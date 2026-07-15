Japón arde bajo un calor extremo

Verano extremo en Japón: 8 de cada 10 zonas registran temperaturas superiores a 30 °C
Tokio | 15 de julio
Japón volvió a sentir hoy, miércoles, el peso de un verano extremadamente intenso. Una masa de aire cálido cubre gran parte del archipiélago y provoca un aumento generalizado de las temperaturas, especialmente en las regiones de Tokai, Kanto y el este de Japón.
Desde temprano, el sol golpeó con fuerza y muchas zonas alcanzaron valores cercanos a la temperatura corporal. El resultado: 159 localidades registraron “mōshobi” (días de calor extremo con 35 °C o más) y 729 puntos superaron los 30 °C, la cifra más alta registrada este año.
En otras palabras… 8 de cada 10 puntos de observación en Japón vivieron un día de pleno verano.
☀️ El aire caliente domina Japón
Según los datos meteorológicos, una masa de aire cálido se instaló sobre Japón a unos 1.500 metros de altura, con temperaturas superiores a +18 °C, y en algunas zonas del oeste y este del país llegó aire aún más caliente, por encima de +21 °C.
Con cielos despejados y fuerte radiación solar, las temperaturas subieron rápidamente durante la tarde.
El calor fue especialmente intenso en:
- Saijō (Ehime): 38,1 °C
- Minamishinano (Nagano): 38,1 °C
- Sakuma (Shizuoka): 38,0 °C
- Tajimi (Gifu): 37,7 °C
Estas zonas estuvieron entre las más calientes del país.
🏙️ Grandes ciudades también sufren el calor
El calor llegó incluso al norte de Japón.
- Sendai (Miyagi) alcanzó 33,2 °C, su temperatura más alta del año.
- Sapporo (Hokkaido) llegó a 31,2 °C, también récord anual.
En Sapporo, la temperatura superó los 30 °C por primera vez en aproximadamente un mes, desde el pasado 2 de junio.
Aunque Hokkaido suele tener un verano más moderado, esta jornada confirmó que la ola de calor también está afectando a las regiones del norte.
🚨 Riesgo de golpe de calor: autoridades piden máxima precaución
Los especialistas recuerdan que el peligro no depende solamente del número del termómetro. La combinación de:
- temperatura elevada
- alta humedad
- exposición prolongada al sol
- falta de descanso
puede provocar rápidamente un golpe de calor (netsuchūshō).
Las recomendaciones principales para residentes en Japón son:
✅ Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.
✅ Utilizar aire acondicionado durante las horas más calurosas.
✅ Evitar actividades físicas intensas al aire libre.
✅ Descansar en lugares frescos.
✅ Prestar especial atención a niños pequeños y personas mayores.
Cuadro de términos clave
|Japonés
|Rōmaji
|Español
|猛暑日
|Mōshobi
|Día con temperatura máxima de 35 °C o más
|熱中症
|Necchūshō
|Golpe de calor / insolación
|太平洋高気圧
|Taiheiyō kōkijō
|Anticiclón del Pacífico
|最高気温
|Saikō kion
|Temperatura máxima
|観測値
|Kansoku-chi
|Valor observado / registrado
|気温
|Kion
|Temperatura del aire
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