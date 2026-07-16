Sismo de magnitud 4,4 sacude Chiba e Ibaraki

¡La tierra vuelve a moverse en Kantō! Cuatro prefecturas sorprendidas al iniciarse la jornada.

📍Tokio | jueves 16 de julio

Un sismo de magnitud 4,4 se registró a las 09:01 horas de este jueves 16 de julio de 2026 en el noreste de la prefectura de Chiba, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

El movimiento tuvo su hipocentro a aproximadamente 50 kilómetros de profundidad, en las coordenadas 35,8 grados de latitud norte y 140,7 grados de longitud este. La información oficial fue difundida a las 09:04 horas, apenas tres minutos después del temblor.

La intensidad sísmica máxima fue de 2 en la escala japonesa shindo, registrada en sectores de las prefecturas de Chiba e Ibaraki. También se observaron movimientos de intensidad 1 en localidades de Tochigi y en un distrito de Tokio.

Las autoridades confirmaron que este terremoto no representa riesgo de tsunami.

Lo más importante: la intensidad máxima fue shindo 2

Aunque la magnitud del terremoto fue de 4,4, el dato más importante para quienes viven en Japón es la intensidad sísmica o shindo, porque indica cuánto se movió realmente el suelo en cada ciudad.

En esta ocasión, la intensidad máxima fue shindo 2, un nivel considerado leve. Generalmente, un temblor de esta intensidad puede ser percibido por muchas personas que se encuentran dentro de edificios, especialmente si están sentadas o en reposo.

También pueden balancearse ligeramente lámparas, cortinas u objetos colgantes. Sin embargo, normalmente no provoca daños importantes en viviendas o infraestructuras.

La profundidad de 50 kilómetros permitió que el movimiento se transmitiera hacia diferentes puntos de la región de Kantō, aunque con una intensidad reducida.

Prefectura de Ibaraki

Intensidad 2

La intensidad más alta de Ibaraki se registró en:

Ciudad de Kamisu, sector de Hasaki.

Kamisu se encuentra en el extremo sureste de Ibaraki, cerca de la frontera con la prefectura de Chiba y próxima al océano Pacífico. Su ubicación relativamente cercana al hipocentro explica que el movimiento alcanzara allí una intensidad de nivel 2.

Intensidad 1

El sismo también fue percibido con intensidad 1 en:

Tsuchiura

Ishioka

Kasama

Hitachinaka

Kashima

Itako

Bandō

Inashiki

Otros sectores de Kamisu

Tone

En la ciudad de Inashiki, la intensidad 1 fue registrada en varios sectores, entre ellos Edosaki, Isatsu, Kessa y Sukatsu.

En Kashima, el movimiento fue detectado en las zonas de Hachigata y Kyūchū, mientras que en Itako se registró en Horinouchi y Tsuji.

Prefectura de Chiba

La prefectura de Chiba concentró el mayor número de estaciones que registraron intensidad 2, especialmente en su zona oriental y nororiental.

Intensidad 2

El movimiento alcanzó shindo 2 en las siguientes ciudades y municipios:

Chōshi

Tōgane

Asahi

Sōsa

Sammu

Tako

Kujūkuri

Shibayama

Yokoshiba-Hikari

Chōshi

En la ciudad costera de Chōshi, la intensidad 2 se registró en el sector de Wakamiyachō.

Tōgane

En Tōgane, el temblor alcanzó intensidad 2 en:

Hiyoshidai

Higashi-Iwasaki

Asahi

En la ciudad de Asahi, la intensidad 2 fue registrada en:

Minami-Horinouchi

Takaoi

Ni

Sōsa

En Sōsa, el movimiento alcanzó intensidad 2 en el sector de Imaizumi.

Sammu

La ciudad de Sammu fue una de las localidades con más estaciones que registraron intensidad 2. El movimiento se observó en:

Matsuomachi-Fujimidai

Hasunuma-Ni

Tonodai

Hasunuma-Ha

Matsuomachi-Gotanda

Otros municipios con intensidad 2

También se registró shindo 2 en:

Tako , sector de Tako

, sector de Tako Kujūkuri , sector de Katakai

, sector de Katakai Shibayama , sector de Koike

, sector de Koike Yokoshiba-Hikari, sectores de Miyagawa y Kuriyama

Estas localidades se encuentran principalmente en el noreste y el este de Chiba, relativamente cerca del área donde se originó el terremoto.

Intensidad 1 en Chiba

El movimiento se percibió con menor intensidad en una zona más amplia de la prefectura.

Ciudad de Chiba

Se registró intensidad 1 en tres distritos de la capital prefectural:

Chūō

Hanamigawa

Mihama

Ciudad de Chōshi

Además de la intensidad 2 registrada en Wakamiyachō, otras estaciones de Chōshi observaron intensidad 1 en:

Kawaguchichō

Kobatakeshinmachi

Ciudad de Narita y aeropuerto internacional

La intensidad 1 también fue registrada en:

Aeropuerto Internacional de Narita

Sector de Nagoya , en Narita

, en Narita Ayuntamiento de Narita

Sector de Matsuko

La inclusión del aeropuerto en el reporte significa que los instrumentos instalados en la zona detectaron el movimiento. El boletín sísmico no informó interrupciones de vuelos ni problemas en las operaciones aeroportuarias.

Otras ciudades y municipios de Chiba

También se observó intensidad 1 en:

Sakura

Tōgane

Asahi

Ichihara

Kimitsu

Inzai

Tomisato

Sōsa

Katori

Sammu

Sakae

Tōnoshō

Ichinomiya

Chōnan

En la ciudad de Katori, la intensidad 1 fue registrada en varios sectores, incluidos Sawara-Hirata, Sawara-Suwadai, Hanekawa, Nira e Iwabe.

Prefectura de Tochigi

Intensidad 1

En Tochigi, el movimiento fue detectado en:

Municipio de Mashiko, sector de Mashiko.

La intensidad fue leve y estuvo limitada a esta localidad según la información inicial publicada por la Agencia Meteorológica de Japón.

Tokio

Intensidad 1

En la capital japonesa, el terremoto se percibió ligeramente en:

Distrito de Sumida, sector de Higashi-Mukōjima.

Sumida se encuentra en la parte oriental de Tokio, más próxima a Chiba que otros distritos de la capital. Algunas personas que permanecían en reposo o dentro de edificios pudieron notar una vibración suave.

No se registraron intensidades iguales o superiores a 2 dentro de Tokio.

Magnitud 4,4 no significa shindo 4

Es importante no confundir la magnitud 4,4 con la intensidad sísmica japonesa.

La magnitud representa la energía liberada por el terremoto en su punto de origen. Es un único valor para todo el evento.

El shindo, en cambio, cambia según cada ciudad y depende de varios factores:

La distancia hasta el hipocentro.

La profundidad del terremoto.

Las características del suelo.

La estructura geológica de cada zona.

El tipo de edificio donde se encuentre la persona.

Por esta razón, un terremoto de magnitud 4,4 puede alcanzar intensidad 2 en una ciudad, intensidad 1 en otra y no ser percibido en zonas más alejadas.

En este caso, el máximo fue shindo 2, no shindo 4.

Sin riesgo de tsunami

La Agencia Meteorológica de Japón confirmó que el terremoto no provoca riesgo de tsunami.

Esto significa que no fue necesario emitir alertas ni recomendaciones de evacuación para las zonas costeras de Chiba, Ibaraki o las prefecturas vecinas.

La profundidad del hipocentro y las características del movimiento no generaron un desplazamiento del fondo marino capaz de producir un tsunami.

Recomendaciones para residentes extranjeros

Aunque este terremoto fue leve, las autoridades japonesas recomiendan mantener siempre una preparación básica.

Después de sentir un temblor es conveniente revisar que no hayan caído objetos, comprobar el funcionamiento del gas y observar si existen grietas o daños visibles en la vivienda.

También se recomienda mantener preparado un bolso de emergencia con agua, alimentos, linterna, batería portátil, medicamentos, documentos importantes y artículos de primera necesidad.

Quienes viven cerca del mar deben recordar que, en terremotos más fuertes o prolongados, no es necesario esperar una alerta para alejarse de la costa. Sin embargo, para este evento específico, la Agencia Meteorológica confirmó claramente que no existe peligro de tsunami.

Datos principales

Fecha: jueves 16 de julio de 2026

Hora del sismo: 09:01

Hora de emisión del informe: 09:04

Magnitud: 4,4

Profundidad: aproximadamente 50 kilómetros

Región del hipocentro: noreste de la prefectura de Chiba

Intensidad máxima: shindo 2

Prefecturas donde se registró: Chiba, Ibaraki, Tochigi y Tokio

Riesgo de tsunami: ninguno

Fuente: Agencia Meteorológica de Japón

Términos clave

Japonés Rōmaji Significado en español 地震 Jishin Terremoto o sismo 震度 Shindo Intensidad sísmica registrada en un lugar 震度2 Shindo ni Intensidad sísmica 2 マグニチュード Magunichūdo Magnitud del terremoto 震源 Shingen Hipocentro o zona de origen del sismo 震源地 Shingenchi Región donde se localiza el epicentro 震源の深さ Shingen no fukasa Profundidad del hipocentro 千葉県北東部 Chiba-ken hokutōbu Noreste de la prefectura de Chiba 津波 Tsunami Ola causada por un desplazamiento submarino 津波の心配はありません Tsunami no shinpai wa arimasen No existe riesgo de tsunami 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón 地震情報 Jishin jōhō Información sísmica 市 Shi Ciudad 町 Machi / chō Pueblo o municipio 区 Ku Distrito urbano 関東地方 Kantō chihō Región de Kantō

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