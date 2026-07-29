Más que una compra, un gesto de esperanza

Tokio responde con solidaridad: largas filas para apoyar a kumamoto comprando sus productos

📍Tokio | 29 de julio

Apenas había pasado una noche desde el devastador terremoto de magnitud máxima Shindo 7 que golpeó la prefectura de Kumamoto, cuando en el corazón de Tokio comenzó a verse otra imagen que conmovió a muchos: una larga fila de personas esperando para ingresar a la tienda oficial de productos de Kumamoto en el exclusivo distrito de Ginza.

No buscaban ofertas ni novedades.

Habían ido con un solo propósito: ayudar a la región afectada comprando sus productos.

Durante la tarde del 29 de julio, alrededor de veinte personas esperaban pacientemente frente al establecimiento Ginza Kumamotokan (銀座熊本館). Debido a la gran cantidad de visitantes, el personal tuvo que colocar un cartel informando que el ingreso sería limitado para evitar la congestión dentro del local.

La afluencia de clientes fue constante desde la apertura.

Comprar para apoyar

En Japón existe una forma muy especial de expresar solidaridad después de un desastre natural. Muchas personas eligen comprar productos elaborados por las empresas de la zona afectada, ayudando así a mantener la actividad económica y a proteger los empleos cuando más se necesitan.

Dentro de la tienda también se instaló una caja para donaciones, donde numerosos clientes dejaron aportes adicionales después de realizar sus compras.

Una joven de unos veinte años explicó el motivo de su visita.

“Parece que los daños han sido muy grandes. Pensé que comprando algunos productos podía aportar un poco. Espero que muchas personas puedan salir adelante y que la reconstrucción avance lo más rápido posible.”

Sus palabras reflejan un sentimiento compartido por muchos japoneses: incluso un gesto pequeño puede convertirse en una ayuda importante cuando miles de familias atraviesan momentos difíciles.

Los productos podrían agotarse

La solidaridad ha sido tan grande que también ha surgido otro desafío.

Según los responsables de la tienda, el transporte de mercancías desde Kumamoto continúa afectado por los daños ocasionados por el terremoto, por lo que el abastecimiento es muy limitado.

Algunos productos podrían agotarse antes del fin de semana si las rutas logísticas no logran normalizarse.

Pese a ello, los encargados del establecimiento expresaron su gratitud por el apoyo recibido.

Explicaron que muchos de los artículos que venden pertenecen a empresas y pequeños productores directamente afectados por el desastre, por lo que cada compra representa una ayuda concreta para la recuperación económica de la prefectura.

Una solidaridad muy japonesa

Después de un gran desastre, Japón suele demostrar su apoyo de muchas maneras: realizando donaciones, participando como voluntario o adquiriendo productos regionales.

En esta ocasión, la tienda de Kumamoto en Ginza se convirtió en un símbolo de esa solidaridad.

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas por el terremoto, en Tokio cientos de personas muestran que la reconstrucción también puede comenzar con un gesto tan sencillo como llenar una cesta de compras.

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