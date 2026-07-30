Ni la noche dará demasiado alivio

Japón se divide entre lluvias en el norte y calor extremo en gran parte del país: varias ciudades volverán a rozar los 39 °C

📍Tokio | 30 de julio

Este jueves Japón presentará un marcado contraste meteorológico. Mientras el norte del país continuará bajo la influencia de nubosidad, lluvias y chubascos intermitentes, gran parte del centro, oeste y sur vivirá otra jornada de calor intenso, con temperaturas que alcanzarán entre 35 °C y 39 °C.

En varias regiones también existe la posibilidad de lluvias repentinas y tormentas eléctricas durante la tarde, especialmente donde aparece el símbolo de sol con paraguas.

Las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar actividades físicas prolongadas bajo el sol y permanecer atentos a los cambios bruscos del tiempo, ya que el intenso calentamiento diurno puede favorecer el desarrollo de nubes de tormenta.

Hokkaidō: ambiente fresco, abundante nubosidad y lluvias

Hokkaidō seguirá siendo la región más fresca de Japón.

En Wakkanai se espera cielo nublado con lluvia, una máxima de 21 °C, mínima de 19 °C y 80 % de probabilidad de precipitaciones.

Asahikawa tendrá lluvias intermitentes y nubes, con 22 °C / 18 °C y 80 % de probabilidad de lluvia.

En Sapporo predominarán las nubes, con 23 °C / 19 °C y 40 % de probabilidad de lluvia.

Abashiri permanecerá mayormente nublado, con 21 °C / 18 °C y 30 %.

Kushiro también tendrá cielo cubierto, 20 °C / 18 °C y 30 %.

En Muroran se esperan lluvias ocasionales, 20 °C / 17 °C y 70 %.

Hakodate permanecerá nublado, con 21 °C / 20 °C y 40 %.

Será una jornada fresca para finales de julio, especialmente comparada con el resto del país.

Tōhoku: calor moderado con riesgo de tormentas

La región de Tōhoku combinará momentos soleados con lluvias vespertinas.

En Aomori habrá lluvia y nubes con 26 °C / 21 °C y 70 %.

Akita alternará nubes y sol con 29 °C / 24 °C y 40 %.

Morioka tendrá cielo nublado con lluvias, 29 °C / 21 °C y 60 %.

En Yamagata se esperan lluvias, 31 °C / 21 °C y 60 %.

Sendai alcanzará 33 °C / 21 °C, con posibilidad de lluvias aisladas (50 %).

En Fukushima continuará el ambiente muy cálido con 32 °C / 22 °C y 50 %.

Kantō y Kōshin: calor extremo y posibles tormentas por la tarde

Será una de las regiones más calurosas del país.

Kōfu registrará la temperatura más alta de la zona con 39 °C / 23 °C y apenas 10 % de probabilidad de lluvia.

Saitama alcanzará 38 °C / 25 °C.

Maebashi llegará a 37 °C / 24 °C.

Tokio tendrá una máxima de 37 °C, mínima de 25 °C y 60 % de probabilidad de lluvias o tormentas aisladas.

En Yokohama se esperan 36 °C / 27 °C con 50 %.

Utsunomiya alcanzará 35 °C / 24 °C y 50 %.

Mito tendrá 36 °C / 23 °C.

Chiba registrará 37 °C / 27 °C.

En Nagano se esperan 33 °C / 21 °C, mientras que gran parte del día será soleado.

La sensación térmica podrá superar ampliamente los valores oficiales debido a la elevada humedad.

Hokuriku: calor con aumento de nubosidad

La región tendrá temperaturas altas, aunque con mayor presencia de nubes y algunos chubascos.

Kanazawa registrará 33 °C / 27 °C.

Fukui alcanzará 34 °C / 27 °C.

Toyama tendrá 34 °C / 25 °C, con lluvias durante parte del día (50 %).

En Niigata se esperan lluvias, 30 °C / 26 °C y 60 %.

Tōkai: temperaturas cercanas a los 40 °C

El calor volverá a ser protagonista.

Nagoya, Gifu y Tsu alcanzarán 38 °C.

Shizuoka registrará 37 °C / 26 °C.

Las probabilidades de lluvia serán bajas (20 %), aunque el intenso calor podría favorecer tormentas muy localizadas durante la tarde.

Kinki (Kansai): ambiente extremadamente caluroso

La región continuará bajo una intensa ola de calor.

Kioto alcanzará 38 °C / 27 °C.

Wakayama llegará a 37 °C / 28 °C.

Osaka, Kōbe, Nara y Ōtsu registrarán máximas entre 36 °C y 37 °C, con nubosidad parcial y baja probabilidad de lluvia.

La sensación térmica será especialmente elevada en las zonas urbanas.

Chūgoku: tiempo estable y mucho sol

Será una jornada prácticamente despejada.

Hiroshima y Okayama alcanzarán 38 °C / 27 °C.

Yamaguchi registrará 36 °C / 25 °C.

Matsue y Tottori tendrán 35 °C, sin lluvias previstas.

Shikoku: calor intenso y ambiente seco

En Takamatsu la máxima llegará a 38 °C.

Tokushima también alcanzará 38 °C / 27 °C.

Kōchi registrará 37 °C / 25 °C.

Matsuyama tendrá 35 °C / 26 °C.

Será una jornada muy soleada, con escasas posibilidades de lluvia.

Kyūshū: calor muy fuerte tras el reciente terremoto en Kumamoto

El tiempo será mayormente estable y muy caluroso.

Ōita volverá a liderar las temperaturas con 39 °C / 26 °C.

Miyazaki alcanzará 37 °C / 28 °C.

Saga registrará 36 °C / 27 °C.

Fukuoka, Kumamoto y Kagoshima tendrán máximas de 35 °C.

Nagasaki alcanzará 33 °C / 28 °C.

Aunque la lluvia será poco probable, el calor exigirá extremar las medidas para evitar golpes de calor, especialmente en las zonas afectadas recientemente por el fuerte terremoto.

Okinawa: calor tropical con lluvias aisladas

La región mantendrá un ambiente muy cálido y húmedo.

Naha registrará 33 °C / 28 °C, con 60 % de probabilidad de lluvias.

Nago alcanzará 34 °C / 27 °C.

Kumejima tendrá 33 °C / 27 °C.

Minamidaitō llegará a 35 °C / 25 °C.

Yonaguni registrará 32 °C / 28 °C.

Ishigaki tendrá 32 °C / 27 °C con lluvias.

Miyakojima alcanzará 32 °C / 26 °C, alternando nubes y sol.

Las islas seguirán con un ambiente típicamente tropical, donde los aguaceros pueden aparecer de forma repentina.

Recomendaciones

El mayor riesgo del día será el calor extremo en el centro y oeste de Japón. En numerosas ciudades las temperaturas estarán entre 37 °C y 39 °C, por lo que es recomendable evitar la exposición prolongada al sol entre el final de la mañana y la tarde, beber agua con frecuencia, reponer sales minerales, utilizar aire acondicionado cuando sea posible y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 晴れ hare Soleado 曇り kumori Nublado 雨 ame Lluvia にわか雨 niwaka ame Lluvia repentina 雷雨 raiu Tormenta eléctrica 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 猛暑日 mōshobi Día con 35 °C o más 熱中症 necchūshō Golpe de calor 紫外線 shigaisen Radiación ultravioleta 湿度 shitsudo Humedad 日傘 higasa Sombrilla para el sol 水分補給 suibun hokyū Hidratación 天気予報 tenki yohō Pronóstico del tiempo

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