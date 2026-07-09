Japón celebra el “Día del Jet Coaster «

“Japón grita de emoción: 70 años desde que nació el Jet Coaster”

“De 55 km/h a 130 km/h: la montaña rusa que acompañó la evolución de Tokio”

“Del Japón de posguerra a los rascacielos de Tokio: 70 años de adrenalina”

“El sonido de los gritos que nunca desapareció: la montaña rusa cumple 70 años”

📍Tokio | 9 de julio

Hoy, 9 de julio, Japón celebra una fecha muy especial para los amantes de las atracciones: el Jetto Kōsutā no Hi (ジェットコースターの日 / Día del Jet Coaster), también conocido como Jetto Kōsutā Kinenbi (ジェットコースター記念日 / Día conmemorativo del Jet Coaster).

El nombre puede variar… pero el sentimiento es el mismo: recordar una atracción que, más allá de la velocidad y los giros extremos, se convirtió en parte de la cultura japonesa. Una experiencia que une generaciones: abuelos que recuerdan su primera montaña rusa, padres que llevan a sus hijos por primera vez… y jóvenes que buscan esa mezcla de miedo y emoción antes de la gran caída.

🎢 Hace 70 años nació una revolución llamada “Jet Coaster”

El 9 de julio de 1955, Japón vivió un momento histórico en su industria del entretenimiento. Ese día abrió sus puertas una nueva atracción en el antiguo Kōrakuen Yūenchi (後楽園ゆうえんち), en Tokio, considerado el primer jet coaster moderno del país.

En aquella época, la fascinación por la aviación y los aviones a reacción estaba creciendo rápidamente. La palabra “jet”representaba velocidad, futuro y tecnología… y los responsables del parque decidieron llevar esa sensación a una montaña rusa.

Así nació el nombre japonés:

Jettokōsutā (ジェットコースター)

Una curiosidad: aunque parece inglés, en realidad es un término creado en Japón. En inglés se utiliza “roller coaster”para referirse a una montaña rusa.

🚀 Una velocidad que sorprendía al Japón de los años 50

La primera atracción tenía unas cifras que hoy pueden parecer pequeñas, pero en aquella época eran impresionantes:

📏 Recorrido: aproximadamente 1.500 metros

aproximadamente 🚄 Velocidad máxima: unos 55 km/h

Para los visitantes de entonces, subir a ese tren que descendía a toda velocidad era casi como vivir una aventura del futuro.

Los gritos de emoción llenaron el parque… y poco a poco la palabra Jettokōsutā (ジェットコースター) empezó a formar parte del lenguaje cotidiano japonés.

🏙️ De Kōrakuen a Tokyo Dome City: un parque que cambió con Tokio

Con el paso de los años, el antiguo parque también evolucionó.

En 2003, pasó a llamarse Tokyo Dome City Attractions (東京ドームシティアトラクションズ) y adoptó un nuevo modelo: entrada gratuita al recinto y pago individual por cada atracción.

Una transformación que reflejaba el cambio de la propia ciudad de Tokio: más abierta, moderna y conectada con la vida urbana.

🐬 El presente: “Thunder Dolphin”, la montaña rusa que vuela entre edificios

Hoy, en ese mismo lugar, los visitantes pueden disfrutar del famoso Thunder Dolphin (サンダードルフィン ).

Esta moderna montaña rusa es una de las imágenes más llamativas del entretenimiento urbano de Tokio:

⚡ Velocidad máxima: 130 km/h

📏 Recorrido: 1.100 metros

Pero su atractivo no está solo en la velocidad.

El tren pasa entre los edificios del complejo, atraviesa una estructura circular y ofrece una vista espectacular del centro de Tokio. Es una mezcla única de adrenalina, arquitectura y paisaje urbano.

Para muchos turistas y residentes, subir al Thunder Dolphin se ha convertido en una experiencia obligatoria: una pequeña aventura en medio de una de las ciudades más grandes del mundo.

🎠 El verdadero pionero que todavía sigue vivo: Asakusa Hanayashiki

Sin embargo, existe una historia aún más antigua.

La montaña rusa japonesa más antigua que continúa funcionando se encuentra en Asakusa Hanayashiki (浅草花やしき), también en Tokio.

Fue instalada en 1953, dos años antes del primer jet coaster de Kōrakuen.

No tiene la velocidad de las grandes atracciones modernas. No atraviesa rascacielos ni alcanza cifras extremas… pero justamente ahí está su encanto.

Su sonido antiguo, sus curvas cerradas y su ambiente retro transportan a otra época.

Para algunos visitantes mayores es un recuerdo de infancia. Para los más jóvenes, una oportunidad de conocer un pedacito del Japón del pasado.

🇯🇵 Una atracción que conecta pasado y futuro

Japón es un país donde la tecnología y la tradición conviven constantemente. Y la historia del Jettokōsutā (ジェットコースター) es un buen ejemplo.

Desde aquella primera aventura en 1955, cuando una velocidad de 55 km/h parecía increíble, hasta las modernas montañas rusas que atraviesan el cielo de Tokio a más de 100 km/h, esta atracción sigue provocando la misma reacción:

Una respiración profunda…

las manos arriba…

un grito de emoción… ¡y una sonrisa al llegar abajo!

Hoy Japón celebra 70 años de una experiencia que nunca pasa de moda.

🎢 ¡Feliz Día del Jet Coaster!

Términos clave

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