Suben los salarios, pero el alto costo de vida sigue golpeando

El sueldo sube, pero el costo de vida sigue pesando en los hogares japoneses

📍Tokio | jueves 16 de julio

Aunque los ingresos de las familias japonesas aumentaron durante 2024, muchas personas siguen sintiendo que llegar a fin de mes no es sencillo.

De acuerdo con la encuesta nacional del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, el ingreso promedio por hogaralcanzó los 5,752,000 yenes al año, un aumento de 392,000 yenes (7,3%) respecto al año anterior.

Sin embargo, este crecimiento no significa que todas las familias vivan con tranquilidad. El 55,4% de los hogares respondió que su situación económica sigue siendo «difícil», aunque esta cifra disminuyó 3,5 puntos porcentuales en comparación con la encuesta anterior.

Los datos muestran además que el 61,5% de los hogares tiene ingresos por debajo del promedio nacional, mientras que el ingreso mediano —el que refleja mejor la realidad de la mayoría— fue de 4,51 millones de yenes al año.

Entre los hogares con menores de 18 años, el ingreso promedio fue de 8,573,000 yenes, mientras que en los hogares de personas mayores alcanzó 3,361,000 yenes.

Cuando se preguntó cómo perciben su vida diaria, las respuestas fueron las siguientes:

23,2% : «Muy difícil».

: «Muy difícil». 32,2% : «Algo difícil».

: «Algo difícil». 38,5% : «Normal».

: «Normal». 5,2% : «Con algo de holgura».

: «Con algo de holgura». 0,9%: «Con mucha holgura».

También preocupa que el 61,5% de las familias con hijos y el 52,1% de los hogares de adultos mayores afirmen que enfrentan dificultades económicas.

El ministerio considera que los aumentos salariales obtenidos durante las negociaciones laborales de primavera (Shuntō) y la subida del salario mínimo ayudaron a mejorar los ingresos. Sin embargo, reconoce que el fuerte aumento de los precios de los alimentos y otros productos básicos sigue afectando el presupuesto familiar, por lo que continuará observando la evolución de la economía y del costo de vida.

Para muchos residentes en Japón, la sensación es clara: el salario ha mejorado, pero el dinero alcanza menos debido al incremento constante de los precios.

📝 Términos clave

Japonés Lectura Español 厚生労働省 Kōsei Rōdō-shō Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 国民生活基礎調査 Kokumin Seikatsu Kiso Chōsa Encuesta Básica sobre las Condiciones de Vida 世帯 Setai Hogar 所得 Shotoku Ingreso 平均所得 Heikin Shotoku Ingreso promedio 中央値 Chūōchi Mediana 生活が苦しい Seikatsu ga kurushii Situación económica difícil 賃上げ Chinage Aumento salarial 最低賃金 Saitei Chingin Salario mínimo 物価 Bukka Precios o costo de vida 春闘 Shuntō Negociaciones salariales de primavera

©️2026 Noticias Nippon