27 regiones entran en alerta por alto riesgo de golpe de calor

📍Tokio | jueves 16 de julio

Japón afronta este jueves 16 de julio una de las jornadas más calurosas del verano, con una amplia zona del país sometida a condiciones extremas de calor y humedad. El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activaron 27 Alertas por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート) al prever que el Índice de Calor WBGT alcanzará niveles peligrosos para la salud. Este indicador, que toma en cuenta no solo la temperatura, sino también la humedad, la radiación solar y otros factores ambientales, muestra que el cuerpo humano tendrá mayores dificultades para liberar calor y mantener una temperatura segura.

Aunque no se emitió ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor (熱中症特別警戒アラート), considerada la máxima categoría de advertencia, las autoridades señalan que el riesgo continuará siendo elevado durante gran parte del día. En numerosas regiones, desde Kantō y Tokai hasta Kyūshū y Shikoku, se espera un ambiente sofocante, con temperaturas elevadas combinadas con una alta humedad que puede provocar una sensación térmica mucho más intensa. Incluso las personas que permanecen en interiores pueden estar en riesgo si no utilizan adecuadamente el aire acondicionado o no mantienen una correcta hidratación.

Ante esta situación, las autoridades japonesas piden a la población no subestimar el calor, evitar actividades físicas intensas durante las horas más calurosas, beber agua frecuentemente y reponer sales minerales cuando sea necesario. También recomiendan prestar especial atención a personas mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, grupos considerados más vulnerables al golpe de calor. Con la llegada del pleno verano japonés, los expertos recuerdan que la prevención temprana puede evitar emergencias graves relacionadas con las altas temperaturas.

¿Qué es la Alerta por Golpe de Calor?

La Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート, Necchūshō Keikai Arāto) es un sistema oficial creado para proteger a la población japonesa durante los periodos de calor extremo. Comenzó su funcionamiento a nivel nacional en 2021, sustituyendo a las antiguas advertencias por altas temperaturas, con el objetivo de ofrecer una información más precisa sobre el peligro real que representa el calor para el cuerpo humano. A diferencia de una simple previsión de temperatura, esta alerta considera factores como la humedad y la radiación solar, elementos que pueden aumentar considerablemente el estrés térmico.

La emisión de esta alerta depende principalmente del Índice de Calor WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), un indicador utilizado internacionalmente para evaluar el riesgo de golpe de calor. Cuando el WBGT alcanza niveles de 33 o superiores, las autoridades consideran que existe un riesgo muy elevado para la salud y activan la advertencia. En estas condiciones, incluso actividades cotidianas como caminar largas distancias, trabajar al aire libre o practicar deportes pueden convertirse en situaciones peligrosas debido a que el organismo pierde capacidad para regular su temperatura.

Cuando se emite una Alerta por Golpe de Calor, el Gobierno japonés pide a la población modificar sus hábitos para reducir riesgos: permanecer en lugares frescos con aire acondicionado, evitar esfuerzos físicos durante las horas de mayor calor, hidratarse frecuentemente y reponer sales minerales cuando sea necesario. También se solicita prestar especial atención a los adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas. En Japón, donde los veranos combinan calor intenso y elevada humedad, estas alertas se han convertido en una herramienta fundamental de prevención para evitar emergencias y salvar vidas.

¿Qué es el índice WBGT?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) no mide únicamente la temperatura del aire.

Este índice combina varios factores que afectan la capacidad del cuerpo para enfriarse:

Temperatura ambiente.

Humedad.

Radiación solar.

Calor reflejado por edificios y pavimento.

Velocidad del viento.

Por ello, dos ciudades con la misma temperatura pueden presentar riesgos muy diferentes para la salud.

Los estudios muestran que el WBGT tiene una relación mucho más estrecha con los casos de golpe de calor que la temperatura por sí sola.

Cuando el WBGT alcanza el nivel de «Peligro», las autoridades japonesas recomiendan suspender actividades físicas intensas al aire libre.

Situación meteorológica

Según la información oficial:

El anticiclón que domina Japón pierde algo de intensidad, pero continúa permitiendo el ingreso de aire cálido y muy húmedo propio del verano.

Desde primeras horas del día el fuerte sol favorecerá un rápido aumento de la temperatura.

Durante la tarde se espera que el WBGT alcance niveles peligrosos en numerosas regiones.

La combinación de:

altas temperaturas,

elevada humedad,

fuerte radiación solar,

hará que la sensación térmica sea considerablemente superior a la temperatura registrada por los termómetros.

Prefecturas con Alerta por Golpe de Calor

Este jueves la alerta afecta a 27 prefecturas o zonas de pronóstico:

Tōhoku

Iwate

Kantō-Kōshin

Ibaraki

Tochigi

Gunma

Saitama

Tokio (incluidas las islas Izu)

Chiba

Kanagawa

Yamanashi

Tōkai

Shizuoka

Aichi

Mie

Hokuriku

Niigata

Toyama

Kinki

Wakayama

Chūgoku

Hiroshima

Tottori

Shikoku

Tokushima

Kagawa

Ehime

Kōchi

Kyūshū Norte

Fukuoka

Ōita

Nagasaki

Kyūshū Sur

Miyazaki

Kagoshima (excepto Amami)

Islas Amami

Región de Amami

En total son 27 zonas bajo alerta, la cifra más alta registrada hasta ahora en esta temporada.

¿Qué temperaturas se esperan?

Aunque la alerta se basa en el WBGT y no únicamente en la temperatura, durante la jornada se esperan máximas cercanas o superiores a:

38 °C en algunos puntos del oeste de Japón.

en algunos puntos del oeste de Japón. Entre 35 y 37 °C en gran parte de Kyūshū, Shikoku, Chūgoku, Kinki y Tokai.

en gran parte de Kyūshū, Shikoku, Chūgoku, Kinki y Tokai. Entre 33 y 36 °C en Kantō.

en Kantō. Entre 30 y 34 °C incluso en zonas del norte como Iwate.

La elevada humedad hará que el calor resulte mucho más intenso de lo que indican los termómetros.

¿Quiénes corren mayor riesgo?

Las autoridades advierten que el golpe de calor puede afectar a cualquier persona, pero especialmente a:

Adultos mayores.

Bebés y niños pequeños.

Personas con enfermedades crónicas.

Trabajadores al aire libre.

Deportistas.

Personas que viven solas.

Residentes extranjeros que aún no están acostumbrados al verano japonés.

Recomendaciones oficiales

El Ministerio del Medio Ambiente recomienda:

Permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.

Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas cuando sea necesario.

Evitar salir durante las horas de mayor calor.

Suspender ejercicios y actividades deportivas al aire libre cuando el WBGT sea elevado.

Vigilar especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas vulnerables.

Consultar regularmente el WBGT de la zona donde se encuentre.

¿Por qué esta alerta es importante?

El golpe de calor puede provocar:

mareos,

deshidratación severa,

pérdida del conocimiento,

daño a órganos vitales,

e incluso la muerte si no se recibe atención médica a tiempo.

Las autoridades recuerdan que no basta con mirar la temperatura: el verdadero riesgo depende también de la humedad y del esfuerzo físico realizado.

En jornadas como la de este 16 de julio, cuando el WBGT alcanza niveles de peligro, la mejor medida es reducir las actividades al aire libre, mantenerse hidratado y utilizar aire acondicionado para conservar un ambiente fresco y seguro dentro del hogar.

⚠️ Recomendaciones para evitar un golpe de calor

💧 Beber agua antes de sentir sed.

🧂 Reponer sales minerales cuando se sude abundantemente.

🧢 Utilizar sombrero, gorra o sombrilla.

❄️ Permanecer en lugares climatizados.

🚫 Evitar ejercicio intenso durante las horas centrales del día.

👵 Vigilar especialmente a adultos mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas.

🐶 No dejar mascotas dentro de vehículos ni expuestas al sol.

📚 Términos clave

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