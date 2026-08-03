Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Efemérides

De los faraones a la corte imperial japonesa

PorNoticiasNippon

Ago 3, 2026 #aniversario, #Día de la Miel, #efemérides, #Hachimitsu no hi, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #はちみつの日, #今日は何の日, #記念日
Una gota de miel, miles de viajes: el pequeño esfuerzo de las abejas que endulza la vida en Japón

📍Tokio  |  3 de agosto

Cada 3 de agosto Japón celebra el Día de la Miel, una fecha establecida en 1985 por la Cooperativa Japonesa de Miel y la Asociación Japonesa de Apicultura y Miel.

La elección de la fecha tiene un motivo sencillo y muy japonés: un juego de palabras.
El número 8 se pronuncia “hachi” (abeja) y el 3 como “mitsu” (miel), formando la palabra hachimitsu, que significa miel.

Más que un simple alimento dulce, esta fecha busca recordar el valor de la miel como producto natural y alimento saludable, además de destacar la importante relación entre las personas y las abejas.

🐝 ¿Qué es realmente la miel?

La miel es una sustancia natural que producen las abejas melíferas después de recolectar el néctar de las flores y transformarlo dentro de la colmena.

Está compuesta aproximadamente por un 80 % de azúcares y un 20 % de agua, además de pequeñas cantidades de vitaminas, aminoácidos y minerales.

Ese líquido dorado que vemos en un frasco parece sencillo… pero detrás hay un largo proceso en el que participan miles de abejas y la propia naturaleza.

🌸 Una historia que acompaña al ser humano desde hace miles de años

La relación entre las personas y la miel es muy antigua.

En el antiguo Egipto, existen pinturas donde ya aparecen escenas relacionadas con la crianza de abejas.

En Japón, durante el período Heian, la miel era considerada un producto muy valioso y llegó a utilizarse como un regalo destinado a la corte imperial.

Incluso durante el período Edo, existe una historia relacionada con Senhime, nieta de Tokugawa Ieyasu, quien habría llevado consigo cientos de unidades de miel como parte de su dote matrimonial, junto con telas de seda y otros objetos preciados.

Hoy la miel se puede comprar fácilmente en cualquier supermercado, pero en el pasado era un verdadero tesoro.

🍯 El néctar de las flores no es igual que la miel

Muchas personas piensan que la miel es simplemente el néctar de las flores… pero hay una gran diferencia.

Cuando las abejas recolectan el néctar, este contiene mucha agua y normalmente tiene menos del 40 % de azúcar.

Después, dentro de la colmena, las abejas reducen la cantidad de agua mediante la ventilación con sus alas. Gracias a este proceso, la concentración de azúcar aumenta hasta cerca del 80 %, convirtiéndose en miel.

Además, las enzimas presentes en las secreciones de las abejas transforman la sacarosa del néctar en glucosa y fructosa, azúcares más fáciles de utilizar por el organismo.

Es decir… la miel no es solo néctar guardado.
Es el resultado de un verdadero trabajo de transformación realizado por las abejas.

👑 La conexión con la jalea real y la reina de la colmena

La miel también guarda relación con otro elemento especial: la jalea real.

Esta sustancia, producida por las glándulas de las abejas, contiene colina, un compuesto asociado a la nutrición de la colmena.

La jalea real es el alimento exclusivo que reciben las larvas destinadas a convertirse en abejas reina.

Gracias a esta alimentación especial, la reina desarrolla un tamaño mucho mayor que las obreras y puede vivir durante mucho más tiempo.

Una pequeña abeja puede recorrer enormes distancias para reunir unas gotas de néctar… y, poco a poco, convertirlas en una de las sustancias naturales más apreciadas por la humanidad.

Este 3 de agosto, Día de la Miel en Japón, es una oportunidad para disfrutar de su sabor y recordar que detrás de cada gota existe una historia de naturaleza, esfuerzo y vida. 🍯🐝

 

🐝 Términos clave de la noticia

Japonés Rōmaji Español
はちみつ（蜂蜜） hachimitsu Miel
はちみつの日 hachimitsu no hi Día de la Miel
ミツバチ mitsubachi Abeja melífera
養蜂 yōhō Apicultura
養蜂家 yōhōka Apicultor
花の蜜 hana no mitsu Néctar de las flores
巣箱 subako Colmena / caja de abejas
蜂の巣 hachi no su Panal / colmena
ローヤルゼリー rōyaru zerī Jalea real
女王蜂 joōbachi Abeja reina
働き蜂 hatarakibachi Abeja obrera
糖分 tōbun Azúcares
ブドウ糖 budou-tō Glucosa
果糖 katō Fructosa
酵素 kōso Enzima
栄養食品 eiyō shokuhin Alimento nutritivo / saludable
自然食品 shizen shokuhin Alimento natural
健康食品 kenkō shokuhin Producto saludable
採蜜 saimitsu Recolección de miel
蜜源植物 mitsugen shokubutsu Plantas productoras de néctar

 

©2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Efemérides

¡El secreto mejor guardado de Japón!

Ago 2, 2026 NoticiasNippon
Efemérides

La comida que Japón espera cada verano:

Jul 31, 2026 NoticiasNippon
Efemérides

Una historia que une Noruega, la tecnología y el sabor japonés

Jul 30, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Encuesta de opinión

Japón debate su futuro y Takaichi pierde respaldo

2026-08-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

De los faraones a la corte imperial japonesa

2026-08-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Golpe de calor

27 regiones bajo advertencia

2026-08-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

Japón bajo dos escenarios meteorológicos

2026-08-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.