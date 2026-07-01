Japón bajo dos caras del verano

Lluvias intensas en el norte y calor de hasta 37 °C en el centro y oeste

📍Tokio | 29 de julio

El pronóstico para este miércoles muestra un Japón claramente dividido. Mientras Hokkaidō, Tōhoku y Hokuriku afrontarán una jornada dominada por lluvias y cielos inestables, desde Kantō hasta Kyūshū el protagonista será el fuerte calor, con numerosas ciudades por encima de los 34 °C y un máximo previsto de 37 °C en Kōfu.

Para los residentes extranjeros es importante observar no solo la temperatura máxima. En varias ciudades las mínimas permanecerán entre 25 y 29 °C, lo que significa noches muy cálidas y poco descanso térmico. Además, incluso donde aparece el sol, los mapas muestran probabilidades de lluvia moderadas o elevadas: conviene llevar paraguas y seguir las actualizaciones meteorológicas locales.

Hokkaidō: paraguas prácticamente imprescindible

El norte del país tendrá uno de los ambientes más frescos, pero también de los más lluviosos. Wakkanai tendrá 23 °C / 19 °C, con 70 % de probabilidad de lluvia. Sapporo, 24 °C / 20 °C, 60 %. Asahikawa, 26 °C / 19 °C, tendrá una probabilidad muy elevada, del 90 %.

En Abashiri se esperan 27 °C / 19 °C y 40 %, con intervalos de sol y nubes. Más al sur, Hakodate marcará 23 °C / 21 °C, con 70 %, mientras Muroran tendrá apenas 20 °C / 18 °C y una probabilidad de lluvia del 90 %. Kushiro, por su parte, alcanzará solamente 22 °C / 18 °C, con 80 %.

El contraste con Tokio será enorme: mientras Hokkaidō permanecerá en muchos puntos cerca de los 20–26 °C, el área metropolitana de la capital estará alrededor de los 35–36 °C.

Tōhoku: lluvia generalizada y hasta 100 % de probabilidad

La inestabilidad continuará en Tōhoku. Aomori registrará 27 °C / 22 °C, con 70 % de probabilidad de lluvia. En Akita, 29 °C / 22 °C, la probabilidad llega al 100 %.

Morioka tendrá 28 °C / 22 °C y también 100 %. Yamagata, con 29 °C / 22 °C, alcanzará 90 %. En Sendai se esperan 30 °C / 22 °C, con 70 %.

En Fukushima el termómetro también llegará a 30 °C, con mínima de 22 °C y 80 % de probabilidad de precipitaciones. Aunque el calor será menor que en Kantō, la humedad y las lluvias pueden hacer que la jornada resulte pesada.

Hokuriku: calor cercano a 31 °C acompañado de lluvia

El panorama será muy inestable en la costa del mar de Japón. Kanazawa tendrá 31 °C / 23 °C, con 100 % de probabilidad de lluvia. Fukui llegará igualmente a 31 °C / 24 °C, con 80 %.

En Toyama se esperan 31 °C / 24 °C y 90 %, mientras Niigata tendrá 28 °C / 25 °C y 100 %.

Aquí hay un detalle importante: las temperaturas serán relativamente altas a pesar de la lluvia. Por ello, no debe asociarse automáticamente un día lluvioso con un día fresco; la combinación de humedad y calor puede aumentar la sensación de bochorno.

Kantō-Kōshin: Kōfu llega a 37 °C y Tokio alcanza 36 °C

El escenario cambia radicalmente al llegar a Kantō y Kōshin. El sol y las temperaturas muy elevadas dominarán buena parte de la región.

Kōfu será la ciudad más calurosa de todos los mapas presentados: 37 °C / 23 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia.

En Saitama se esperan 36 °C / 23 °C, también con 40 %. Tokio alcanzará 36 °C / 24 °C, con 40 %, mientras Chiba llegará a 35 °C / 25 °C, con apenas 20 %.

Yokohama tendrá 35 °C / 25 °C, 20 %. Maebashi alcanzará 34 °C / 23 °C, 20 %, y Utsunomiya, 34 °C / 23 °C, igualmente 20 %. En Mito se esperan 34 °C / 23 °C, con 30 %.

Algo más moderado estará Nagano, con 31 °C / 21 °C y 40 %.

Será, por tanto, una jornada de calor intenso en el área metropolitana de Tokio. Las personas que trabajen al aire libre, caminen largas distancias o permanezcan en espacios sin aire acondicionado deberán prestar especial atención a la hidratación y a los signos de golpe de calor.

Tōkai: Shizuoka alcanza 36 °C

El calor continuará en la región de Tōkai. Shizuoka llegará a 36 °C / 23 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia.

Nagoya tendrá 35 °C / 25 °C, con 20 %, mientras Tsu marcará 35 °C / 25 °C, 40 %. En Gifu se esperan 34 °C / 24 °C, con 40 %.

Especialmente en Nagoya y Tsu, la mínima de 25 °C significa que el calor persistirá incluso durante las horas nocturnas.

Kinki: 35 °C en Kioto y noches de 27 °C en Osaka y Kobe

La región de Kansai/Kinki tampoco tendrá tregua. Kioto alcanzará 35 °C / 25 °C, con 20 % de probabilidad de lluvia.

Osaka tendrá 34 °C / 27 °C, con 40 %. Esa mínima de 27 °C anticipa una noche particularmente cálida. Kobe también marcará 34 °C / 27 °C, aunque con 60 % de probabilidad de lluvia.

En Wakayama se esperan 34 °C / 27 °C, con 40 %. Ōtsu tendrá 34 °C / 25 °C, 40 %, mientras Nara alcanzará 33 °C / 24 °C, con 50 %.

Aunque predominarán los períodos soleados, algunos sectores podrán registrar cambios de tiempo y precipitaciones.

Chūgoku: Hiroshima alcanza 35 °C y 28 °C de mínima

En el oeste de Honshū seguirá el ambiente plenamente veraniego. Hiroshima llegará a 35 °C / 28 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia. La mínima de 28 °C destaca especialmente porque supone muy poco alivio durante la noche.

Okayama tendrá 35 °C / 27 °C, con 50 %. Matsue, 34 °C / 26 °C, 60 %; Yamaguchi, 34 °C / 26 °C, 50 %, y Tottori, 33 °C / 25 °C, con 60 %.

Los mapas muestran además posibilidad de lluvia en diferentes momentos del día, por lo que un comienzo soleado no garantiza estabilidad hasta la noche.

Shikoku: 36 °C en Kōchi y Tokushima

El calor será especialmente intenso en Shikoku. Kōchi alcanzará 36 °C / 26 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia.

Tokushima también llegará a 36 °C, con mínima de 28 °C y 50 %. Takamatsu tendrá 35 °C / 27 °C, con 60 %, mientras Matsuyama registrará 32 °C / 27 °C, también con 60 %.

La elevada temperatura nocturna de Tokushima merece atención: con 28 °C de mínima, el organismo puede tener más dificultades para recuperarse del calor acumulado durante el día.

Kyūshū: hasta 36 °C tras el fuerte terremoto de Kumamoto

En Kyūshū, donde continúa la atención sobre las zonas afectadas por el fuerte terremoto del martes 28 de julio, el miércoles traerá además temperaturas elevadas.

Kumamoto tendrá 34 °C / 27 °C, con 30 % de probabilidad de lluvia. El calor puede convertirse en un factor adicional para las personas que permanezcan fuera de sus viviendas, participen en labores de emergencia o se encuentren en lugares con dificultades de suministro eléctrico.

Ōita alcanzará 36 °C / 27 °C, con 30 %. Miyazaki y Kagoshima también llegarán a 36 °C / 27 °C, ambas con 20 %.

En Fukuoka se esperan 34 °C / 29 °C, con 60 %. Es una de las mínimas más altas de todos los mapas: 29 °C. Saga tendrá 34 °C / 28 °C, 30 %; Nagasaki, 33 °C / 28 °C, 30 %.

En gran parte de Kyūshū habrá sol o intervalos de nubes, pero algunas áreas presentan posibilidad de precipitaciones.

Okinawa: calor más moderado, pero tiempo cambiante

En Okinawa las máximas serán algo inferiores a las registradas en Honshū, Shikoku y Kyūshū, aunque la humedad y las mínimas elevadas mantendrán una fuerte sensación de calor.

Naha tendrá 32 °C / 28 °C, con 60 % de probabilidad de lluvia. Nago, 32 °C / 27 °C, también 60 %. Minamidaitō alcanzará 33 °C / 27 °C, 60 %, mientras Kumejima tendrá 33 °C / 27 °C, con 40 %.

Más al suroeste, Yonagunijima registrará 32 °C / 27 °C, con 50 %. Ishigakijima, 33 °C / 27 °C, 40 %, y Miyakojima, 32 °C / 27 °C, 50 %.

La presencia repetida de símbolos de lluvia en las islas indica una jornada variable, con períodos soleados interrumpidos por precipitaciones.

Un miércoles de fuertes contrastes

El 29 de julio dejará una imagen muy clara del verano japonés: lluvia abundante desde Hokkaidō hasta sectores de Hokuriku, frente a un corredor de calor intenso que abarcará gran parte del centro, este y oeste del país.

El máximo de los mapas corresponde a Kōfu, con 37 °C. Le siguen con 36 °C Tokio, Saitama, Shizuoka, Kōchi, Tokushima, Ōita, Miyazaki y Kagoshima. En el extremo contrario, Muroran tendrá una máxima de apenas 20 °C.

Para quienes viven en Japón, la recomendación práctica es sencilla: en el norte, paraguas y atención a la lluvia; desde Kantō hacia el oeste, agua, descansos frecuentes, aire acondicionado cuando sea posible y protección frente al calor. Y en muchas regiones conviene prepararse para ambas cosas, porque el sol y las altas temperaturas no descartan lluvias repentinas.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 天気 tenki tiempo / clima 天気予報 tenki yohō pronóstico del tiempo 最高気温 saikō kion temperatura máxima 最低気温 saitei kion temperatura mínima 降水確率 kōsui kakuritsu probabilidad de precipitación 晴れ hare soleado / despejado 曇り kumori nublado 雨 ame lluvia 猛暑 mōsho calor extremo 猛暑日 mōshobi día con máxima de 35 °C o más 熱中症 netchūshō golpe de calor / enfermedad por calor 熱帯夜 nettaiya noche tropical, mínima de 25 °C o más 大雨 ōame lluvia intensa 高温 kōon temperatura elevada 水分補給 suibun hokyū hidratación / reposición de líquidos

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