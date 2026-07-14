Sin tsunami, pero con preocupación: terremoto frente a Iwate hace vibrar varias ciudades japonesas
Tokio | martes 14 de julio
Un terremoto de magnitud 4,8 se registró este martes 14 de julio de 2026 a las 17:07 horas frente a la costa de la prefectura de Iwate, en el noreste de Japón.
Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el epicentro se ubicó en el mar frente a Iwate (Iwate-ken Oki / 岩手県沖), aproximadamente en las coordenadas 40,1 grados norte y 142,5 grados este, con una profundidad estimada de 40 kilómetros.
La intensidad máxima observada fue de Shindo 3 (震度3) en la escala japonesa de intensidad sísmica.
La JMA informó que no existe preocupación por tsunami.
📍 Zonas donde se registró la mayor intensidad: Shindo 3
El temblor alcanzó Shindo 3 en tres zonas principales:
|Intensidad
|Región
|Prefectura
|震度3 (Shindo 3)
|Sanpachi Kamikita (三八上北)
|Aomori
|震度3 (Shindo 3)
|Costa norte de Iwate
|Iwate
|震度3 (Shindo 3)
|Interior norte de Iwate
|Iwate
🏙️ Ciudades y municipios donde se sintió Shindo 3
🟥 Prefectura de Aomori (青森県)
Hachinohe (八戸市)
- Shindo 3
- Punto de observación destacado:
- Hachinohe Nangō (八戸市南郷)
La ciudad de Hachinohe, importante centro industrial del sur de Aomori, fue una de las áreas donde los residentes sintieron con mayor claridad el movimiento.
🟥 Prefectura de Iwate (岩手県)
Morioka (盛岡市)
- Shindo 3
- Observatorio:
- Morioka Yabukawa (盛岡市薮川)
Fudai (普代村)
- Shindo 3
- Observatorio:
- Fudai Dōya (普代村銅屋)
Karumai (軽米町)
- Shindo 3
- Observatorio:
- Karumai (軽米町軽米)
🌎 Prefecturas donde también se percibió el movimiento
Además de Aomori e Iwate, el sismo fue registrado en:
🟨 Hokkaidō (北海道)
- Hakodate: Shindo 2
- Muroran, Atsuma, Mukawa y Samani: Shindo 1
🟨 Miyagi (宮城県)
- Ishinomaki: Shindo 2
- Kurihara: Shindo 2
- Wakuya: Shindo 2
🟨 Akita (秋田県)
- Varias zonas registraron Shindo 1
📊 ¿Qué significa Shindo 3 en Japón?
La escala japonesa 震度 (Shindo) mide cómo se siente el terremoto en cada lugar, no solamente la energía liberada.
震度3 (Shindo 3)
- Muchas personas dentro de edificios sienten claramente el movimiento.
- Algunos objetos colgantes pueden balancearse.
- Las lámparas pueden moverse ligeramente.
- Las personas que están quietas pueden notar el temblor.
- Generalmente no causa daños importantes.
🗾 Contexto sísmico: el norte de Japón permanece bajo vigilancia
La zona frente a la costa de Iwate pertenece al área del océano Pacífico conocida por una intensa actividad sísmica debido al movimiento de placas tectónicas.
Las prefecturas de Iwate, Aomori y Miyagi forman parte del arco del Tōhoku, región que mantiene una vigilancia constante después del gran terremoto de marzo de 2011.
Aunque este evento fue de moderada magnitud (M4,8) y no generó tsunami, las autoridades recuerdan mantener preparados los elementos básicos de emergencia:
✅ Agua potable
✅ Linterna
✅ Batería externa para teléfonos
✅ Documentos importantes
✅ Información oficial de la JMA y gobiernos locales
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|津波の心配なし
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|Sin preocupación por tsunami
|気象庁
|Kishōchō
|Agencia Meteorológica de Japón
|マグニチュード
|Magunichūdo
|Magnitud
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