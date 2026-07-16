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Problemas en la aplicación PASMO

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Jul 16, 2026 #Fallo, #incidencia técnica, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #PASMOアプリ, #shōgai, #障害

Usuarios no pueden realizar algunas operaciones digitales, pero pueden seguir utilizando sus tarjetas de transporte

 

📍Tokio | jueves 16 de julio

Screenshot

La aplicación oficial de PASMO registró este jueves 16 de julio una serie de dificultades técnicas que afectan algunas funciones digitales utilizadas diariamente por millones de pasajeros en Japón.

Según informó PASMO, desde las 9:25 de la mañana, algunos usuarios tienen problemas para iniciar sesión en la aplicación, realizar recargas de saldo o efectuar la compra de pases de transporte (定期券, teikiken).

La empresa explicó que la incidencia está limitada a los servicios dentro de la aplicación y que no afecta al uso normal del transporte. Los pasajeros pueden continuar utilizando sus tarjetas PASMO, así como el saldo previamente cargado y los abonos ya adquiridos, simplemente acercándolos a los lectores de las estaciones y autobuses.

Para muchos residentes en Japón, especialmente trabajadores y estudiantes extranjeros que dependen diariamente del transporte público, la aplicación PASMO se ha convertido en una herramienta esencial para administrar sus viajes, consultar saldo y realizar recargas desde el teléfono móvil.

La compañía pidió disculpas por las molestias ocasionadas y señaló que continúa trabajando para solucionar la situación. Mientras tanto, recomendó a los usuarios utilizar los servicios disponibles de la tarjeta física o los pases ya registrados hasta que la aplicación vuelva a operar con normalidad.

📌 Marco legal / Información oficial

【7月16日 9時25分現在】
PASMO informó:

  • Se están presentando dificultades para:
    • Acceder a la aplicación PASMO (ログイン, roguin)
    • Realizar recargas (チャージ, chāji)
    • Comprar pases de transporte (定期券購入, teikiken kōnyū)
  • No existe impacto en:
    • Saldo ya cargado
    • Pases comprados previamente
    • Uso mediante contacto en lectores (タッチ利用, tacchi riyō)
  • El servicio de transporte puede utilizarse normalmente.

La empresa expresó sus disculpas a los usuarios afectados.

📝 Términos clave

Japonés Rōmaji Español
PASMOアプリ PASMO apuri Aplicación PASMO
ログイン roguin Inicio de sesión
チャージ chāji Recarga de saldo
定期券 teikiken Abono mensual de transporte
購入 kōnyū Compra
残額 zangaku Saldo restante
タッチ利用 tacchi riyō Uso mediante contacto
障害 shōgai Fallo / incidencia técnica
復旧 fukyū Restablecimiento del servicio

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