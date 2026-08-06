Fuerte sacudida despierta a Kyūshū

Despertar sísmico en Japón! La mañana comenzó con un temblor que recorrió varias prefecturas

📍Tokio | 6 de agosto

Un nuevo movimiento sísmico volvió a despertar la atención en la región de Kyūshū. La mañana de hoy jueves, alrededor de las 07:59, un terremoto fue registrado en la zona de Amakusa y Ashikita, en la prefectura de Kumamoto, según el reporte de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El sismo tuvo una magnitud de 5,1 (M5.1) y una profundidad aproximada de 10 kilómetros. La intensidad máxima alcanzó Shindo 4, un nivel en la escala japonesa que indica un movimiento claramente perceptible para muchas personas y que puede provocar que objetos dentro de viviendas se muevan o caigan.

La JMA informó que no existe riesgo de tsunami debido a este terremoto.

Kyūshū se encuentra dentro de una zona geológicamente activa de Japón, donde interactúan diferentes placas tectónicas. La región de Kumamoto ya ha experimentado terremotos importantes en años recientes, por lo que las autoridades mantienen una vigilancia constante ante posibles réplicas.

Tras un movimiento de esta magnitud, la JMA recomienda mantener precaución, especialmente ante la posibilidad de nuevos temblores que puedan sentirse durante las próximas horas o días.

Datos del sismo

🚨 Recomendaciones para residentes

La prevención continúa siendo clave:

✅ Revisar objetos que puedan caer dentro de la vivienda

✅ Mantener libres las rutas de evacuación

✅ Tener preparada una mochila de emergencia

✅ Consultar información oficial de JMA y gobiernos locales

✅ No difundir rumores o información sin confirmar en redes sociales

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