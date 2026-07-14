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Japón vuelve a sentir la fuerza del Pacífico

PorNoticiasNippon

Jul 14, 2026 #Iwate, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #SHINDO 3, #Sismo Japón, #Tohoku, #地震, #地震情報, #防災, #震度3

 

Sin tsunami, pero con preocupación: terremoto frente a Iwate hace vibrar varias ciudades japonesas

📍Tokio | martes 14 de julio

Un terremoto de magnitud 4,8 se registró este martes 14 de julio de 2026 a las 17:07 horas frente a la costa de la prefectura de Iwate, en el noreste de Japón.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el epicentro se ubicó en el mar frente a Iwate (Iwate-ken Oki / 岩手県沖), aproximadamente en las coordenadas 40,1 grados norte y 142,5 grados este, con una profundidad estimada de 40 kilómetros.

La intensidad máxima observada fue de Shindo 3 (震度3) en la escala japonesa de intensidad sísmica.

La JMA informó que no existe preocupación por tsunami.

📍 Zonas donde se registró la mayor intensidad: Shindo 3

El temblor alcanzó Shindo 3 en tres zonas principales:

Intensidad Región Prefectura
震度3 (Shindo 3) Sanpachi Kamikita (三八上北) Aomori
震度3 (Shindo 3) Costa norte de Iwate Iwate
震度3 (Shindo 3) Interior norte de Iwate Iwate

🏙️ Ciudades y municipios donde se sintió Shindo 3

🟥 Prefectura de Aomori (青森県)

Hachinohe (八戸市)

  • Shindo 3
  • Punto de observación destacado:
    • Hachinohe Nangō (八戸市南郷)

La ciudad de Hachinohe, importante centro industrial del sur de Aomori, fue una de las áreas donde los residentes sintieron con mayor claridad el movimiento.

🟥 Prefectura de Iwate (岩手県)

Morioka (盛岡市)

  • Shindo 3
  • Observatorio:
    • Morioka Yabukawa (盛岡市薮川)

Fudai (普代村)

  • Shindo 3
  • Observatorio:
    • Fudai Dōya (普代村銅屋)

Karumai (軽米町)

  • Shindo 3
  • Observatorio:
    • Karumai (軽米町軽米)

🌎 Prefecturas donde también se percibió el movimiento

Además de Aomori e Iwate, el sismo fue registrado en:

🟨 Hokkaidō (北海道)

  • Hakodate: Shindo 2
  • Muroran, Atsuma, Mukawa y Samani: Shindo 1

🟨 Miyagi (宮城県)

  • Ishinomaki: Shindo 2
  • Kurihara: Shindo 2
  • Wakuya: Shindo 2

🟨 Akita (秋田県)

  • Varias zonas registraron Shindo 1

📊 ¿Qué significa Shindo 3 en Japón?

La escala japonesa 震度 (Shindo) mide cómo se siente el terremoto en cada lugar, no solamente la energía liberada.

震度3 (Shindo 3)

  • Muchas personas dentro de edificios sienten claramente el movimiento.
  • Algunos objetos colgantes pueden balancearse.
  • Las lámparas pueden moverse ligeramente.
  • Las personas que están quietas pueden notar el temblor.
  • Generalmente no causa daños importantes.

🗾 Contexto sísmico: el norte de Japón permanece bajo vigilancia

La zona frente a la costa de Iwate pertenece al área del océano Pacífico conocida por una intensa actividad sísmica debido al movimiento de placas tectónicas.

Las prefecturas de Iwate, Aomori y Miyagi forman parte del arco del Tōhoku, región que mantiene una vigilancia constante después del gran terremoto de marzo de 2011.

Aunque este evento fue de moderada magnitud (M4,8) y no generó tsunami, las autoridades recuerdan mantener preparados los elementos básicos de emergencia:

✅ Agua potable
✅ Linterna
✅ Batería externa para teléfonos
✅ Documentos importantes
✅ Información oficial de la JMA y gobiernos locales

📝 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado
地震 Jishin Terremoto
震度 Shindo Intensidad sísmica percibida
震度3 Shindo san Intensidad 3
震源地 Shingenti Epicentro
岩手県沖 Iwate-ken Oki Frente a la costa de Iwate
津波 Tsunami Ola sísmica
津波の心配なし Tsunami no shinpai nashi Sin preocupación por tsunami
気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón
マグニチュード Magunichūdo Magnitud

©️2026 Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

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