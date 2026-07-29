Nuevo terremoto remece el oeste de Japón

Fuerte sismo de magnitud 5.8 sacude kumamoto: shindo 5- remece el oeste de Japón sin riesgo de tsunami

📍Tokio | 29 de julio

La noche del miércoles , a las 22:19 (hora de Japón), un terremoto de magnitud 5.8 volvió a poner en alerta al suroeste del país. Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el epicentro se localizó en la región de Amakusa–Ashikita, en la prefectura de Kumamoto, a una profundidad muy superficial, una característica que explica por qué el movimiento fue especialmente intenso cerca del epicentro.

La intensidad máxima observada fue Shindo 5- (震度5弱), un nivel que puede provocar la caída de objetos, dificultar caminar con normalidad y generar daños menores en edificaciones vulnerables. Aunque la magnitud fue 5.8, en Japón la referencia más importante para conocer el impacto real es el Shindo, ya que mide la fuerza con la que se siente el temblor en cada localidad.

Pocos segundos después del inicio del movimiento, la JMA emitió una Alerta Temprana de Terremoto (緊急地震速報) para advertir a la población antes de que llegaran las ondas más fuertes. Tras el análisis del evento, las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami, por lo que no fue necesario ordenar evacuaciones hacia zonas altas.

Shindo 5-: las zonas más afectadas

La mayor intensidad se registró en la prefectura de Kumamoto, especialmente en la parte occidental y costera.

Las ciudades donde se observó Shindo 5- fueron:

Yatsushiro (八代市)

Kami-Amakusa (上天草市)

Amakusa (天草市)

En estas localidades la población experimentó un movimiento muy fuerte, capaz de desplazar muebles, hacer caer objetos de estanterías y provocar gran alarma entre los residentes.

Shindo 4: el temblor cruzó prefecturas vecinas

También se registró una sacudida importante de Shindo 4 en:

Prefectura de Kumamoto

Minamata

Misato

Hikawa

Ashikita

Tsunagi

Prefectura de Nagasaki

Minamishimabara

Prefectura de Kagoshima

Nagashima

Shindo 3: el sismo se sintió ampliamente en Kyūshū

El movimiento alcanzó Shindo 3 en numerosas ciudades de:

Kumamoto

Nagasaki

Kagoshima

Fukuoka

Saga

Ōita

Miyazaki

Ehime (Shikoku)

Entre las ciudades más importantes destacan:

Kumamoto

Hitoyoshi

Uki

Aso

Saga

Miyazaki

Yanagawa

Saiki

Taketa

Kobayashi

Ebino

Isahaya

Unzen

Izumi

Kirishima

Satsumasendai

El terremoto también alcanzó otras regiones

Aunque con menor intensidad, el movimiento fue percibido en una amplia parte del oeste de Japón.

Se registró:

Shindo 2 en sectores de Yamaguchi.

Shindo 1 en Hiroshima, Shimane, Tottori, Hyōgo, Kōchi y Kagawa, demostrando que la energía sísmica se propagó a cientos de kilómetros del epicentro.

Sin tsunami, pero con vigilancia por posibles réplicas

La JMA reiteró que este terremoto no genera riesgo de tsunami. Sin embargo, debido a que el foco fue muy superficial, existe la posibilidad de que se produzcan réplicas durante las próximas horas o días.

Las autoridades recomiendan asegurar muebles, revisar posibles daños en viviendas y mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales.

Contexto de la zona sísmica

La región de Amakusa–Ashikita, ubicada en el oeste de la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyūshū, forma parte de una de las áreas con mayor actividad sísmica del suroeste de Japón. Esta zona se encuentra cerca de un complejo sistema de fallas activas, donde la interacción de la placa del Mar de Filipinas con la placa Euroasiática (Amur) genera una constante acumulación y liberación de energía. Por esa razón, los terremotos superficiales son relativamente frecuentes y, aunque no siempre alcanzan grandes magnitudes, pueden producir intensidades (Shindo) elevadas, como ocurrió en este evento.

El área de Amakusa está formada por numerosas islas y comunidades costeras unidas por puentes, mientras que Ashikita combina zonas montañosas con poblaciones asentadas junto al mar. Su cercanía al mar de Yatsushiro y a importantes rutas de transporte hace que cualquier sismo fuerte sea seguido muy de cerca por las autoridades. Además, Kumamoto permanece bajo especial vigilancia desde los devastadores terremotos de 2016, cuando la prefectura registró Shindo 7, por lo que la infraestructura, los sistemas de alerta temprana y la preparación de la población han sido reforzados significativamente desde entonces.

Aunque el terremoto del 29 de julio de 2026 alcanzó una magnitud de 5.8 y una intensidad máxima de Shindo 5-, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) confirmó que no existió riesgo de tsunami. Sin embargo, debido a la escasa profundidad del epicentro, las autoridades mantienen la recomendación de permanecer atentos a posibles réplicas durante las horas y días posteriores al sismo.

Términos clave

Japonés Lectura Español 震度5弱 Shindo go-jaku Intensidad sísmica 5 débil 震源地 Shingenchi Epicentro 熊本県天草・芦北地方 Kumamoto-ken Amakusa–Ashikita chihō Región de Amakusa y Ashikita (Kumamoto) 規模（マグニチュード） Kibo (Magunichūdo) Magnitud del terremoto 深さ Fukasa Profundidad ごく浅い Goku asai Muy superficial 緊急地震速報 Kinkyū Jishin Sokuhō Alerta Temprana de Terremoto 津波 Tsunami Tsunami 津波の心配はありません Tsunami no shinpai wa arimasen No existe riesgo de tsunami 気象庁（JMA） Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón 余震 Yoshin Réplica sísmica 観測 Kansoku Observación o registro sísmico

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