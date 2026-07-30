Ni la noche dará demasiado alivio

Japón se divide entre lluvias en el norte y calor extremo en gran parte del país: varias ciudades volverán a rozar los 39 °C
📍Tokio | 30 de julio
Este jueves Japón presentará un marcado contraste meteorológico. Mientras el norte del país continuará bajo la influencia de nubosidad, lluvias y chubascos intermitentes, gran parte del centro, oeste y sur vivirá otra jornada de calor intenso, con temperaturas que alcanzarán entre 35 °C y 39 °C.
En varias regiones también existe la posibilidad de lluvias repentinas y tormentas eléctricas durante la tarde, especialmente donde aparece el símbolo de sol con paraguas.
Las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar actividades físicas prolongadas bajo el sol y permanecer atentos a los cambios bruscos del tiempo, ya que el intenso calentamiento diurno puede favorecer el desarrollo de nubes de tormenta.
Hokkaidō: ambiente fresco, abundante nubosidad y lluvias
Hokkaidō seguirá siendo la región más fresca de Japón.
En Wakkanai se espera cielo nublado con lluvia, una máxima de 21 °C, mínima de 19 °C y 80 % de probabilidad de precipitaciones.
Asahikawa tendrá lluvias intermitentes y nubes, con 22 °C / 18 °C y 80 % de probabilidad de lluvia.
En Sapporo predominarán las nubes, con 23 °C / 19 °C y 40 % de probabilidad de lluvia.
Abashiri permanecerá mayormente nublado, con 21 °C / 18 °C y 30 %.
Kushiro también tendrá cielo cubierto, 20 °C / 18 °C y 30 %.
En Muroran se esperan lluvias ocasionales, 20 °C / 17 °C y 70 %.
Hakodate permanecerá nublado, con 21 °C / 20 °C y 40 %.
Será una jornada fresca para finales de julio, especialmente comparada con el resto del país.
Tōhoku: calor moderado con riesgo de tormentas
La región de Tōhoku combinará momentos soleados con lluvias vespertinas.
En Aomori habrá lluvia y nubes con 26 °C / 21 °C y 70 %.
Akita alternará nubes y sol con 29 °C / 24 °C y 40 %.
Morioka tendrá cielo nublado con lluvias, 29 °C / 21 °C y 60 %.
En Yamagata se esperan lluvias, 31 °C / 21 °C y 60 %.
Sendai alcanzará 33 °C / 21 °C, con posibilidad de lluvias aisladas (50 %).
En Fukushima continuará el ambiente muy cálido con 32 °C / 22 °C y 50 %.
Kantō y Kōshin: calor extremo y posibles tormentas por la tarde
Será una de las regiones más calurosas del país.
Kōfu registrará la temperatura más alta de la zona con 39 °C / 23 °C y apenas 10 % de probabilidad de lluvia.
Saitama alcanzará 38 °C / 25 °C.
Maebashi llegará a 37 °C / 24 °C.
Tokio tendrá una máxima de 37 °C, mínima de 25 °C y 60 % de probabilidad de lluvias o tormentas aisladas.
En Yokohama se esperan 36 °C / 27 °C con 50 %.
Utsunomiya alcanzará 35 °C / 24 °C y 50 %.
Mito tendrá 36 °C / 23 °C.
Chiba registrará 37 °C / 27 °C.
En Nagano se esperan 33 °C / 21 °C, mientras que gran parte del día será soleado.
La sensación térmica podrá superar ampliamente los valores oficiales debido a la elevada humedad.
Hokuriku: calor con aumento de nubosidad
La región tendrá temperaturas altas, aunque con mayor presencia de nubes y algunos chubascos.
Kanazawa registrará 33 °C / 27 °C.
Fukui alcanzará 34 °C / 27 °C.
Toyama tendrá 34 °C / 25 °C, con lluvias durante parte del día (50 %).
En Niigata se esperan lluvias, 30 °C / 26 °C y 60 %.
Tōkai: temperaturas cercanas a los 40 °C
El calor volverá a ser protagonista.
Nagoya, Gifu y Tsu alcanzarán 38 °C.
Shizuoka registrará 37 °C / 26 °C.
Las probabilidades de lluvia serán bajas (20 %), aunque el intenso calor podría favorecer tormentas muy localizadas durante la tarde.
Kinki (Kansai): ambiente extremadamente caluroso
La región continuará bajo una intensa ola de calor.
Kioto alcanzará 38 °C / 27 °C.
Wakayama llegará a 37 °C / 28 °C.
Osaka, Kōbe, Nara y Ōtsu registrarán máximas entre 36 °C y 37 °C, con nubosidad parcial y baja probabilidad de lluvia.
La sensación térmica será especialmente elevada en las zonas urbanas.
Chūgoku: tiempo estable y mucho sol
Será una jornada prácticamente despejada.
Hiroshima y Okayama alcanzarán 38 °C / 27 °C.
Yamaguchi registrará 36 °C / 25 °C.
Matsue y Tottori tendrán 35 °C, sin lluvias previstas.
Shikoku: calor intenso y ambiente seco
En Takamatsu la máxima llegará a 38 °C.
Tokushima también alcanzará 38 °C / 27 °C.
Kōchi registrará 37 °C / 25 °C.
Matsuyama tendrá 35 °C / 26 °C.
Será una jornada muy soleada, con escasas posibilidades de lluvia.
Kyūshū: calor muy fuerte tras el reciente terremoto en Kumamoto
El tiempo será mayormente estable y muy caluroso.
Ōita volverá a liderar las temperaturas con 39 °C / 26 °C.
Miyazaki alcanzará 37 °C / 28 °C.
Saga registrará 36 °C / 27 °C.
Fukuoka, Kumamoto y Kagoshima tendrán máximas de 35 °C.
Nagasaki alcanzará 33 °C / 28 °C.
Aunque la lluvia será poco probable, el calor exigirá extremar las medidas para evitar golpes de calor, especialmente en las zonas afectadas recientemente por el fuerte terremoto.
Okinawa: calor tropical con lluvias aisladas
La región mantendrá un ambiente muy cálido y húmedo.
Naha registrará 33 °C / 28 °C, con 60 % de probabilidad de lluvias.
Nago alcanzará 34 °C / 27 °C.
Kumejima tendrá 33 °C / 27 °C.
Minamidaitō llegará a 35 °C / 25 °C.
Yonaguni registrará 32 °C / 28 °C.
Ishigaki tendrá 32 °C / 27 °C con lluvias.
Miyakojima alcanzará 32 °C / 26 °C, alternando nubes y sol.
Las islas seguirán con un ambiente típicamente tropical, donde los aguaceros pueden aparecer de forma repentina.
Recomendaciones
El mayor riesgo del día será el calor extremo en el centro y oeste de Japón. En numerosas ciudades las temperaturas estarán entre 37 °C y 39 °C, por lo que es recomendable evitar la exposición prolongada al sol entre el final de la mañana y la tarde, beber agua con frecuencia, reponer sales minerales, utilizar aire acondicionado cuando sea posible y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
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