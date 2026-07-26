Alerta por netchūshō en 31 prefecturas

Domingo de calor peligroso en japón: la alerta por golpe de calor cubre gran parte del centro, oeste y sur del país

📍Tokio | 26 de julio

El calor vuelve a convertirse en uno de los principales riesgos meteorológicos de Japón. Este domingo, la alerta por golpe de calor alcanza a 31 zonas del país, desde Kantō y Kansai hasta Kyūshū, Amami y algunas islas de Okinawa. Tokio, Kanagawa, Osaka, Kioto, Hiroshima, Fukuoka y Kumamoto figuran entre las áreas afectadas.

La actualización oficial de las 5:00 de la mañana del domingo 26 de julio de 2026 confirma que se encuentra activa la 熱中症警戒アラート (netchūshō keikai arāto), o alerta por golpe de calor, en un amplio sector de Japón.

En total son 31 zonas con alerta. Un dato importante: no se ha emitido ninguna 熱中症特別警戒アラート, es decir, ninguna alerta especial por golpe de calor, que corresponde a una categoría extraordinariamente más grave.

El mapa permite apreciar claramente cómo el riesgo se concentra especialmente desde Kantō hacia el oeste y el sur de Japón, con una extensa franja afectada que atraviesa Tōkai, Kansai, Chūgoku, Shikoku y prácticamente todo Kyūshū.

¿Qué significa esta alerta?

No se trata simplemente de que “hará mucho calor”.

La alerta por golpe de calor se emite cuando se prevén condiciones en las que las altas temperaturas y el ambiente térmico pueden aumentar considerablemente el riesgo de daños a la salud.

Uno de los elementos fundamentales para determinar ese peligro es el 暑さ指数 (atsusa shisū), conocido internacionalmente como WBGT — Wet Bulb Globe Temperature. Este índice no observa únicamente la temperatura del aire: incorpora factores relacionados con la humedad, la radiación solar y el entorno térmico.

En la información oficial de hoy aparecen zonas donde se pronostica un WBGT máximo diario de 31 o superior, nivel considerado 危険 (kiken), “peligro”.

Kantō-Kōshin: alerta en Tokio y otras cuatro zonas

En Kantō-Kōshin, la alerta se encuentra vigente en:

Ibaraki, Tokio, Kanagawa y Yamanashi.

Por el contrario, en el reporte de las 5:00 no aparece activa para Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba y Nagano.

Para quienes viven en el área metropolitana, esto merece especial atención. Tokio y Kanagawa están dentro de la zona de alerta, por lo que actividades aparentemente rutinarias —caminar hasta la estación, esperar un autobús, hacer compras o realizar deporte al aire libre— pueden implicar una exposición importante al calor.

Tōkai: Shizuoka, Aichi y Mie

La alerta alcanza a:

Shizuoka, Aichi y Mie.

Gifu, en cambio, no figura con alerta en esta actualización.

La situación merece vigilancia especialmente durante las horas centrales del día. El riesgo no depende solamente de lo que marque un termómetro: una humedad elevada y la exposición directa al sol pueden dificultar que el organismo elimine eficazmente el exceso de calor.

Kansai: cinco prefecturas bajo alerta

El calor peligroso también se extiende ampliamente por Kansai (Kinki).

Las prefecturas incluidas son:

Kioto, Osaka, Hyōgo, Nara y Wakayama.

La única prefectura de la región que no aparece con alerta en este reporte es Shiga.

En Osaka, por ejemplo, el pronóstico meteorológico oficial apunta este domingo a una máxima alrededor de 38 °C, lo que ayuda a dimensionar la intensidad del episodio de calor.

Chūgoku: las cuatro prefecturas señaladas están bajo alerta

La cobertura es igualmente amplia en el oeste de Honshū.

Están incluidas:

Okayama, Hiroshima, Shimane y Tottori.

Más al oeste, Yamaguchi, que meteorológicamente aparece agrupada por la autoridad con el norte de Kyūshū para este sistema de alertas, también se encuentra afectada.

Shikoku: toda la región bajo alerta

En Shikoku, las cuatro prefecturas aparecen bajo la alerta por golpe de calor:

Tokushima, Kagawa, Ehime y Kōchi.

Es decir, la cobertura alcanza todo Shikoku.

Como ejemplo del nivel de riesgo, las previsiones oficiales consultadas para Tokushima muestran valores WBGT que pueden entrar durante el día en la categoría 危険 (kiken).

Kyūshū: alerta generalizada

La situación se vuelve especialmente extensa al llegar a Kyūshū.

Dentro de la región denominada oficialmente “norte de Kyūshū, incluyendo Yamaguchi”, están bajo alerta:

Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga y Kumamoto.

Esto significa que todas las zonas enumeradas en este bloque regional están afectadas.

En Ōita, por ejemplo, algunos pronósticos de WBGT muestran valores que alcanzan la categoría de peligro durante las horas de mayor calentamiento.

También se mantiene la alerta en:

Miyazaki, Kagoshima — excepto la región de Amami,

región de Amami, Kagoshima.

Por tanto, tanto la parte continental de Kagoshima como Amami están incluidas, aunque el sistema oficial las contabiliza como zonas meteorológicas diferenciadas.

Okinawa: alerta localizada en las islas

La situación de Okinawa presenta diferencias según el archipiélago.

La alerta está activa en:

región de Daitō y región de Yaeyama.

En cambio, en la actualización de las 5:00 Okinawa Hontō (isla principal y alrededores) y Miyakojima no aparecen bajo alerta.

Esto explica por qué en el mapa nacional pueden observarse sectores coloreados de forma diferente dentro de Okinawa.

¿Dónde NO hay alerta?

También es importante aclararlo para evitar interpretar todo Japón como una única zona de emergencia.

En la actualización de las 5:00 no hay alerta por golpe de calor en Hokkaidō ni en ninguna prefectura de Tōhoku. Tampoco aparece activa en Hokuriku: Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui están fuera de la alerta de este reporte.

En Hokkaidō, las ocho divisiones meteorológicas —Sōya; Kamikawa-Rumoi; Ishikari-Sorachi-Shiribeshi; Abashiri-Kitami-Monbetsu; Kushiro-Nemuro; Tokachi; Iburi-Hidaka; y Oshima-Hiyama— aparecen sin alerta.

Lo mismo ocurre en Tōhoku con Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Yamagata y Fukushima.

En resumen: las 31 zonas bajo alerta

De norte a sur, el reporte oficial incluye:

Ibaraki, Tokio, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka, Aichi, Mie, Kioto, Osaka, Hyōgo, Nara, Wakayama, Okayama, Hiroshima, Shimane, Tottori, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi, Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima —excepto Amami—, Amami, Daitō y Yaeyama.

Son 31 zonas meteorológicas, no necesariamente 31 prefecturas, porque Kagoshima y Okinawa están subdivididas en áreas para efectos de este sistema de alertas.

¿Qué deben hacer los residentes?

El Ministerio del Medio Ambiente insiste en una recomendación muy clara: permanecer todo lo posible en ambientes frescos y utilizar adecuadamente el aire acondicionado.

También recomienda beber líquidos regularmente y reponer sales, sin esperar necesariamente a sentir mucha sed. Los adultos mayores y los niños requieren una vigilancia especial porque son particularmente vulnerables al golpe de calor.

Cuando el WBGT alcanza niveles peligrosos, la recomendación oficial es evitar o suspender el ejercicio y las actividades físicas fuera de ambientes frescos.

Esto es especialmente importante para quienes trabajan en exteriores, hacen repartos, construcción, agricultura, actividades deportivas o pasan largos periodos desplazándose a pie.

Incluso dentro de casa puede producirse un golpe de calor. Una habitación cerrada, húmeda y sin climatización puede acumular rápidamente temperaturas peligrosas.

Atención: “alerta” y “alerta especial” no son lo mismo

Este punto puede generar confusión entre residentes extranjeros.

Hoy existen 31 alertas normales por golpe de calor, pero el contador de alertas especiales está en 0.

La 熱中症特別警戒アラート — alerta especial por golpe de calor corresponde a circunstancias mucho más excepcionales, asociadas a un calor peligroso de una magnitud extraordinaria y con posibilidad de daños graves y generalizados para la salud.

Por eso, que no exista una alerta especial no significa que el calor actual sea seguro.

La alerta ordinaria ya constituye una advertencia oficial para modificar comportamientos y reducir la exposición.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 熱中症 netchūshō golpe de calor / enfermedad por calor 熱中症警戒アラート netchūshō keikai arāto alerta por golpe de calor 熱中症警戒情報 netchūshō keikai jōhō información de alerta por golpe de calor 熱中症特別警戒アラート netchūshō tokubetsu keikai arāto alerta especial por golpe de calor 暑さ指数 atsusa shisū índice de calor WBGT 危険 kiken peligro 厳重警戒 genjū keikai precaución extrema 警戒 keikai precaución / alerta 水分補給 suibun hokyū hidratación / reposición de líquidos 塩分補給 enbun hokyū reposición de sales 気温 kion temperatura del aire 高齢者 kōreisha personas mayores 予測値 yosokuchi valor previsto 発表中 happyō-chū alerta/información actualmente emitida

©️2026 Noticias Nippon