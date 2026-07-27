Alerta por netchūshō en 25 prefecturas

Del centro al sur de Japón, el calor pone en alerta a millones de personas: Tokio y 24 zonas más aparecen bajo advertencia este lunes

📍Tokio | 27 de julio

El calor peligroso vuelve a dominar buena parte del oeste y sur de Japón. La alerta alcanza desde Tokio y Tōkai hasta Kinki, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū, Kagoshima y Okinawa.

De acuerdo con el reporte oficial correspondiente a hoy, lunes 27 de julio de 2026, se encuentran activas 25 alertas por golpe de calor (熱中症警戒アラート, necchūshō keikai arāto).

El mapa muestra una concentración especialmente amplia de alertas desde el centro hacia el oeste y sur del archipiélago. En contraste, no aparece emitida ninguna “alerta especial” por golpe de calor (熱中症特別警戒アラート).

Es una diferencia importante: Japón dispone actualmente de dos escalones de aviso relacionados con el calor extremo. El nivel que aparece en color morado en el mapa corresponde a la alerta por golpe de calor, mientras que la categoría superior —la alerta especial— no está activada en este reporte.

¿Dónde está vigente la alerta?

Kantō-Kōshin: Tokio

En Kantō-Kōshin, la alerta está activa únicamente para Tokio dentro de las prefecturas mostradas en el reporte.

No figura activada para Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Nagano ni Yamanashi.

Esto significa que quienes se encuentren en la capital deberán prestar especial atención durante las horas de mayor temperatura, sobre todo si trabajan al aire libre, realizan deporte o deben desplazarse durante largos periodos.

Tōkai: Shizuoka, Aichi y Mie

La situación se extiende hacia Tōkai, donde aparecen tres prefecturas bajo alerta:

Shizuoka, Aichi y Mie.

Gifu, en cambio, no figura con alerta en la tabla presentada.

Esta zona merece especial atención porque las altas temperaturas pueden combinarse con una humedad elevada, haciendo más difícil que el cuerpo elimine calor mediante la transpiración.

Kinki: Osaka, Hyōgo y Wakayama

En Kinki, la alerta alcanza a:

Osaka, Hyōgo y Wakayama.

No aparece activada para Shiga, Kioto ni Nara.

Aunque una prefectura vecina no tenga la alerta activada, eso no significa necesariamente que vaya a hacer fresco. La alerta se determina utilizando criterios específicos de riesgo térmico, por lo que pueden registrarse temperaturas elevadas también fuera de las zonas coloreadas.

Chūgoku: Hiroshima, Shimane y Tottori

En la región de Chūgoku, tres prefecturas aparecen bajo alerta:

Hiroshima, Shimane y Tottori.

Okayama no figura con la advertencia en este reporte.

El mapa refleja así una amplia franja de riesgo alrededor del oeste de Honshū, conectándose prácticamente con las zonas afectadas de Shikoku y Kyūshū.

Shikoku: las cuatro prefecturas bajo alerta

La situación es especialmente extensa en Shikoku, porque las cuatro prefecturas aparecen incluidas:

Tokushima, Kagawa, Ehime y Kōchi.

Es decir, la alerta cubre todo Shikoku en el reporte del 27 de julio.

Para residentes y visitantes, esto implica que las precauciones no deberían limitarse únicamente a las grandes ciudades. Las actividades agrícolas, trabajos de construcción, excursiones, festivales y deportes al aire libre también pueden representar un riesgo importante.

Norte de Kyūshū, incluido Yamaguchi

La cobertura vuelve a ser muy amplia en Kyūshū Norte, categoría meteorológica que en este reporte incluye también a Yamaguchi.

La alerta está activa en: Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga y Kumamoto.

Por tanto, todas las prefecturas incluidas en este bloque regional aparecen bajo alerta.

Sur de Kyūshū y Amami

Más al sur, el aviso continúa.

Aparecen bajo alerta Miyazaki, Kagoshima —exceptuando la región de Amami— y también la región de Amami de Kagoshima.

Esto es relevante porque la tabla oficial separa meteorológicamente a Kagoshima continental y zonas próximas de Amami, pero en esta ocasión ambas áreas aparecen alcanzadas por la alerta.

Okinawa: Okinawa principal y Daitō

En Okinawa, la alerta está activa para:

la región de la isla principal de Okinawa y la región de Daitō.

En cambio, en el reporte mostrado Miyakojima y Yaeyama no aparecen con la alerta activada.

Por ello, no debe interpretarse simplemente como “toda Okinawa bajo alerta”: existen diferencias entre sus distintas regiones insulares.

¿Qué ocurre en Hokkaidō, Tōhoku y Hokuriku?

Las imágenes oficiales no muestran alertas activas en Hokkaidō ni en Tōhoku.

En Hokkaidō aparecen las divisiones de Sōya; Kamikawa-Rumoi; Ishikari-Sorachi-Shiribeshi; Abashiri-Kitami-Monbetsu; Kushiro-Nemuro; Tokachi; Iburi-Hidaka; y Oshima-Hiyama, todas sin activación en la tabla.

En Tōhoku tampoco aparecen bajo alerta Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Yamagata y Fukushima.

Lo mismo sucede en Hokuriku, donde Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui no presentan activación.

Esto no equivale a ausencia absoluta de riesgo por calor. Una persona puede sufrir un golpe de calor incluso cuando su prefectura no se encuentra dentro de una alerta oficial, especialmente durante ejercicio intenso, trabajos físicos o exposiciones prolongadas al sol.

Un dato importante: 25 alertas, pero ninguna alerta especial

El balance que aparece al final de la tabla oficial es muy claro:

Alerta especial por golpe de calor: 0

Alerta por golpe de calor: 25

La 熱中症警戒アラート se utiliza para advertir que se espera un ambiente extremadamente peligroso para la salud debido al calor.

La 熱中症特別警戒アラート, por su parte, corresponde a una situación todavía más excepcional y grave.

Por eso, que no exista una alerta especial no debe interpretarse como que el episodio actual sea menor: 25 zonas meteorológicas están señaladas por riesgo elevado de golpe de calor.

¿Qué significa el color rojo del mapa?

Además del morado correspondiente a las alertas, el mapa incorpora zonas en rojo/naranja, identificadas como:

「日最高暑さ指数（予測値）31以上」

Es decir, lugares donde se pronostica que el valor máximo diario del índice WBGT alcance 31 o más.

El WBGT —conocido en Japón como 暑さ指数 (atsusa shisū), o índice de calor— no se limita a mirar la temperatura del termómetro. Busca representar de manera más útil el estrés térmico que soporta el organismo teniendo en cuenta factores ambientales relacionados con el calor.

Cuando alcanza niveles extremadamente altos, permanecer mucho tiempo al aire libre o realizar ejercicio intenso puede convertirse en una actividad peligrosa.

¿Qué deben hacer los residentes extranjeDurante una alerta de este tipo, conviene modificar la rutina antes de comenzar a sentirse mal.

Siempre que sea posible, se recomienda evitar ejercicio y trabajo físico intenso durante las horas más calurosas, utilizar aire acondicionado, beber líquidos regularmente y descansar en lugares frescos.

Especial atención necesitan adultos mayores, bebés y niños pequeños, personas con discapacidad y quienes trabajan al aire libre.

También hay un detalle muy japonés que puede resultar importante para residentes extranjeros: durante el verano pueden escucharse repetidamente términos como 熱中症, 暑さ指数 o 熱中症警戒アラート en televisión, aplicaciones meteorológicas, municipios, escuelas y centros de trabajo. Reconocer estas expresiones permite comprender rápidamente la gravedad del aviso.

Resumen de las 25 zonas bajo alerta

Según la tabla proporcionada, la alerta está vigente en Tokio; Shizuoka, Aichi y Mie; Osaka, Hyōgo y Wakayama; Hiroshima, Shimane y Tottori; Tokushima, Kagawa, Ehime y Kōchi; Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga y Kumamoto; Miyazaki; Kagoshima —incluida Amami—; y las regiones de Okinawa principal y Daitō.

La distribución deja un mensaje bastante evidente para este 27 de julio: el principal corredor de riesgo se concentra en Tokio y, sobre todo, el centro-oeste, oeste y sur de Japón.

Términos clave

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