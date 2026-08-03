De los faraones a la corte imperial japonesa

Una gota de miel, miles de viajes: el pequeño esfuerzo de las abejas que endulza la vida en Japón

📍Tokio | 3 de agosto

Cada 3 de agosto Japón celebra el Día de la Miel, una fecha establecida en 1985 por la Cooperativa Japonesa de Miel y la Asociación Japonesa de Apicultura y Miel.

La elección de la fecha tiene un motivo sencillo y muy japonés: un juego de palabras.

El número 8 se pronuncia “hachi” (abeja) y el 3 como “mitsu” (miel), formando la palabra hachimitsu, que significa miel.

Más que un simple alimento dulce, esta fecha busca recordar el valor de la miel como producto natural y alimento saludable, además de destacar la importante relación entre las personas y las abejas.

🐝 ¿Qué es realmente la miel?

La miel es una sustancia natural que producen las abejas melíferas después de recolectar el néctar de las flores y transformarlo dentro de la colmena.

Está compuesta aproximadamente por un 80 % de azúcares y un 20 % de agua, además de pequeñas cantidades de vitaminas, aminoácidos y minerales.

Ese líquido dorado que vemos en un frasco parece sencillo… pero detrás hay un largo proceso en el que participan miles de abejas y la propia naturaleza.

🌸 Una historia que acompaña al ser humano desde hace miles de años

La relación entre las personas y la miel es muy antigua.

En el antiguo Egipto, existen pinturas donde ya aparecen escenas relacionadas con la crianza de abejas.

En Japón, durante el período Heian, la miel era considerada un producto muy valioso y llegó a utilizarse como un regalo destinado a la corte imperial.

Incluso durante el período Edo, existe una historia relacionada con Senhime, nieta de Tokugawa Ieyasu, quien habría llevado consigo cientos de unidades de miel como parte de su dote matrimonial, junto con telas de seda y otros objetos preciados.

Hoy la miel se puede comprar fácilmente en cualquier supermercado, pero en el pasado era un verdadero tesoro.

🍯 El néctar de las flores no es igual que la miel

Muchas personas piensan que la miel es simplemente el néctar de las flores… pero hay una gran diferencia.

Cuando las abejas recolectan el néctar, este contiene mucha agua y normalmente tiene menos del 40 % de azúcar.

Después, dentro de la colmena, las abejas reducen la cantidad de agua mediante la ventilación con sus alas. Gracias a este proceso, la concentración de azúcar aumenta hasta cerca del 80 %, convirtiéndose en miel.

Además, las enzimas presentes en las secreciones de las abejas transforman la sacarosa del néctar en glucosa y fructosa, azúcares más fáciles de utilizar por el organismo.

Es decir… la miel no es solo néctar guardado.

Es el resultado de un verdadero trabajo de transformación realizado por las abejas.

👑 La conexión con la jalea real y la reina de la colmena

La miel también guarda relación con otro elemento especial: la jalea real.

Esta sustancia, producida por las glándulas de las abejas, contiene colina, un compuesto asociado a la nutrición de la colmena.

La jalea real es el alimento exclusivo que reciben las larvas destinadas a convertirse en abejas reina.

Gracias a esta alimentación especial, la reina desarrolla un tamaño mucho mayor que las obreras y puede vivir durante mucho más tiempo.

Una pequeña abeja puede recorrer enormes distancias para reunir unas gotas de néctar… y, poco a poco, convertirlas en una de las sustancias naturales más apreciadas por la humanidad.

Este 3 de agosto, Día de la Miel en Japón, es una oportunidad para disfrutar de su sabor y recordar que detrás de cada gota existe una historia de naturaleza, esfuerzo y vida. 🍯🐝

🐝 Términos clave de la noticia

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