Japón celebra el Día del Chicken Nanban

El plato de Miyazaki que terminó conquistando todo el país

Tōkyō | 8 de julio

Cada 8 de julio, Japón le dedica un día especial a uno de esos platos que, apenas llegan a la mesa, ya abren el apetito: el Chicken Nanban —en japonés, チキン南蛮の日.

Es una fecha muy querida en la prefectura de Miyazaki, sobre todo en la ciudad de Nobeoka, considerada la cuna de esta receta. Y claro… no estamos hablando de un simple pollo frito. El Chicken Nanban tiene historia, identidad local y ese sabor casero que muchos en Japón reconocen al primer bocado.

La fecha tampoco fue elegida al azar. En Japón son muy populares los juegos de palabras con números, llamados 語呂合わせ (goroawase). En este caso, el 7 se lee como “nan” y el 8 como “ban”. Juntos forman nanban. Así, el 7/8 quedó perfecto para celebrar este plato.

La idea nació gracias a un grupo ciudadano de Nobeoka llamado “Nobeoka Hasshō Chicken Nanban-tō”, creado para promover el Chicken Nanban como parte de la cultura gastronómica local. Ellos impulsaron mapas, actividades, campañas e incluso menús escolares para que más personas conocieran el origen de este plato tan miyazakense.

Y el esfuerzo dio frutos. En 2017, el Día del Chicken Nanban fue reconocido oficialmente por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos. Desde entonces, alrededor de esta fecha se realizan actividades como clases de cocina y eventos locales. Una manera sabrosa —muy sabrosa— de mantener viva una tradición.

Pero vamos a lo importante: ¿qué es exactamente el Chicken Nanban?

Es un plato preparado con pollo, generalmente pechuga o muslo, cubierto con harina y huevo antes de freírse. Después, ese pollo doradito se sumerge en una salsa de vinagre dulce llamada 甘酢 (amazu). El resultado es una mezcla deliciosa: crujiente por fuera, jugosa por dentro, con un toque dulce, ácido y muy reconfortante.

Encima, muchas versiones llevan abundante salsa tártara. Esa cremita blanca, suave y ligeramente ácida que combina tan bien con el pollo frito. Aunque, ojo, también existen versiones sin tártara, más cercanas al estilo original.

La historia del Chicken Nanban se remonta a la época Shōwa, alrededor de los años 30 del calendario japonés. Se dice que cocineros que trabajaban en un restaurante occidental llamado London, en el barrio de Gion, en Nobeoka, tomaron inspiración de una comida preparada para el personal.

Así, casi como esas recetas que nacen en una cocina ocupada, entre pruebas, hambre y creatividad, el plato fue tomando forma. Lo que empezó como una comida sencilla terminó convirtiéndose en un símbolo de Miyazaki.

Hoy, el Chicken Nanban ya no vive solo en Nobeoka ni en Miyazaki. Se puede encontrar en restaurantes de comida regional, cadenas de bentō, konbini y menús familiares en distintas partes de Japón. Para muchos residentes extranjeros, además, es una puerta muy amigable para descubrir la cocina japonesa más allá del sushi, el ramen o el curry.

En 2007, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón lo seleccionó dentro de los platos populares representativos de la gastronomía local japonesa. Un reconocimiento importante para una receta que nació con sabor de barrio y terminó viajando por todo el país.

Así que ya sabes… si este 8 de julio ves Chicken Nanban en el menú de un restaurante, en un bentō o en el konbini, míralo con otros ojos.

No es solo pollo frito con salsa tártara.

Es un pedacito de Miyazaki, una historia de cocina popular, orgullo regional y sabor japonés del bueno.

Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Significado en español チキン南蛮 Chikin Nanban Chicken Nanban, plato de pollo frito con salsa agridulce チキン南蛮の日 Chikin Nanban no Hi Día del Chicken Nanban 宮崎県 Miyazaki-ken Prefectura de Miyazaki 延岡市 Nobeoka-shi Ciudad de Nobeoka 語呂合わせ Goroawase Juego de palabras usando números 甘酢 Amazu Vinagre dulce o salsa agridulce タルタルソース Tarutaru sōsu Salsa tártara 郷土料理 Kyōdo ryōri Comida regional o plato local 記念日 Kinenbi Día conmemorativo 日本記念日協会 Nihon Kinenbi Kyōkai Asociación Japonesa de Días Conmemorativos

©2026 NoticiasNippon