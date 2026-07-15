El error que muchos cometen al dormir en verano

¡Dormir con el aire acondicionado apagado podría aumentar el riesgo de golpe de calor durante la noche!

📍Tokio | 15 de julio

Las noches tropicales ya comenzaron a sentirse en gran parte de Japón… y, como ocurre cada verano, vuelve la misma pregunta a muchos hogares: ¿conviene apagar el aire acondicionado con temporizador para ahorrar electricidad o es mejor dejarlo encendido hasta el amanecer?

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), entre julio y agosto el país estará bajo la influencia de masas de aire muy cálidas, por lo que se esperan temperaturas superiores al promedio en numerosas regiones. En otras palabras, las noches seguirán siendo sofocantes incluso después de que se oculte el sol.

Frente a este escenario, el fabricante japonés Daikin recuerda que para dormir bien no basta con mirar el termómetro. Hay otro protagonista silencioso que muchas veces olvidamos: la humedad. Y sí… puede marcar una enorme diferencia.

Los especialistas explican que la temperatura que percibe nuestro cuerpo cambia según el nivel de humedad del ambiente. De hecho, una variación de apenas 20 % en la humedad puede hacer que sintamos hasta 4 °C más o menos de calor, aunque el aire tenga exactamente la misma temperatura. Es esa sensación de “la habitación está pesada” que muchos conocen durante el verano japonés.

Por eso, cuando las noches son especialmente calurosas, la recomendación es mantener el ambiente entre 26 y 28 °C, con una humedad inferior al 50 %. Esa combinación ayuda a que el sudor se evapore con mayor facilidad, el cuerpo se refresque de forma natural y el descanso sea mucho más reparador.

Otra duda muy común tiene que ver con el temporizador. ¿Realmente ayuda apagar el aire acondicionado unas horas después de acostarse?

Las pruebas realizadas por Daikin muestran que, cuando el equipo se apaga aproximadamente tres horas después de dormir, el índice WBGT, utilizado también para evaluar el riesgo de golpe de calor, comienza a subir poco a poco. En cambio, cuando el aire acondicionado permanece funcionando durante toda la noche con una temperatura moderada, el ambiente se mantiene mucho más estable y confortable. En pocas palabras… es más fácil dormir de corrido y despertarse descansado.

También es importante saber que los modos “Cool” (Frío) y “Dry” (Deshumidificación) no hacen exactamente el mismo trabajo. Si el ambiente se siente muy húmedo, lo más recomendable es utilizar Dry, mientras que si el problema principal es el exceso de calor, conviene elegir Cool. En cuanto al consumo eléctrico, no existe una regla fija: dependerá de la temperatura exterior, la humedad y del propio modelo del aire acondicionado.

Y hay un consejo que pocas personas conocen, pero que puede ayudar a ahorrar electricidad. En lugar de dirigir el aire hacia abajo, Daikin recomienda orientar el flujo de aire de forma horizontal. ¿La razón? Muy sencilla. El aire frío baja por sí solo. Al salir horizontalmente desde la parte alta de la habitación, se distribuye de manera más uniforme y el sensor del equipo detecta antes que la habitación ya está fresca, evitando que el aire acondicionado siga trabajando más de lo necesario.

En las pruebas del fabricante, esta sencilla configuración permitió reducir el consumo eléctrico en aproximadamente un 30 % frente a la opción de dirigir el aire hacia el suelo. Un pequeño cambio que, con el paso de los días, también puede notarse en la factura de la luz.

En un verano donde las olas de calor parecen ser cada vez más intensas, utilizar correctamente el aire acondicionado no solo significa gastar menos energía. También es una medida importante para proteger la salud y reducir el riesgo de golpe de calor nocturno, especialmente entre adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Porque, al final, dormir bien también es una forma de cuidarse.

⚖️ Marco legal en Japón

Tema Información Base legal Japón no obliga por ley a utilizar aire acondicionado, pero el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud recomiendan mantener ambientes frescos para prevenir el golpe de calor. Alertas oficiales El WBGT (暑さ指数 / índice de calor) es el indicador oficial utilizado para emitir alertas por calor extremo. Prevención Las autoridades aconsejan mantener una temperatura adecuada, hidratarse y evitar dormir en habitaciones demasiado calurosas, especialmente durante las noches tropicales. Responsabilidad laboral Empresas y empleadores deben aplicar medidas de prevención frente al calor cuando exista riesgo para los trabajadores, conforme a la normativa japonesa de seguridad y salud ocupacional.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 熱帯夜 Nettaiya Noche tropical (mínima de 25 °C o más) 冷房 Reibō Modo frío 除湿（ドライ） Joshitsu (Dry) Deshumidificación 湿度 Shitsudo Humedad 温度 Ondo Temperatura 暑さ指数 Atsusa Shisū Índice WBGT o índice de calor 熱中症 Necchūshō Golpe de calor 節電 Setsuden Ahorro de electricidad 風向き Kazamuki Dirección del flujo de aire

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