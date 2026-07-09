Primeros torniquetes con reconocimiento facial en Tokio

Tobu Railway introduce el primer torniquete facial para entrar a la estación sin sacar el móvil

Adiós a la tarjeta: abre las primeras puertas que reconocen tu rostro

La estación de Ikebukuro entra en la era de los trenes sin tarjeta

📍Tokio | 9 de julio

¿Te imaginas llegar a la estación, caminar hacia la puerta… y no tener que buscar la tarjeta Suica, PASMO ni sacar el teléfono del bolsillo?

Pues bien, esa escena que parecía de película futurista empieza a convertirse en realidad en Japón.

Tobu Railway anunció que desde el 15 de julio pondrá en funcionamiento torniquetes automáticos con reconocimiento facial en las estaciones de Ikebukuro y Kami-Itabashi, pertenecientes a la línea Tobu Tojo.

Será la primera vez que este tipo de acceso se instala en Tokio, permitiendo que algunos pasajeros puedan entrar y salir de la estación de una manera mucho más rápida y sencilla.

La imagen es bastante llamativa: una persona camina hacia el torniquete, una cámara identifica su rostro en unos segundos… y la puerta se abre.

Sin detenerse. Sin sacar nada.

🚶‍♀️ Una estación más cómoda y sin contacto

El nuevo sistema se llama 「ウォークスルー型」(walk-through gata), un modelo pensado para que el usuario pueda pasar caminando, sin tener que quedarse parado frente a la máquina.

Eso sí, por ahora no será para todos.

El servicio estará disponible únicamente para las personas que tengan un abono de transporte (定期券・teikiken)válido en el tramo entre las estaciones participantes de la línea Tobu Tojo.

Según la empresa, aproximadamente 8.000 pasajeros cuentan actualmente con este tipo de pase.

👤 Tu rostro será la llave de entrada

Para utilizar el sistema, los pasajeros deberán registrarse previamente en una página especial.

Allí tendrán que vincular la información de su abono de transporte con sus datos faciales.

Después, al pasar por la estación, una cámara reconocerá el rostro del usuario y comprobará si coincide con el titular del pase.

Una tecnología que busca hacer los desplazamientos diarios más rápidos… especialmente en momentos de mucha gente, como las horas punta.

🚉 Tobu continúa probando el transporte del futuro

Esta no es la primera experiencia de Tobu Railway con esta tecnología.

En mayo, la compañía ya había instalado un sistema similar en la línea Tobu Utsunomiya, en la estación Tobu-Utsunomiya.

La reacción de los usuarios fue positiva.

Muchos comentaron que resulta muy práctico no tener que buscar la tarjeta dentro de la cartera o sacar el teléfono justo antes de entrar al andén.

Ese pequeño momento de “¿dónde puse mi tarjeta?” podría quedar en el pasado.

🔮 Más estaciones podrían sumarse

La empresa también anunció que tiene previsto ampliar las pruebas en septiembre en las estaciones de Funabashi y Magomezawa, pertenecientes a la línea Tobu Urban Park.

Japón continúa avanzando hacia un transporte cada vez más digital, rápido y sin contacto.

Una nueva forma de viajar que, poco a poco, cambia algo tan cotidiano como entrar a una estación de tren.

👤 ¿Cómo funcionará?

Los pasajeros interesados deberán realizar un registro previo:

Acceder a una página especial de inscripción. Vincular los datos de su abono de transporte con una fotografía facial. Al pasar por la puerta, una cámara analiza el rostro. El sistema verifica si corresponde al titular del abono. Si coincide, permite el paso.

La tecnología utilizada será el servicio de autenticación biométrica 「SAKULaLa（サクララ）」, desarrollado junto con Hitachi.

🇯🇵 Japón acelera los accesos con reconocimiento facial

El uso de esta tecnología comienza a expandirse en diferentes regiones.

En Osaka, Osaka Metro ya ha introducido sistemas de acceso con reconocimiento facial.

Además, JR East realizó pruebas en las estaciones de Niigata Station y Nagaoka Station del Joetsu Shinkansen.

La meta es clara: crear estaciones más rápidas, cómodas y con menos contacto físico.

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