Del paraguas al golpe de calor

Japón afronta un domingo de fuertes contrastes: hasta 38 °C bajo un sol abrasador en el oeste, mientras la lluvia golpeará Tōhoku, Hokuriku y Kantō

📍Tokio | 26 de julio

Hoy domingo. Japón tendrá una jornada meteorológica muy dividida. Mientras Tōkai, Kinki, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū afrontarán un calor intenso, con numerosos puntos entre 35 y 38 °C, buena parte de Tōhoku, Hokuriku y Kantō-Kōshin tendrá un ambiente mucho más inestable, con lluvias y probabilidades de precipitación que alcanzan el 100 % en varias ciudades.

El contraste es enorme: Gifu, Tsu, Nagoya, Kioto, Takamatsu y Tokushima aparecen con máximas de 38 °C. En cambio, en el norte, Abashiri apenas llegará a 20 °C y Kushiro a 21 °C. Además, Sendai, Fukushima, Niigata, Utsunomiya, Saitama, Mito, Yokohama y Tokio presentan una probabilidad de lluvia del 100 %, según los mapas proporcionados.

Para los residentes extranjeros, el mensaje del día es doble: precaución frente al calor extremo en gran parte del centro, oeste y sur de Japón, y atención a los cambios bruscos del tiempo y la lluvia en el este y noreste.

Hokkaidō: ambiente agradable y temperaturas muy moderadas

Hokkaidō será prácticamente otro mundo comparado con el oeste de Japón. Las temperaturas se mantendrán suaves e incluso frescas.

Wakkanai (稚内) tendrá cielo soleado, con 22 °C de máxima y 14 °C de mínima, y apenas 10 % de probabilidad de lluvia. Sapporo (札幌) llegará a 25/18 °C, con sol y algunas nubes y una probabilidad de precipitación del 30 %.

En Asahikawa (旭川) se esperan intervalos de nubes y sol, 25/16 °C y 30 % de lluvia. Más al este, Abashiri (網走) tendrá nubes y claros, con solo 20/15 °C y 30 %.

Kushiro (釧路) marcará 21/13 °C, con nubes y claros y 30 %, mientras Muroran (室蘭) tendrá 22/17 °C, también con tiempo variable y 30 %. En Hakodate (函館) predominarán las nubes, con 22/18 °C y 30 %.

En resumen: será una jornada relativamente cómoda en Hokkaidō, especialmente si se compara con los 38 °C previstos en otras regiones.

Tōhoku: lluvia intensa en la vertiente del Pacífico

El panorama cambia considerablemente al bajar hacia Tōhoku.

En el norte, Aomori (青森) tendrá cielo nublado, con 26/20 °C y 30 % de precipitación. Akita (秋田) llegará a 27/21 °C, también con nubes y 30 %.

Sin embargo, las condiciones empeorarán hacia el centro y sur de la región. Morioka (盛岡) tendrá nubes y lluvia, 24/20 °C y una elevada probabilidad del 80 %.

En Yamagata (山形) se esperan lluvias y nubes, con 26/21 °C y 90 %.

La situación será todavía más clara en Sendai (仙台): lluvia, 23/22 °C y una probabilidad del 100 %. También Fukushima (福島) tendrá lluvia, 24/22 °C y 100 %.

Por tanto, quienes vivan o viajen por Miyagi y Fukushima deberían contar con el paraguas desde antes de salir de casa.

Hokuriku: lluvia muy probable, pero Fukui podría alcanzar 33 °C

Hokuriku tendrá una combinación incómoda de humedad, calor y lluvia.

Kanazawa (金沢) registrará 31/26 °C, con lluvia y nubes y una probabilidad del 60 %.

En Toyama (富山) se esperan 31/25 °C y una probabilidad de lluvia muy elevada, del 90 %. Niigata (新潟) tendrá 27/25 °C y nada menos que 100 % de precipitación.

El caso particular será Fukui (福井), donde el mapa muestra transición de sol a lluvia, con una máxima de 33 °C, mínima de 26 °C y probabilidad del 50 %.

Aquí la sensación de bochorno puede ser importante: no basta con mirar la temperatura, porque una humedad elevada dificulta que el cuerpo elimine calor mediante la transpiración.

Kantō-Kōshin: hasta 36 °C y lluvia en prácticamente toda la región

Una de las zonas más complicadas será Kantō-Kōshin. Habrá calor, humedad y una elevada posibilidad de lluvia.

Tokio (東京) alcanzará 34 °C, con mínima de 24 °C y probabilidad de lluvia del 100 %. El mapa indica inicialmente sol, seguido por lluvia.

En Yokohama (横浜) se esperan 34/26 °C y 100 %. Saitama (さいたま) también llegará a 34/25 °C, con 100 %.

Mito (水戸) tendrá 31/24 °C y 100 %, mientras Utsunomiya (宇都宮) registrará 29/24 °C, también con 100 %.

En Maebashi (前橋) se esperan 33/25 °C y 70 %, mientras Nagano (長野) tendrá 31/22 °C y 60 %.

Especial atención merece Kōfu (甲府): el termómetro podría alcanzar 36 °C, con mínima de 24 °C y 60 % de precipitación.

Esto significa que incluso donde la mañana comience con sol, conviene no confiarse. El tiempo puede deteriorarse durante la jornada.

Tōkai: el termómetro se dispara hasta los 38 °C

Aquí aparece uno de los grandes focos de calor del domingo.

Gifu (岐阜): ☀️ 38/27 °C, lluvia 10 %.

Tsu (津): ☀️ 38/26 °C, lluvia 20 %.

Nagoya (名古屋): ☀️ 38/27 °C, lluvia 10 %.

Shizuoka (静岡): nubes dando paso al sol, 33/27 °C, lluvia 40 %.

Con 38 °C, las actividades prolongadas al aire libre pueden convertirse rápidamente en una carga importante para el organismo. La exposición directa al sol, además, puede hacer que la sensación térmica sea todavía peor.

Kinki: Kioto llegará a 38 °C

El intenso calor continuará en Kansai.

Kioto (京都) tendrá pleno sol y alcanzará 38/26 °C, con apenas 10 % de precipitación.

Nara (奈良) llegará a 37/25 °C, también soleado y con 10 %. Wakayama (和歌山) tendrá sol y algunas nubes, 37/28 °C y 20 %.

En Osaka (大阪) se esperan 36/28 °C, sol y 40 % de probabilidad de precipitación. Ōtsu (大津) llegará a 36/25 °C, con 20 %.

Kobe (神戸) tendrá 35/29 °C y 40 %. Esa mínima de 29 °C es especialmente significativa: incluso durante la madrugada y primeras horas de la mañana habrá poco alivio térmico.

Chūgoku: mucho sol y hasta 37 °C

El oeste de Honshū también tendrá una jornada plenamente veraniega.

Matsue (松江): ☀️ 34/26 °C, 10 %.

Tottori (鳥取): ☀️ 34/24 °C, 10 %.

Yamaguchi (山口): ☀️ 37/25 °C, 20 %.

Hiroshima (広島): ☀️ 36/27 °C, 10 %.

Okayama (岡山): ☀️ 37/27 °C, 10 %.

Será, por tanto, una región dominada por el sol, con poca probabilidad de lluvia y temperaturas suficientemente elevadas como para requerir medidas constantes contra el golpe de calor.

Shikoku: otro foco de 38 °C

Shikoku estará entre las regiones más calurosas.

Takamatsu (高松) alcanzará 38/28 °C, con sol y apenas 10 % de lluvia. Tokushima (徳島) tendrá exactamente 38/28 °C y 10 %.

Kōchi (高知) llegará a 37/26 °C, con 10 %, mientras Matsuyama (松山) marcará 35/27 °C y 20 %.

En las ciudades que permanezcan cerca de 28 °C durante la noche, el cuerpo puede tener mayores dificultades para recuperarse del calor acumulado durante el día.

Kyūshū: sol dominante y máximas de hasta 37 °C

El calor también será protagonista en Kyūshū.

Fukuoka (福岡) tendrá 35/28 °C y 20 % de lluvia. Saga (佐賀) alcanzará 37/26 °C, con 20 %. Nagasaki (長崎) tendrá 35/26 °C, también 20 %.

Kumamoto (熊本) llegará a 37/27 °C, con prácticamente nula probabilidad de lluvia (0 %), al igual que Ōita (大分), con 37/27 °C y 0 %.

Miyazaki (宮崎) tendrá 34/27 °C, 20 %, mientras Kagoshima (鹿児島) llegará a 37/27 °C, con 10 %.

Para quienes trabajen al aire libre, conduzcan durante muchas horas o realicen labores físicas, será fundamental beber líquidos regularmente y buscar pausas en lugares frescos.

Okinawa: calor menos extremo, pero humedad y tiempo variable

En Okinawa las máximas serán inferiores a las registradas en Tōkai, Kinki o Shikoku, aunque el ambiente seguirá siendo cálido y húmedo.

Naha (那覇) tendrá nubes dando paso al sol, 32/29 °C y 40 %. Nago (名護) registrará 32/28 °C, con nubes y lluvia y 50 %.

Kumejima (久米島) tendrá 33/27 °C y 40 %. Minamidaitō (南大東) estará mayormente soleado, con 35/27 °C y 40 %.

Más al sur, Yonagunijima (与那国島) registrará 32/28 °C y 20 %; Ishigakijima (石垣島), 33/28 °C y 20 %; y Miyakojima (宮古島), 33/26 °C y 20 %.

Dos “Japones” muy diferentes este domingo

El mapa nacional deja una imagen muy clara. Desde Tōkai hacia el oeste, el gran protagonista será el calor extremo, con numerosas máximas de entre 35 y 38 °C y mucho sol.

En cambio, desde Kantō hacia Tōhoku y Hokuriku, el problema será la combinación de calor, humedad, nubosidad y lluvia, con probabilidades del 90 o 100 % en numerosos puntos.

Los valores más elevados entre las ciudades mostradas son 38 °C en Gifu, Tsu, Nagoya, Kioto, Takamatsu y Tokushima. Tras ellas aparecen varias ciudades con 37 °C, entre ellas Nara, Wakayama, Yamaguchi, Okayama, Kōchi, Saga, Kumamoto, Ōita y Kagoshima.

En el extremo opuesto aparece Abashiri, con apenas 20 °C, lo que supone una diferencia de 18 grados respecto de las ciudades más calurosas.

Para los residentes extranjeros conviene recordar algo importante: un porcentaje de 100 % no significa que lloverá durante el 100 % del día, sino que la probabilidad de precipitación indicada para ese periodo es extremadamente alta.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 天気 tenki tiempo / clima 天気予報 tenki yohō pronóstico del tiempo 最高気温 saikō kion temperatura máxima 最低気温 saitei kion temperatura mínima 降水確率 kōsui kakuritsu probabilidad de precipitación 晴れ hare soleado / despejado 曇り kumori nublado 雨 ame lluvia 猛暑 mōsho calor extremo 猛暑日 mōshobi día con máxima de 35 °C o más 熱中症 necchūshō golpe de calor / enfermedad por calor 水分補給 suibun hokyū hidratación 雷雨 raiu tormenta con lluvia 大雨 ōame lluvia intensa

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