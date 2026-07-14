«24 Jikan Terebi» rompe récord en Japón

La solidaridad japonesa alcanza una cifra histórica tras 48 años de campaña benéfica

📍Tokio | martes 14 de julio

Una de las campañas solidarias más conocidas de Japón volvió a sorprender con una cifra récord. La cadena japonesa Nippon Television Network Corporation anunció que el programa benéfico “24時間テレビ（24 Jikan Terebi / 24 Horas de Televisión）” logró reunir más de 2.013 millones de yenes en donaciones, la cantidad más alta desde que comenzó la iniciativa en 1978.

El dinero corresponde a las donaciones recibidas durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026. Con este nuevo récord, la campaña acumula en sus 48 años de historia un total de 46.930 millones de yenes destinados a proyectos sociales en Japón.

La mayor parte de los fondos llegó a través de la campaña especial “Donación para niños del corredor solidario Yokoyama Yū”, que reunió cerca de 791 millones de yenes. También destacó la donación general, con más de 1.069 millones de yenes, además de los fondos para la reconstrucción de la península de Noto y el apoyo a los deportes adaptados para personas con discapacidad.

❤️ El dinero recaudado llega a niños, familias y zonas afectadas por desastres

Según informó la organización, las donaciones permitieron apoyar a 608 centros de protección infantil en todo Japón. Entre las ayudas se incluyen experiencias educativas, actividades recreativas, comidas fuera del hogar y capacitación para trabajadores sociales.

Además, 197 centros de apoyo para madres e hijos recibieron ayuda con alimentos, electrodomésticos y artículos necesarios para la vida diaria. También se entregaron recursos a 715 comedores infantiles y bancos de alimentos comunitarios.

Una parte importante de los fondos se destinó también a la recuperación tras el terremoto de la península de Noto, apoyando a 61 escuelas primarias y secundarias afectadas por el desastre.

♿ Apoyo al deporte adaptado: prótesis y sillas deportivas

Otra parte de las donaciones fue destinada al desarrollo del paradeporte japonés. Los recursos permitieron financiar equipos especializados como prótesis deportivas para atletas y sillas de ruedas para carreras de competición.

La organización destacó que estas ayudas buscan que más personas puedan participar en actividades deportivas y superar barreras físicas mediante el acceso a herramientas adecuadas.

Edición 2026

■ Fecha:

Sábado 29 de agosto de 2026 y domingo 30 de agosto de 2026

■ Tema de este año:

「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」

“La historia de mi familia: ¿en quién piensas tú?”

■ Lugar del evento:

Ryōgoku Kokugikan (両国・国技館), Tokio

■ Presentadores principales:

Uchimura Teruyoshi (内村光良)

Hatori Shinichi (羽鳥慎一)

Mito Asami (水卜麻美) — Presentadora de Nippon Television

■ Socios de la campaña benéfica:

SixTONES

Yamazaki Ikusaburō (山崎育三郎)

Yoshine Kyōko (芳根京子)

(ordenados alfabéticamente en japonés)

■ Corredora benéfica:

Hoshino Mari (星野真里)

■ Apoyo especial:

Chanmina (ちゃんみな)

La organización anunció que otros participantes y artistas invitados serán revelados progresivamente en próximas fechas.

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español 24時間テレビ 24 Jikan Terebi Programa de televisión de 24 horas 愛は地球を救う Ai wa Chikyū o Sukū El amor salva al planeta 寄付金 Kifukin Donaciones / fondos solidarios 募金 Bokin Recaudación de dinero 歴代最高 Rekidai saikō Récord histórico 累計額 Ruikeigaku Cantidad acumulada 児童養護施設 Jidō yōgo shisetsu Centros de protección infantil 母子生活支援施設 Boshi seikatsu shien shisetsu Centros de apoyo para madres e hijos 子ども食堂 Kodomo shokudō Comedores infantiles comunitarios 復興支援 Fukkō shien Apoyo a la reconstrucción 能登半島地震 Noto hantō jishin Terremoto de la península de Noto パラスポーツ Parasupōtsu Deportes adaptados

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