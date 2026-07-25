Alerta por netchūshō en 40 prefecturas

Japón activa alertas por golpe de calor: el riesgo se extiende desde Kantō hasta Okinawa

📍Tokio | 25 de julio

Japón afronta este sábado otra jornada marcada por un calor potencialmente peligroso. El sistema oficial del Ministerio del Medio Ambiente de Japón, en coordinación con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), mantiene la Alerta por Golpe de Calor — 熱中症警戒アラート en 40 zonas de pronóstico, cubriendo buena parte del centro, oeste y sur del archipiélago. La información fue emitida a las 17:00 del viernes 24 de julio para la jornada de hoy.

Hay, sin embargo, una diferencia importante: no se ha emitido ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor — 熱中症特別警戒アラート. Es decir, Japón está ante una situación de riesgo elevado y muy extendido, pero no se ha alcanzado el nivel extraordinario correspondiente a la alerta especial.

¿Qué significa el color morado del mapa?

La extensa franja morada que aparece en el mapa oficial representa las zonas donde está vigente la 熱中症警戒アラート (Netchūshō Keikai Arāto). No se trata simplemente de que “hará mucho calor”: la alerta indica que las condiciones previstas pueden elevar significativamente el riesgo de daños a la salud por golpe de calor.

El indicador utilizado es el WBGT o 暑さ指数 (Atsusa Shisū), conocido en español como índice de calor o índice WBGT. Este indicador no depende únicamente de la temperatura del aire: también tiene en cuenta factores relacionados con la humedad, la radiación solar y el ambiente térmico, por lo que refleja mejor el estrés que el calor ejerce sobre el organismo.

En el mapa también aparecen sectores en rojo/naranja, que indican lugares donde el valor máximo diario previsto del WBGT alcanza 31 o más, categoría considerada de “peligro” (危険). Esto no debe confundirse con la Alerta Especial: son indicadores distintos.

40 zonas bajo alerta: estas son todas las incluidas

Es importante precisar que el documento oficial no enumera “ciudades” propiamente dichas, sino prefecturas y zonas meteorológicas. En total aparecen 40 áreas con la alerta ordinaria por golpe de calor.

Hokkaidō: ninguna de sus ocho zonas meteorológicas figura bajo alerta en el reporte mostrado: Sōya; Kamikawa–Rumoi; Ishikari–Sorachi–Shiribeshi; Abashiri–Kitami–Monbetsu; Kushiro–Nemuro; Tokachi; Iburi–Hidaka; y Oshima–Hiyama.

Tōhoku: tampoco aparecen bajo alerta Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Yamagata y Fukushima. Esto no significa ausencia total de calor ni elimina la necesidad de prevención; únicamente indica que esas zonas no están incluidas en la alerta de este reporte.

Kantō–Kōshin: aquí la situación cambia completamente. La alerta comprende Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa, Nagano y Yamanashi. Son nueve prefecturas bajo vigilancia por calor peligroso.

Para quienes viven en el área metropolitana de Tokio, esto significa que la advertencia abarca prácticamente toda la gran región urbana: Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa, además de las prefecturas interiores.

Tōkai: están incluidas las cuatro prefecturas señaladas en el reporte: Shizuoka, Aichi, Gifu y Mie.

Hokuriku: la alerta aparece para Toyama. En cambio, Niigata, Ishikawa y Fukui no figuran con la alerta ordinaria en la tabla oficial mostrada.

Kansai/Kinki: toda la relación presentada aparece bajo alerta: Shiga, Kioto, Osaka, Hyōgo, Nara y Wakayama. Se trata de otra de las grandes concentraciones de riesgo del día.

Chūgoku: las cuatro prefecturas incluidas son Okayama, Hiroshima, Shimane y Tottori.

Shikoku: la alerta afecta a las cuatro prefecturas de la isla: Tokushima, Kagawa, Ehime y Kōchi.

Norte de Kyūshū, incluyendo Yamaguchi: están bajo alerta Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga y Kumamoto.

Sur de Kyūshū y Amami: aparecen Miyazaki, Kagoshima —exceptuando Amami— y la región de Amami de Kagoshima.

Finalmente, en Okinawa la situación no es uniforme. La alerta está vigente en Okinawa principal (沖縄本島地方), Daitō (大東島地方) y Yaeyama (八重山地方). En el reporte mostrado, Miyakojima (宮古島地方) no aparece marcada con la alerta.

La suma de todas estas áreas da las 40 zonas bajo alerta que aparecen en el balance nacional.

Tokio, Nagoya, Osaka y buena parte del oeste, dentro de la zona de riesgo

La distribución territorial llama especialmente la atención porque conecta algunas de las áreas más densamente pobladas del país.

Desde Tokio y gran parte de Kantō, la zona de alerta continúa por Shizuoka, Aichi, Gifu y Mie, alcanza Kioto y Osaka, atraviesa sectores de Chūgoku y Shikoku, y se prolonga por gran parte de Kyūshū hasta Okinawa.

Esto significa que millones de residentes estarán expuestos durante el día a condiciones en las que las actividades cotidianas —trabajar al aire libre, caminar hasta una estación, hacer deporte, esperar un autobús o simplemente permanecer en una habitación sin climatización adecuada— pueden convertirse en situaciones de riesgo.

Por ejemplo, el sistema oficial muestra que en zonas bajo alerta pueden alcanzarse valores WBGT de 32 o superiores, considerados de nivel peligroso. En puntos de Kioto, las previsiones oficiales llegan incluso a valores de 34 durante las horas más calurosas.

Una alerta por calor no equivale simplemente a “hace 31 °C”

Este punto es especialmente importante para residentes extranjeros.

Cuando el mapa señala WBGT 31 o más, no significa necesariamente que la temperatura del aire sea de 31 °C.

El WBGT es un índice diferente de la temperatura que vemos normalmente en una aplicación meteorológica. Por ello, una jornada con determinada temperatura puede resultar mucho más peligrosa cuando se combina con humedad elevada, fuerte radiación solar y poca ventilación.

En Japón, un WBGT de 31 o más corresponde al nivel 危険 (kiken, “peligro”). En esas circunstancias, la recomendación preventiva es evitar en la medida de lo posible el ejercicio y la exposición innecesaria al calor.

¿Qué deben hacer los residentes?

El mensaje oficial es claro: cuando existe una alerta, el calor debe tratarse como un riesgo para la salud, no simplemente como una molestia propia del verano.

El Ministerio del Medio Ambiente recomienda permanecer, siempre que sea posible, en lugares frescos y climatizados, utilizar adecuadamente el aire acondicionado incluso dentro de casa, beber agua con frecuencia y realizar pausas. También señala la importancia de reponer sales cuando sea necesario.

Hay que prestar especial atención a adultos mayores, niños pequeños y otras personas particularmente vulnerables al calor. Las autoridades también piden que familiares, vecinos y cuidadores comprueben cómo se encuentran las personas de mayor riesgo.

Y hay otro consejo especialmente relevante: consultar el WBGT de la zona donde realmente nos encontramos. El nivel de estrés térmico puede variar mucho incluso dentro de una misma prefectura y según el entorno —una calle asfaltada, una parada de autobús bajo el sol o un espacio poco ventilado pueden resultar considerablemente más agresivos que una zona sombreada—.

Una jornada para tomarse el calor en serio

El mapa del 25 de julio deja una imagen muy clara: gran parte del centro, oeste y sur de Japón se encuentra bajo alerta, mientras Hokkaidō y Tōhoku quedan fuera de la advertencia en este reporte.

Son 40 zonas bajo 熱中症警戒アラート y ninguna bajo 熱中症特別警戒アラート. Esa diferencia es importante, pero no debe llevar a minimizar el riesgo: la propia autoridad japonesa advierte que, en las regiones afectadas, el calor puede provocar daños a la salud.

Para los residentes extranjeros, la recomendación práctica es sencilla: no esperar a sentir sed, agotamiento o mareos para empezar a protegerse. Aire acondicionado, hidratación frecuente, descansos y reducción de las actividades físicas durante las horas más calurosas serán fundamentales durante este sábado.

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