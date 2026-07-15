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Japón arde bajo un calor extremo

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Jul 15, 2026 #MŌSHOBI, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #ola de calor, #temperaturas

Verano extremo en Japón: 8 de cada 10 zonas registran temperaturas superiores a 30 °C

📍Tokio | 15 de julio

Japón volvió a sentir hoy, miércoles, el peso de un verano extremadamente intenso. Una masa de aire cálido cubre gran parte del archipiélago y provoca un aumento generalizado de las temperaturas, especialmente en las regiones de Tokai, Kanto y el este de Japón.

Desde temprano, el sol golpeó con fuerza y muchas zonas alcanzaron valores cercanos a la temperatura corporal. El resultado: 159 localidades registraron “mōshobi” (días de calor extremo con 35 °C o más) y 729 puntos superaron los 30 °C, la cifra más alta registrada este año.

En otras palabras… 8 de cada 10 puntos de observación en Japón vivieron un día de pleno verano.

☀️ El aire caliente domina Japón

Según los datos meteorológicos, una masa de aire cálido se instaló sobre Japón a unos 1.500 metros de altura, con temperaturas superiores a +18 °C, y en algunas zonas del oeste y este del país llegó aire aún más caliente, por encima de +21 °C.

Con cielos despejados y fuerte radiación solar, las temperaturas subieron rápidamente durante la tarde.

El calor fue especialmente intenso en:

  • Saijō (Ehime): 38,1 °C
  • Minamishinano (Nagano): 38,1 °C
  • Sakuma (Shizuoka): 38,0 °C
  • Tajimi (Gifu): 37,7 °C

Estas zonas estuvieron entre las más calientes del país.

🏙️ Grandes ciudades también sufren el calor

El calor llegó incluso al norte de Japón.

  • Sendai (Miyagi) alcanzó 33,2 °C, su temperatura más alta del año.
  • Sapporo (Hokkaido) llegó a 31,2 °C, también récord anual.

En Sapporo, la temperatura superó los 30 °C por primera vez en aproximadamente un mes, desde el pasado 2 de junio.

Aunque Hokkaido suele tener un verano más moderado, esta jornada confirmó que la ola de calor también está afectando a las regiones del norte.

🚨 Riesgo de golpe de calor: autoridades piden máxima precaución

Los especialistas recuerdan que el peligro no depende solamente del número del termómetro. La combinación de:

  • temperatura elevada
  • alta humedad
  • exposición prolongada al sol
  • falta de descanso

puede provocar rápidamente un golpe de calor (netsuchūshō).

Las recomendaciones principales para residentes en Japón son:

✅ Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.
✅ Utilizar aire acondicionado durante las horas más calurosas.
✅ Evitar actividades físicas intensas al aire libre.
✅ Descansar en lugares frescos.
✅ Prestar especial atención a niños pequeños y personas mayores.

 

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español
猛暑日 Mōshobi Día con temperatura máxima de 35 °C o más
熱中症 Necchūshō Golpe de calor / insolación
太平洋高気圧 Taiheiyō kōkijō Anticiclón del Pacífico
最高気温 Saikō kion Temperatura máxima
観測値 Kansoku-chi Valor observado / registrado
気温 Kion Temperatura del aire

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