y Amami (九州南部・奄美)

Alerta activa en:

  • Miyazaki (宮崎)
  • Kagoshima (鹿児島)
  • Zona Amami (奄美地方)

Okinawa (沖縄)

Alerta activa en:

  • Okinawa principal (沖縄本島地方)
  • Islas Daitō (大東島地方)
  • Islas Yaeyama (八重山地方)

(Miyakojima no aparece con alerta activa en el reporte mostrado.)

⚠️ Regiones sin alerta activa

En el reporte oficial mostrado no aparecen alertas activas en:

Hokkaidō (北海道)

  • Sin alerta.

Tōhoku (東北)

  • Aomori
  • Akita
  • Iwate
  • Miyagi
  • Yamagata
  • Fukushima

Parte de Kantō

  • Ibaraki
  • Tochigi
  • Gunma
  • Saitama
  • Tokio
  • Chiba

(Aunque no haya alerta, las autoridades recuerdan que el calor puede seguir siendo peligroso.)

🟥 Sin alerta especial

La categoría más alta:

熱中症特別警戒アラート
(Necchūshō Tokubetsu Keikai Arāto)

permanece en:

0 regiones

Esta alerta se utiliza cuando existe un peligro extremo y generalizado para la salud, con posibilidad de que los servicios médicos puedan verse bajo fuerte presión.

🧊 Recomendaciones para residentes extranjeros en Japón

Durante estos días de calor intenso:

✅ Evite salir durante las horas de mayor radiación solar (aprox. 11:00–15:00).
✅ Tome agua antes de sentir sed.
✅ Use aire acondicionado o ventiladores.
✅ No deje niños ni mascotas dentro de vehículos.
✅ Descanse frecuentemente si trabaja al aire libre.
✅ Utilice sombrilla, gorra o ropa ligera.

En Japón, el golpe de calor no solo ocurre durante actividades deportivas: también puede producirse dentro de viviendas con poca ventilación.

 

¿Qué es la Alerta por Golpe de Calor?

La Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート / Necchūshō Keikai Arāto) es un sistema nacional que Japón utiliza desde 2021.

Se emite cuando el WBGT previsto alcanza 33 o más, un nivel considerado de riesgo muy alto para la salud.

Esta alerta sustituyó a las antiguas advertencias por altas temperaturas y se basa en un criterio mucho más preciso.

 

¿Qué es el índice WBGT?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o Índice de Calor no depende únicamente de la temperatura.

También considera:

  • Temperatura del aire.
  • Humedad.
  • Radiación solar.
  • Viento.

Por ello, es el indicador que mejor refleja el estrés térmico que soporta el cuerpo humano.

Cuando el WBGT alcanza niveles de “Peligro”, las actividades físicas intensas deben suspenderse siempre que sea posible.

 

Recomendaciones de las autoridades

El Ministerio del Medio Ambiente recomienda:

  • Permanecer en lugares con aire acondicionado.
  • Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.
  • Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas o alimentos adecuados.
  • Evitar actividades prolongadas bajo el sol.
  • Descansar con frecuencia si se trabaja al aire libre.
  • Vigilar especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.
  • Consultar regularmente el índice WBGT de la zona donde se reside.

Las autoridades recuerdan que el golpe de calor puede afectar a cualquier persona y que actuar con anticipación es la mejor forma de prevenir emergencias médicas.

 

 

📚 Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

熱中症

Netchūshō

Golpe de calor

熱中症警戒アラート

Netchūshō Keikai Alert

Alerta por golpe de calor

熱中症特別警戒アラート

Netchūshō Tokubetsu Keikai Alert

Alerta especial por golpe de calor

暑さ指数

Atsusa Shisū (WBGT)

Índice de calor WBGT

猛暑日

Mōshobi

Día con temperatura de 35 °C o más

真夏日

Manatsubi

Día con temperatura de 30 °C o más

水分補給

Suibun Hokyū

Hidratación

塩分補給

Enbun Hokyū

Reposición de sales minerales

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