Un cargador portátil echa humo dentro de un avión

Un susto en pleno embarque termina sin víctimas en el aeropuerto de New Chitose

📍 Hokkaido | 10 de julio

Momentos de tensión se vivieron la tarde del 10 de julio en el Aeropuerto de New Chitose (Hokkaidō), cuando un cargador portátil (power bank) comenzó a emitir humo dentro de un avión de la aerolínea Thai Lion Air que se preparaba para despegar con destino a Bangkok.

Según informaron la policía y los bomberos, el incidente ocurrió poco antes de las 2:00 p. m., cuando un miembro de la tripulación alertó a los servicios de emergencia indicando que una batería portátil estaba desprendiendo humo en el interior de la aeronave. El avión permanecía estacionado en la zona internacional del aeropuerto.

Las investigaciones preliminares indican que un pasajero extranjero dejó caer accidentalmente su bolso dentro del avión. El impacto habría dañado el power bank que llevaba en su interior, provocando que comenzara a humear. Como medida de emergencia, el dispositivo fue retirado rápidamente de la cabina y arrojado al exterior de la aeronave, donde los bomberos terminaron de controlar la situación alrededor de las 2:15 p. m.

En total, 122 personas, entre pasajeros y tripulación, se encontraban a bordo. Afortunadamente, no hubo heridos y el incidente no afectó las operaciones de otros vuelos en el aeropuerto. Las autoridades continúan recordando la importancia de manipular correctamente las baterías de litio, ya que un golpe o daño físico puede provocar sobrecalentamiento, humo e incluso incendios.

⚖️ Marco legal y sanciones en Japón

Aunque llevar baterías portátiles en un avión está permitido, existen normas estrictas para reducir el riesgo de incendios.

Las baterías de litio deben transportarse en el equipaje de mano y no en el equipaje facturado.

Si una batería se sobrecalienta, emite humo o presenta daños, el pasajero debe avisar inmediatamente a la tripulación y no intentar ocultar el incidente.

Las aerolíneas pueden negar el embarque de baterías que superen los límites de capacidad permitidos o que presenten daños visibles.

Si una persona actúa con negligencia grave y pone en riesgo la seguridad del vuelo, podría enfrentarse a investigaciones penales, sanciones administrativas e incluso reclamaciones por los daños ocasionados, conforme a la Ley de Aeronáutica de Japón y las normas internacionales de seguridad aérea.

📘 Términos clave

Término Japonés Explicación Cargador portátil モバイルバッテリー Batería externa para cargar teléfonos y otros dispositivos. Humo 煙 (けむり) Señal de posible sobrecalentamiento o incendio. Aeropuerto de New Chitose 新千歳空港 Principal aeropuerto de Hokkaidō. Tripulación 乗務員 Personal encargado de la operación y seguridad del vuelo. Incendio 火事 Fuego que requiere intervención de los bomberos. Batería de litio リチウムイオン電池 Tipo de batería usada en la mayoría de dispositivos electrónicos.