Pronóstico para el sábado 25 de julio

Japón vivirá un sábado de fuertes contrastes: calor extremo de hasta 40 °C en el centro, máximas de 38–39 °C en amplias zonas y lluvias intensas en Tōhoku y parte de Kantō

📍Tokio | 25 de julio

El sábado estará marcado por dos escenarios meteorológicos muy diferentes en Japón. Mientras Tōkai, Kansai, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū tendrán muchas horas de sol y temperaturas extremadamente altas, el norte de Tōhoku y sectores de Kantō-Kōshin afrontarán un tiempo mucho más inestable, con probabilidades de lluvia que en algunas ciudades alcanzan el 80, 90 e incluso 100 %.

El dato que más destaca en los mapas es Nagoya, con una máxima prevista de 40 °C. Muy cerca aparecen Kōfu, Gifu, Tsu y Okayama con 39 °C, mientras que Maebashi, Nara, Wakayama, Takamatsu y Tokushima podrían alcanzar los 38 °C.

Para los residentes extranjeros, conviene recordar algo importante: las temperaturas indicadas son las previstas para el aire. Bajo el sol, sobre asfalto y en lugares con poca ventilación, la sensación térmica puede ser considerablemente más dura.

Hokkaidō: fresco, nublado y con lluvia en el interior

Hokkaidō será una de las regiones más frescas del país. Sapporo tendrá cielo nublado, con 24 °C de máxima, 20 °C de mínima y 30 % de probabilidad de lluvia. Hakodate también estará nublado, con 22/20 °C y 30 %.

En Wakkanai, el tiempo evolucionará de nublado a soleado: 21/15 °C y 20 %. Abashiri tendrá una evolución similar, con 21/15 °C y 30 %.

La situación más inestable se espera en Asahikawa, donde el pronóstico señala transición de nubes a lluvia, 23/16 °C y 70 %. Kushiro, por su parte, permanecerá nublado con apenas 20/14 °C y 30 %.

Es decir, mientras buena parte de Japón sufrirá calor intenso, sectores de Hokkaidō tendrán máximas cercanas a apenas 20 °C.

Tōhoku: el paraguas será protagonista

El panorama cambia claramente en Tōhoku. Aomori tendrá cielo nublado, 26/22 °C y 30 % de lluvia.

Más al sur aumenta notablemente la inestabilidad. Akita registra 27/23 °C y 80 %, mientras Yamagata alcanza 28/22 °C con 90 %.

Las probabilidades llegan al máximo en Morioka, con 24/21 °C y 100 %, y Sendai, también con 24/22 °C y 100 %. En Fukushima, se esperan 27/23 °C y 70 %.

Por tanto, en buena parte de Tōhoku será recomendable salir preparado para precipitaciones, especialmente en las zonas donde el pronóstico alcanza entre 80 y 100 %.

Hokuriku: sol y calor al oeste, lluvia hacia Niigata

Hokuriku presenta un contraste muy marcado. Kanazawa estará soleado, con 33/26 °C y apenas 20 % de lluvia. Fukui tendrá sol con algunos intervalos nubosos y alcanzará 34/26 °C, también con 20 %.

Toyama subirá todavía más, hasta 35/26 °C, con sol y solo 20 % de probabilidad de precipitaciones.

Pero en Niigata el panorama será muy diferente: se esperan lluvias y nubes, con 30/26 °C y una probabilidad de precipitación del 90 %.

Kantō-Kōshin: calor peligroso e inestabilidad

Será una de las regiones más complicadas del sábado porque combinará temperaturas extremadamente altas con riesgo de lluvia.

Maebashi podría alcanzar 38 °C, con mínima de 26 °C y 40 % de lluvia. Utsunomiya tendrá 34/24 °C y 60 %, mientras Mito llegará a 31/24 °C y 50 %.

En Saitama se esperan 37/26 °C y 80 % de probabilidad de lluvia.

Tokio alcanzará aproximadamente 35 °C, con mínima de 26 °C y 80 % de precipitaciones. El mapa muestra una transición de sol hacia lluvia, por lo que un comienzo caluroso no significa necesariamente que el día vaya a permanecer seco.

Yokohama tendrá 35/27 °C y 60 %, mientras Chiba registrará 35/26 °C y 60 %.

En el interior, Nagano llegará a 35/24 °C, pero con una probabilidad relativamente baja, del 20 %.

El dato más extremo de esta región aparece en Kōfu (Yamanashi): 39 °C de máxima, 26 °C de mínima y 60 % de probabilidad de lluvia.

Esto significa que Kantō-Kōshin podría experimentar una combinación incómoda: calor intenso durante el día y desarrollo posterior de lluvias o tormentas en algunos sectores.

Tōkai: Nagoya alcanza los 40 °C

Aquí aparece la temperatura más alta de todos los mapas proporcionados.

Nagoya tendrá una máxima prevista de 40 °C y mínima de 28 °C, con cielo soleado y 0 % de probabilidad de lluvia.

También será extremadamente caluroso en Gifu, con 39/27 °C y 0 %, y en Tsu, con 39/28 °C y 0 %.

Shizuoka tendrá una situación algo menos extrema, aunque seguirá haciendo mucho calor: 34/28 °C y 40 % de probabilidad de lluvia.

Con mínimas nocturnas de 27–28 °C, el problema no termina necesariamente al ponerse el sol: las viviendas pueden conservar mucho calor durante la noche.

Kinki : entre 36 y 38 °C

El calor será generalizado en Kansai.

Kyoto alcanzará 37/27 °C, con 20 % de lluvia. Osaka llegará a 37/28 °C y 40 %, mientras Kobe tendrá 36/29 °C y 40 %.

En Ōtsu, se esperan 36/26 °C y 10 %.

Las temperaturas más elevadas aparecerán en Nara, con 38/26 °C y 10 %, y Wakayama, con 38/28 °C y 0 % de probabilidad de lluvia.

Especial atención merece también la mínima de 29 °C en Kobe: incluso durante la madrugada y primeras horas de la mañana el ambiente podría mantenerse muy cálido.

Chūgoku: mucho sol y hasta 39 °C

Predominará el tiempo soleado.

Matsue tendrá 34/26 °C y 10 %, mientras Tottori alcanzará 34/25 °C y 20 %.

En Yamaguchi se esperan 36/24 °C y 10 %, y Hiroshima llegará a 37/27 °C con apenas 10 %.

El punto más caliente será Okayama, con una máxima prevista de 39 °C, mínima de 27 °C y 60 % de probabilidad de lluvia. Es otra zona donde el fuerte calentamiento diurno convivirá con posibilidad de precipitaciones posteriores.

Shikoku: entre 36 y 38 °C

El sol dominará también en Shikoku.

Matsuyama tendrá 36/26 °C y 10 % de lluvia. Takamatsu alcanzará 38/28 °C y 10 %, mientras Tokushima también llegará a 38/28 °C y 10 %.

En Kōchi se esperan 37/26 °C, aunque con una probabilidad de lluvia algo superior, del 40 %.

Será, por tanto, otra región donde habrá que prestar especial atención al calor durante las horas centrales del día.

Kyūshū: sol dominante y máximas de hasta 37 °C

Kyūshū tendrá un sábado mayoritariamente soleado.

Nagasaki: 35/27 °C, 10 %.

Saga: 36/27 °C, 20 %.

Fukuoka: 34/28 °C, 10 %.

Ōita: 36/28 °C, 10 %.

Kumamoto: 37/28 °C, 10 %.

Kagoshima: 36/27 °C, 10 %.

La excepción relativa será Miyazaki, donde el mapa muestra evolución hacia lluvia: 35/27 °C y 50 % de probabilidad de precipitación.

Aunque Kyūshū no llegue a los 40 °C previstos para Nagoya, la combinación de máximas de 34–37 °C y mínimas de 27–28 °C mantendrá una fuerte carga térmica durante prácticamente toda la jornada.

Okinawa: calor tropical más estable

Las temperaturas serán algo inferiores a las máximas extremas del centro de Japón, aunque con noches muy cálidas.

Kumejima tendrá 34/28 °C y 10 %. Naha, 34/28 °C y 20 %. Nago, 33/28 °C y 40 %.

En las islas más meridionales, Minamidaitō registrará 34/27 °C y 20 %; Yonagunijima, 32/28 °C y 20 %; Ishigakijima, 33/29 °C y 40 %; y Miyakojima, 33/28 °C y 10 %.

La mínima de 29 °C en Ishigaki muestra claramente el carácter tropical de la jornada: incluso durante la noche habrá poco alivio térmico.

Un Japón dividido entre paraguas y calor extremo

El mapa nacional del sábado puede resumirse en un fuerte contraste.

En Tōhoku, el protagonismo será de las lluvias, con 100 % de probabilidad en Morioka y Sendai, 90 % en Yamagata y 80 % en Akita. También habrá mucha inestabilidad en Niigata y partes de Kantō.

En cambio, desde Tōkai hacia el oeste, dominarán el sol y las temperaturas muy elevadas. Nagoya llegará a 40 °C; Kōfu, Gifu, Tsu y Okayama a 39 °C; y varias ciudades de Kansai y Shikoku alcanzarán 38 °C.

Para quienes viven o trabajan en Japón, especialmente quienes realizan labores al aire libre, el sábado será importante controlar tanto el riesgo de golpe de calor (熱中症) como los cambios repentinos del tiempo. Beber agua regularmente, utilizar aire acondicionado cuando sea necesario y evitar actividad física intensa durante las horas más calientes son medidas especialmente importantes en una jornada de estas características.

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