Previsión lunes 27 de julio

Japón afronta un lunes de fuertes contrastes: hasta 39 °C en Kyūshū y lluvias con alta probabilidad en el centro y este

📍Tokio | 27 de julio

El calor extremo vuelve a dominar buena parte del oeste de Japón este lunes, con máximas previstas de 39 °C en Saga y Kumamoto, 38 °C en Yamaguchi y hasta 37 °C en numerosas ciudades de Kinki, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū. Mientras tanto, el panorama cambia radicalmente hacia Kantō, Tōhoku y Hokuriku, donde aumentará la nubosidad y habrá posibilidad de lluvia.

El pronóstico regional muestra un Japón dividido en dos grandes escenarios meteorológicos. El norte, parte del este y algunas zonas del centro tendrán más nubes y precipitaciones, mientras que el oeste experimentará una jornada de sol intenso y temperaturas peligrosamente elevadas.

La diferencia es enorme: mientras Abashiri, en Hokkaidō, apenas alcanzaría 21 °C, en Saga y Kumamoto se esperan 39 °C. Son 18 grados de diferencia entre algunos puntos del país.

Previsión por regiones metereológicas;

Hokkaidō: ambiente mucho más fresco y tiempo relativamente estable

Hokkaidō tendrá uno de los ambientes más agradables del país. Predominarán el sol y los intervalos nubosos, aunque el este de la isla permanecerá bastante más fresco.

En Wakkanai (稚内) se esperan cielos despejados, con 23 °C de máxima y 14 °C de mínima, y apenas 0 % de probabilidad de precipitación.

Sapporo (札幌) llegará a 26/18 °C, con sol y nubes y una probabilidad de lluvia del 20 %. Asahikawa (旭川) también alcanzará 26 °C, con mínima de 17 °C y un 30 %.

En el este, Abashiri (網走) tendrá apenas 21/16 °C, con sol y nubes y un 30 % de precipitación. Kushiro (釧路) marcará 22/16 °C, también con un 30 %.

Muroran (室蘭) registrará 22/18 °C, con nubes y claros y 30 %, mientras que Hakodate (函館) tendrá 23/20 °C, cielo predominantemente nuboso y 30 %.

Tōhoku: muchas nubes y aumenta la posibilidad de lluvia

El panorama será diferente en Tōhoku. Los mapas muestran cielos mayormente cubiertos y probabilidades de precipitación de entre el 30 % y el 70 %.

Aomori (青森): 27/20 °C, 30 %.

Akita (秋田): 30/22 °C, 40 %.

Morioka (盛岡): 26/19 °C, 40 %.

Yamagata (山形): 28/20 °C, 40 %.

Sendai (仙台): 25/19 °C, 40 %.

Fukushima (福島): 26/20 °C, con una elevada probabilidad de precipitación del 70 %.

Por tanto, quienes vivan en esta región deberían tener el paraguas a mano, especialmente en Fukushima.

Hokuriku: calor, humedad y lluvias intermitentes

En Hokuriku las temperaturas volverán a superar los 30 °C, pero acompañadas de condiciones inestables.

Kanazawa (金沢) tendrá 31/25 °C y 60 % de probabilidad de lluvia, con una evolución de lluvia hacia tiempo soleado.

Fukui (福井) será todavía más calurosa: 33/25 °C, también con 60 %.

En Toyama (富山) se esperan 31/25 °C y 60 %, con nubes que darían paso a lluvia.

Niigata (新潟) tendrá 30/23 °C, intervalos de sol y nubes y una probabilidad del 40 %.

Aquí habrá que prestar atención no solamente al termómetro: la humedad elevada puede aumentar considerablemente la sensación de bochorno.

Kantō-Kōshin: hasta 34 °C, pero con riesgo elevado de lluvia en algunas zonas

El área metropolitana de Tokio vivirá una jornada calurosa, aunque el mapa muestra condiciones muy variables.

En Tokio (東京) se esperan 32/24 °C, cielo nuboso y 30 % de probabilidad de precipitación.

Yokohama (横浜) alcanzará 33/26 °C, con nubes y claros y 30 %. Saitama (さいたま) tendrá 32/25 °C, también con 30 %.

Chiba (千葉): 32/24 °C, 20 %.

Mito (水戸): 29/22 °C, 30 %.

Utsunomiya (宇都宮): 30/22 °C, con 70 %.

Nagano (長野): 31/21 °C, con 60 %.

Especial atención merece Maebashi (前橋), donde se esperan 31/24 °C y una probabilidad de lluvia del 90 %, la más alta de las ciudades mostradas en esta región.

En Kōfu (甲府), pese a una máxima elevada de 34 °C, la probabilidad alcanza el 60 %.

Es decir, calor no significa necesariamente tiempo estable: algunas áreas pueden tener temperaturas superiores a 30 °C y, al mismo tiempo, desarrollar precipitaciones.

Tōkai: hasta 36 °C y posibilidad de lluvias

El calor gana intensidad al avanzar hacia Tōkai.

Gifu (岐阜) llegará a 36/27 °C, con 50 % de probabilidad de lluvia.

En Nagoya (名古屋) también se esperan 36 °C, con una mínima muy alta de 28 °C y 50 % de precipitación.

Tsu (津) alcanzará 35/28 °C, 50 %.

En Shizuoka (静岡) la máxima será algo menor, 32 °C, mínima de 24 °C, pero la probabilidad de precipitación alcanza el 100 % en el mapa.

Será, por tanto, una jornada en la que el calor intenso convivirá con una atmósfera potencialmente inestable.

Kinki: calor severo, con Wakayama alcanzando 37 °C

En Kinki habrá que extremar las precauciones frente al calor.

Wakayama (和歌山) destaca con 37/28 °C, tiempo soleado y apenas 10 % de probabilidad de precipitación.

Kyoto (京都) llegará a 35/27 °C, con 60 %. Osaka (大阪) tendrá 35/28 °C, también con 60 %.

Kobe (神戸) registrará 34/29 °C. Esa mínima de 29 °C anticipa una noche especialmente cálida.

Ōtsu (大津): 34/26 °C, 60 %.

Nara (奈良): 34/26 °C, 60 %.

Exceptuando Wakayama, buena parte de la región combina temperaturas muy elevadas con posibilidades importantes de lluvia.

Chūgoku: Yamaguchi llegará a 38 °C

El oeste de Honshū entra ya en niveles de calor muy elevados.

Yamaguchi (山口) aparece con una máxima de 38 °C y mínima de 26 °C, bajo cielo soleado y apenas 10 % de precipitación.

Okayama (岡山) alcanzará 37/27 °C, con 60 %. Hiroshima (広島) llegará a 36/28 °C, con 40 %.

Matsue (松江) tendrá 35/27 °C, 60 %, mientras Tottori (鳥取) alcanzará 34/24 °C, también con 60 %.

El mapa muestra así una combinación complicada: calor extremo en el interior y posibilidad de chubascos en distintas zonas.

Shikoku: 37 °C en Takamatsu y Tokushima

Shikoku también tendrá una jornada de pleno verano.

Takamatsu (高松): 37/28 °C, con apenas 10 % de precipitación.

Tokushima (徳島) también alcanzará 37/28 °C, aunque con una probabilidad de lluvia del 50 %.

Matsuyama (松山) llegará a 36/27 °C, 40 %, mientras que Kōchi (高知) tendrá 36/26 °C, igualmente con 40 %.

En buena parte de Shikoku, permanecer al aire libre durante periodos prolongados en las horas de mayor insolación puede resultar especialmente duro.

Kyūshū: el gran foco de calor, con 39 °C

Aquí aparecen las temperaturas más elevadas de todos los mapas.

Saga (佐賀) alcanzaría 39/27 °C, con cielo despejado y 0 % de lluvia.

Kumamoto (熊本) también llegará a 39 °C, con mínima de 28 °C y apenas 10 % de precipitación.

Ōita (大分) tendrá 37/27 °C, sin lluvia prevista; Kagoshima (鹿児島), 37/28 °C y 50 %.

Fukuoka (福岡): 36/28 °C, 0 %.

Nagasaki (長崎): 36/28 °C, 0 %.

Miyazaki (宮崎): 35/28 °C, con 40 %.

El dato más preocupante no está únicamente en las máximas. Muchas ciudades no bajarían de 27 o 28 °C durante la noche, reduciendo la posibilidad de que viviendas y organismos se enfríen después de una jornada abrasadora.

Okinawa: calor tropical, pero menos extremo que Kyūshū

En Okinawa las temperaturas serán altas, aunque curiosamente inferiores a las previstas en amplias zonas del oeste de Japón.

Naha (那覇) tendrá 34/29 °C, con sol y nubes y 20 % de precipitación.

Nago (名護): 33/27 °C, 40 %.

Kumejima (久米島): 34/28 °C, 10 %.

Minamidaitō (南大東): 35/25 °C, 20 %.

Miyakojima (宮古島): 33/27 °C, 20 %.

Ishigaki (石垣島): 33/26 °C, con 60 %.

Yonagunijima (与那国島): 32/28 °C, 20 %.

El ambiente continuará siendo muy húmedo y tropical, especialmente durante la noche.

De 21 °C a 39 °C: un Japón meteorológicamente dividido

El contraste de este lunes será llamativo.

El punto más fresco entre las ciudades representadas es Abashiri, con 21 °C, mientras que Saga y Kumamoto alcanzarán los 39 °C.

El eje Kyūshū–Shikoku–Chūgoku–Kinki–Tōkai concentra las temperaturas más peligrosas, con numerosas máximas entre 35 y 39 °C.

En cambio, hacia Tōhoku, Kantō-Kōshin y Hokuriku, la presencia de nubes y lluvias limitará parcialmente las temperaturas, aunque mantendrá un ambiente húmedo y pesado.

Para los residentes extranjeros, conviene recordar algo importante del verano japonés: no hay que guiarse únicamente por la temperatura máxima. Una jornada de 32 °C con humedad elevada puede resultar muy exigente, y las noches con mínimas cercanas a 28 o 29 °C también dificultan la recuperación del cuerpo.

Las temperaturas más altas destacadas

Entre las ciudades incluidas en los mapas, sobresalen Saga y Kumamoto con 39 °C, seguidas por Yamaguchi con 38 °C. Con 37 °C aparecen Wakayama, Takamatsu, Tokushima, Okayama, Ōita y Kagoshima.

También alcanzarán 36 °C Gifu, Nagoya, Matsuyama, Kōchi, Hiroshima, Fukuoka y Nagasaki.

Son temperaturas en las que conviene hidratarse antes de sentir sed, reducir la exposición directa al sol, utilizar aire acondicionado cuando sea necesario y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 天気予報 tenki yohō pronóstico del tiempo 最高気温 saikō kion temperatura máxima 最低気温 saitei kion temperatura mínima 降水確率 kōsui kakuritsu probabilidad de precipitación 晴れ hare despejado / soleado 曇り kumori nublado 雨 ame lluvia 猛暑 mōsho calor extremo 猛暑日 mōshobi día con máxima de 35 °C o más 熱中症 netchūshō golpe de calor / trastorno por calor 水分補給 suibun hokyū hidratación / reposición de líquidos

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